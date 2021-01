Di Bawah Joe Biden, Bisakah Kebijakan AS di Timur Tengah Dibatalkan?

Lady Gaga sampai Bon Jovi: Para Artis Top yang Akan Ramaikan Pelantikan Joe Biden

Bruce Springsteen

Joe Biden akan menjadi presiden AS ke-46. Di masa pandemi acara utamanya bukan di depan Gedung Capitol, melainkan siaran TV berjudul "Celebrating America." Antara lain menampilkan Bruce Springsteen, yang punya "lagu kebangsaan"-nya sendiri: "Born in the USA".