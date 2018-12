Pernikahan "Multikultur" Priyanka Chopra dan Nick Jonas

Seabad Industri Film India "Bollywood"

Lagu Titel Peraih Oscar : A.R. Rahman

Komponis dan penyanyi A. R. Rahman pada 2009 menyabet dua Oscar dan sebuah Golden Globe untuk musik dalam film "Slumdog Millionaire". Lagunya "Jai Ho" dalam versi Inggris "You are my destiny" jadi hit di seluruh dunia.

Penulis: Nikhil Ranjan