2019: Tahun Bangkitnya Kesadaran dan Aksi Protes Perubahan Iklim

Termotivasi oleh aksi-aksi aktivis remaja Swedia Greta Thunberg, yang setahun sebelumnya hampir tidak dikenal di luar negeri - di paruh kedua 2019 jutaan anak sekolah di berbagai bagian dunia turun ke jalan menuntut kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih tegas. Di Eropa, setiap hari Jumat mereka tidak pergi ke sekolah, melainkan melakukan aksi unjuk rasa di jalan-jalan utama.

Kakak-kakak mereka, para mahasiwa dan generasi muda lain, bergabung dalam kubu yang lebih radikal Extinction Rebellion, yang mengkampanyekan "pemberontakan" dengan aksi-aksi pembangkangan sipil seperti pemblokiran jalan, jalur kereta api dan infrastruktur penting lainnya. Mottonya: "Ketika harapan mati, mulailah beraksi."

Para ilmuwan sejak puluhan tahun telah memberi peringatan tegas tentang risiko perubahan iklim terhadap peradaban manusia dan Bumi. Pemicu utamanya antara lain pembakaran bahan bakar fosil secara ekstensif. Tahun 2019, pesan mereka kelihatannya mulai diperhatikan.

Perjanjian Paris tahun 2015 sebenarnya telah memuat komitmen untuk membatasi pemanasan global hingga maksimal 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industrial untuk meredam dampak terburuk dari pemanasan global. Sedangkan batas 1.5° Celsius (1.5C) hanya dicantumkan sebagai "target aman".

Tapi Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB, IPCC, dalam laporan yang dirilis Oktober 2018 menyatakan, dunia masih jauh dari target aman 1.5C, sedangkan pemanasan global 2° C bisa mengakibatkan bencana besar.

Pencetus aksi Fridays for Future, Greta Thunberg, dinyatakan sebagai "Person of The Year" oleh majalah Time