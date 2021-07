George W. Bush: Penarikan Pasukan AS dan NATO dari Afganistan Sebuah Kesalahan

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush menyebut penarikan pasukan AS dan NATO dari Afganistan sebagai "sebuah kesalahan." Hal ini ia sampaikan dalam wawancara eksklusifnya bersama Deutsche Welle (DW).

"Saya khawatir perempuan dan gadis Afganistan akan menderita kerugian yang amat buruk," ujarnya seraya menambahkan bahwa dia juga prihatin dengan nasib penerjemah dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada pasukan asing di Afganistan.

"Mereka hanya akan ditinggalkan untuk dibantai oleh orang-orang yang sangat brutal ini, dan itu menghancurkan hati saya," kata Bush, merujuk pada kelompok Islam Taliban. Kelompok itu kini tengah menguasai seluruh negeri di tengah penarikan pasukan AS dan NATO yang akan rampung pada September mendatang.

Mantan Presiden AS George W. Bush saat diwawancarai DW

Georg W. Bush adalah presiden AS yang memerintahkan dikerahkannya pasukan AS ke Afganistan pada musim gugur tahun 2001 menyusul serangan teror 11 September di AS.

Bush yakin Kanselir Jerman Angela Merkel juga "merasakan hal yang sama" tentang penarikan itu.

Ketika DW bertanya kepada jurnalis yang berbasis di Kabul, Ali Latifi tentang pernyataan Bush, dia berkata: "Saya pikir sangat menarik bahwa dia tiba-tiba, Anda tahu, prihatin dengan perempuan dan anak-anak." Latifi menambahkan: "Perang telah membuat banyak istri menjadi janda dan membuat banyak anak-anak menjadi yatim."

Berakhirnya perang 20 tahun

Penarikan pasukan AS dan NATO dari Afganistan sendiri dimulai pada awal Mei lalu.

Pihak militer AS baru-baru ini mengatakan bahwa tahapan penarikan pasukan yang sedang berlangsung sudah mencapai lebih dari 90% dan Presiden Joe Biden telah mengumumkan penarikan akan rampung pada 31 Agustus.

Pada akhir Juni, Jerman pun mengumumkan telah menarik semua pasukannya dari Afganistan dan menutup konsulat jenderalnya di Mazar-i-Sharif di Afghanistan utara. Selain itu, negara lain seperti Italia dan Polandia juga mengumumkan telah membawa pulang semua pasukannya dari Afganistan.

Pada 2 Juli, pasukan AS dan NATO juga telah mengosongkan Pangkalan Udara Bagram di Kabul yang pernah menjadi pusat operasi militer AS di negara itu.

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Rongsokan sejauh mata memandang Sejarawan mungkin memperdebatkan peninggalan misi politik AS di Afghanistan. Tetapi peninggalan fisiknya terlihat jelas dalam bentuk rongsokan dan sampah dalam jumlah besar. Angkatan Darat AS akan ditarik sepenuhnya dari Pangkalan Udara Bagram pada peringatan 20 tahun serangan teroris 11 September di Washington dan New York, jadi dalam waktu beberapa minggu ke depan.

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Di mana harus menaruh semua sampah? Tentara AS akan membawa pulang peralatan atau memberikannya kepada pasukan keamanan setempat. Tetapi masih banyak sampah kemasan dan elektronik tersisa. Lebih dari 100.000 tentara AS bertugas di Bagram sejak 2001. Pangkalan yang terletak 70 kilometer di utara Kabul, telah berkembang menjadi kota kecil ala Amerika, lengkap dengan pusat perbelanjaan dan restoran cepat saji.

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Sampah seseorang adalah harta karun bagi orang lain Tempat pembuangan rongsokan di luar pangkalan telah menjadi populer di kalangan pemburu harta karun. Mereka datang dalam jumlah besar untuk mengais sampah, mencari sesuatu yang masih berguna, seperti sepasang sepatu boot militer ini. Harapan mereka adalah menjual apa yang ditemukan untuk mendapatkan uang.

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Mencari harta karun sampah elektronik Sampah elektronik dalam jumlah besar juga terkubur di tempat pembuangan sampah. Orang mencari papan sirkuit berisi suku cadang dan sekrup yang dapat digunakan kembali. Beberapa bahkan mengandung bahan berharga seperti tembaga dan sejumlah kecil emas. Bagi orang Amerika, itu semua sampah. Tapi bagi warga Afghanistan yang berpenghasilan hanya US $695 (Rp8,5 juta) setahun, itu adalah harta karun.

