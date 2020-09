AS Berang Serdadunya Dituduh Langgar HAM, Jaksa Mahkamah Internasional Masuk Daftar Hitam

My Lai - Monumen Kejahatan Perang Amerika

Pahlawan dari Langit

Tidak semua serdadu AS ikut serta dalam pembantaian My Lai. Beberapa menolak membunuh. Pembantaian baru berakhir setelah pilot helikopter Hugh Thompson mengancam akan menembaki serdadu jika tetap melanjutkan pembunuhan. Ia berhasil menyelamatkan sebelas perempuan dan anak-anak. Kembali ke markas Thompson melaporkan aksi pembantaian yang ditanggapi oleh militer AS dengan menarik pasukan dari My Lai