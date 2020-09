Survei Tingkat Kepercayaan: Merkel Paling Dipercaya, Donald Trump Paling Buntut

Reputasi internasional Amerika Serikat semakin anjlok setelah kekacauan penanganan pandemi virus corona, menurut penelitian terbaru dari Pew Research Center yang dirilis Selasa (15/9). Di 13 negara yang disurvei, pandangan tentang AS di beberapa negara bahkan jatuh ke rekor terendah, sejak Pew mulai melakukan jajak pendapat tentang topik itu hampir 20 tahun lalu.

Presiden AS Donald Trump mendapat penilaian terburuk dari jajaran pemimpin dunia lain. Kanselir Jerman Angela Merkel mendapat dukungan terbanyak. 76 persen responden di seluruh negara yang disurvei menyatakan memiliki kepercayaan padanya. Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di peringkat kedua. Penilaian untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping sangat negatif, meskipun tidak seburuk Trump.

Hasil survei PEW Research Center tentang kepercayaan terhadap pemimpin dunia

Dari negara yang disurvei, hanya Korea Selatan yang mayoritas penduduknya memiliki pandangan positif tentang AS, dengan 59 persen dukungan. Peringkat Presiden Donald Trump rendah secara keseluruhan, terutama di Belgia, di mana hanya 9 persen responden memiliki pandangan positif tentang Trump. Orang Jepang menilai AS positif, meskipun hanya 25 persen yang menyatakan kepercayaannya pada Donald Trump.

Pew menggunakan data dari survei di 13 negara dengan seluruhnya 13.273 responden dewasa. Survei dilaksanakan dari 10 Juni hingga 3 Agustus di Kanada, Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Inggris, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Wawancara hanya dilakukan lewat telepon karena pembatasan sosial terkait pandemi corona.

Karikatur Putin dan Trump dalam aksi demonstrasi di Berlin, 2019

Kepercayaan terhadap Donald Trump dan AS dititik terendah

Meskipun citra internasional AS telah menurun sejak Donald Trump menjabat presiden tahun 2017, survei Pew menunjukkan bahwa citra AS semakin anjlok karena dianggap buruk menanggapi pandemi corona.

Hanya 15 persen responden mengatakan AS telah melakukan pekerjaan dengan baik selama krisis corona, berbeda dengan persepsi terhadap Organisasi Kesehatan Dunia WHO atau Uni Eropa, yang keduanya dinilai positif.

Meskipun infeksi baru di AS tampaknya telah berkurang selama beberapa minggu terakhir, AS mencatat jumlah kematian tertinggi di dunia terkait corona, dengann sekitar 195.000 kasus kematian. Sebagian besar publik menilai, Presiden Trump terlalu lama menganggap remeh atau mengabaikan pandemi corona selama beberapa bulan, dengan beberapa komentarnya tentang virus dan bagaimana cara penanganannya yang asal bicara.

5 Pemimpin Dunia Dengan Jumlah Pengikut Terbanyak di Twitter 1. Donald Trump (65,4 Juta) Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump menjadi pemimpin dunia dengan jumlah pengikut terbanyak. Saat ini, dia memiliki 65,4 juta pengikut dan sudah melontarkan 45 ribu kicauan melalui akun @realDonaldTrump. Ia memang dikenal sangat aktif di media sosial Twitter. Tidak jarang cuitannya dibahas oleh media-media AS karena dinilai kontroversial, apalagi di tengah isu pemakzulan dirinya saat ini.

5 Pemimpin Dunia Dengan Jumlah Pengikut Terbanyak di Twitter 2. Narendra Modi (50,6 Juta) Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi pemimpin dengan jumlah pengikut Twitter terbanyak kedua setelah Donald Trump. Saat ini, ia memiliki 50,6 juta pengikut dan sudah melontarkan 24,9 ribu cuitan melalui akunnya @narendramodi. Selain untuk membagikan pendapatnya, pemimpin berusia 68 tahun ini juga kerap menggunakan Twitter untuk membagikan update terkait aktivitasnya sehari-hari.

5 Pemimpin Dunia Dengan Jumlah Pengikut Terbanyak di Twitter 3. Paus Fransiskus (18,1 Juta) Pemimpin gereja Katolik sekaligus kepala negara Vatikan ini memiliki jumlah pengikut sebanyak 18,1 juta melalui akun resminya @Pontifex. Berbeda dengan Trump dan Modi, Paus Fransiskus yang lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio ini tidak terlalu aktif di Twitter. Sampai saat ini, ia hanya pernah melontarkan 2,152 cuitan saja dan mayoritas cuitannya berbicara hal keagamaan.

5 Pemimpin Dunia Dengan Jumlah Pengikut Terbanyak di Twitter 4. Recep Tayyip Erdoğan (14,1 Juta) Presiden Turki ini memiliki 14,1 juta pengikut dan sudah melontarkan sebanyak sekitar 6000 cuitan sejak bergabung 2009 lalu. Sama seperti pemimpin dunia lainnya, Erdoğan juga kerap menggunakan akun resmi miliknya yang bernama @RTErdogan untuk membagikan video keterangan pers dan aktivitas kenegaraan yang ia jalankan.

5 Pemimpin Dunia Dengan Jumlah Pengikut Terbanyak di Twitter 5. Joko Widodo (12,2 Juta) Presiden RI Joko Widodo menjadi pemimpin dengan jumlah pengikut terbanyak kelima yaitu 12,2 Juta. Selain sebagai wadah membagikan pernyataan persnya terkait berbagai macam isu, @jokowi juga kerap membagikan aktivitas kepresidenan yang ia jalankan, dari kunjungan kenegaraan sampai kunjungan kerja di daerah. Twitter juga kerap dipakai Presiden membagikan kebersamaannya bersama sang cucu, Jan Ethes. Penulis: Prihardani Ganda Tuah Purba



Juga buruk di mata mitra tradisional

Anjloknya citra internasional AS dalam survei Pew juga terlihat di kalangan sekutu tradisionalnya. Di Inggris misalnya, Pew menemukan bahwa hanya 41 persen orang yang menyatakan pendapat positif tentang AS, angka terendah dari Inggris selama ini.

Di Prancis, hanya 31 persen yang melihat AS secara positif, level serendah itu tercatat pada tahun 2003, ketika kedua negara berselisih tentang perang yang dipimpin AS di Irak. Sedangkan orang Jerman sangat negatif menilai citra internasional AS, dengan hanya 26 persen yang memberi penilaian positif.

Pew mengatakan, penilaian terhadap Donald Trump dan AS jauh leboh buruk daripada di masa kepresidenan Barack Obama. Di Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman, peringkat untuk Trump serupa dengan George W. Bush menjelang akhir masa kepresidenannya, ketika reputasinya dirusak oleh kekerasan di Irak dan awal dari krisis keuangan global.

hp/ap (afp, rtr, ap)