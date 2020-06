Embargo Senjata dan Serangan Proksi: AS Gandakan Tekanan Terhadap Iran 

Rencana AS Terkait Iran: Konflik Ekonomi dan Putus dengan Uni Eropa

Menlu AS menguraikan strategi garis keras terkait masalah Iran yang kemungkinan akan memperdalam jurang antara Uni Eropa dan AS. Analis dan mantan pejabat AS mengatakan rencana itu tidak koheren dan berbahaya. (22.05.2018)