Australia Bersiap Hadapi Boikot Negara Muslim Soal Yerusalem

Inilah Momen Perjalanan Pengakuan Trump atas Yerusalem Sebagai Ibukota Israel

Trump melontarkan janji saat kampanye

Selama kampanye presiden AS tahun 2016, saat Donald Trump jadi kandidat Partai Republik, ia berjanji bahwa, jika terpilih, ia akan merelokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dengan menggambarkan kota suci itu sebagai "ibukota abadi orang-orang Yahudi." Janji Trump menyalakan semangat di Israel dan memenangkan banyak pemilih Yahudi dan konservatif di AS.