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Apa yang akan terjadi dengan Bagram? Bagram, di kaki pegunungan Hindu Kush, memiliki sejarah panjang sebagai pangkalan militer. Tentara Uni Soviet menggunakan pangkalan itu selama invasinya pada 1979. Banyak yang sekarang khawatir setelah pasukan Amerika pergi, Bagram akan jatuh ke tangan Taliban, yang berarti kemenangan strategis bagi kaum Islamis.

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Penarikan pasukan yang riskan Pasukan AS resminya ditarik pulang sejak 1 Mei dan tidak ada waktu untuk membuang sampahnya. Senjata berat dan pasukan tambahan tetap disiagakan untuk kemungkinan serangan Taliban selama penarikan. Pada minggu terakhir penarikan, total 36 negara NATO dan mitra terlibat dalam misi tersebut, termasuk 2.500 tentara Amerika dan 1.100 tentara Jerman

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Wanita yang bekerja Seorang gadis memulung peti logam usang dari tempat pembuangan sampah. Terlepas dari situasi sulit, anak perempuan dan wanita yang paling diuntungkan dari misi militer pimpinan AS dan jatuhnya Taliban pada tahun 2001. Mereka dapat bersekolah, dan sebagai wanita dewasa bisa bekerja di sektor yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh mereka, termasuk di pengadilan tinggi dan institusi resmi lainnya.

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Orang-orang yang ditinggalkan Beberapa orang menemukan barang-barang bernilai sentimental murni di tempat barang rongsokan, untuk mengingatkan mereka pada pangkalan militer AS ini. Banyak pemukiman pasukan lokal Afghanistan bermunculan di sekitar Bagram, dan eksistensi mereka bergantung pada pangkalan itu. Banyak yang sekarang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan mereka dan keluarga mereka.

Pasukan AS Pulang, Afghanistan Tertimbun di Bawah Sampah Amerika Apa yang tersisa? Jadi apa yang tersisa dari kehadiran AS di Hindu Kush, selain sepatu usang dan kawat berkarat? Presiden AS, Joe Biden menjanjikan kemitraan "berkelanjutan" pada saat pertemuan dengan mitranya dari Afghanistan, Ashraf Ghani di Gedung Putih 25 Juni. Nasib jutaan warga Afghanistan akan tergantung dari janji Biden. (bn/as) Penulis: Friedel Taube



Bagaimana situasi di Afganistan saat ini?

Kontrol politik dan militer telah diserahkan kepada pemerintah Afganistan, yang dimaksudkan untuk melakukan pembicaraan damai dengan kelompok Taliban.

Sebelumnya, Taliban telah melancarkan serangannya di daerah-daerah pedesaan Afghanistan dan menguasai banyak distrik di ibu kota provinsi.

Taliban juga dilaporkan telah mengambil kendali wilayah strategis penyeberangan perbatasan Afganistan ke Pakistan di distrik Spin Boldak pada Rabu (14/07).

Biden dalam pidatonya di Gedung Putih pada Jumat (09/07) pekan lalu mengesampingkan intervensi lebih lanjut yang terjadi di Afganistan, dengan mengatakan bahwa AS telah "mencapai" tujuannya di negara itu, yaitu membunuh Osama bin Laden, menjatuhkan Al-Qaeda, dan mencegah lebih banyak serangan di AS.

"Kami tidak pergi ke Afganistan untuk membangun bangsa. Dan itu adalah hak dan tanggung jawab rakyat Afganistan sendiri untuk memutuskan masa depan mereka dan bagaimana mereka ingin menjalankan negara mereka," ujar Biden.

Ditanya tentang warisan perang di Afganistan, jurnalis Ali Lafiti pun mengatakan: "Adalah fakta bahwa Taliban masih mampu menimbulkan ancaman bagi pemerintah dan pasukan keamanan, fakta bahwa kami masih mengalami pertempuran ini, dan fakta bahwa kami masih bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada perempuan, anak-anak, penerjemah, 20 tahun ke depan. Itulah warisannya."

(Ed: rap/gtp)