Zašto Švicarska gubi ugled?

Kad Švicarci u novije vrijeme naglašavaju svoju neutralnost i žele poseban status, strani diplomati i političari se čude. Ugled Švicarske u svijetu pada. „Naši susjedi će se ubuduće još više pitati, koliko Švicarskoj treba politički izaći u susret", kaže politolog Christoph Frei sa Sveučilišta u St. Gallenu. „Na putu smo da izgubimo prijatelje", upozorava on.

Trgovina sirovinama i novac oligarha

Kad je počeo rat Rusije protiv Ukrajine vlada u Bernu je naglašavala da je Švicarska neutralna i da ona neće pomagati Ukrajini. Zbog pritiska iz inozemstva ipak je došlo do zaokreta, ali Frei kaže da vlada u tomu sudjeluje nevoljko. „Primjerice kod trgovine sirovinama vlasti se ponašaju tako kao da ne znaju koliko je Rusiji važna trgovina preko Švicarske", izjavio je Frei za njemačku novinsku agenciju dpa.

Do kraja 2022. je u Švicarskoj zbog međunarodnih sankcija blokirano gotovo osam milijardi franaka koji pripadaju Rusima bliskim ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ali, pretpostavlja se da je u švicarskim bankama puno više novca ruskih oligarha.

Švicarska uz to zabranjuje predaju streljiva Ukrajini koje je ona prodala saveznicima. U Njemačkoj su ljuti i zbog olakog propuštanja migranata u Njemačku, a financijski svijet je ljut zbog ograničavanja prava dioničara prilikom spašavanja banke Credit Suisse. U pripremi su brojne tužbe.

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vidi kritične primjedbe samo u medijima. „Mediji, istina, imaju određeni utjecaj na imidž neke zemlje, ali to nije jedini čimbenik", odgovorilo je Ministarstvo na upit agencije dpa. „Dosad nemamo nikakvih naznaka nekog osjetnog pogoršanja općeg dojma kako nas se doživljava, koji bi imao trajno negativne posljedice."

Ne da streljivo Ukrajini

A kritike dolaze iz utjecajnih krugova. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je primjerice u siječnju u Davosu rekao: „Ne radi se samo o neutralnosti. Radi se o pravu na samoobranu." A predsjednik Minhenske konferencije o sigurnosti Christoph Heusgen izjavio je: „Neutralnost po mom mišljenju potječe iz prošlog stoljeća." Švicarska mora pomoći u obrani međunarodnog pravnog poretka.

„Sankcije su samo onoliko jake koliko je jaka politička volja koja stoji iza njih", izjavio je američki veleposlanik Scott Miller za novine Neue Zürcher Zeitung. Švicarska bi mogla blokirati 50 ili 100 milijardi franaka više novca koji pripada ruskim oligarsima, smatra on. „Od Švicarske očekujemo da u određenim situacijama preskoči svoju neutralističku sjenu", izjavio je njemački veleposlanik Michael Flügger na televiziji.

„Švicarska je masakrirala svoj ugled", ustvrdio je švicarski zastupnik iz stranke Zelenih Gerhard Andrey kad je švicarski parlament donio odluku da ne ukine zabranu da saveznici streljivo koje su kupili od švicarske predaju Ukrajini. Na popisu zemalja koje pomažu Ukrajini, koji vodi Institut za svjetsko gospodarstvo u njemačkom Kielu, Švicarska je na 21. mjestu od 40 zemalja (stanje 24. 2. 2023.). Radi se o humanitarnoj, financijskoj i vojnoj pomoći.

Prekinuti pregovori s Europskom unijom

Švicarska za sebe uvijek zahtijeva posebnu ulogu. Ona rado vodi svoju politiku – osim kad se radi o gospodarstvu i pristupu tržištima. Ujedinjenim narodima ona je pristupila tek 2002. godine. Iako je usred Europe ona ne želi pristupiti Europskoj uniji, a 2021. je prekinula višegodišnje pregovore o aktualiziranju bilateralnih ugovora. „Mi smo od posebnog slučaja postali remetilački slučaj i moramo paziti da, držeći se čvrsto priča iz prošlosti, ne postanemo socijalni slučaj", upozorava politolog Frei.

Ipak, Švicarska još uvijek u ispitivanjima javnog mnijenja uživa velik ugled. Johanna Gollnhofer, direktorica Instituta za marketing Sveučilišta u St. Gallenu, kaže: „Ugled neke marke ili neke države, to su asocijacije u glavi. One se vrlo sporo mijenjaju, godinama bi se nešto moralo događati, inače na kraju malo toga ostane u sjećanju. Švicarsku se poznaje kao sigurnu luku, kao povezanu s prirodom i pouzdanu, to se kratkoročno neće uništiti."

NATO štiti i Švicarsku

Za promicanje ugleda Švicarske u inozemstvu mjerodavan je jedan odjel u švicarskom ministarstvu vanjskih poslova. Sve je u najboljem redu, priopćio je on nakon najnovijeg ispitivanja u prosincu 2022., Švicarska je i dalje na prvom mjestu, ispred Njemačke, Švedske, Velike Britanije i drugih zemalja. Ali, u ispitivanju instituta Ipsos o ugledu svih zemalja u svijetu Njemačka je u studenom 2022. bila na prvom mjestu, Švicarska na sedmom.

Politolog Frei smatra da Švicarska mora nešto poduzeti. „Kao bogata, višestruko privilegirana zemlja moramo konačno uzeti u ruke znatno više novca, i za humanitarnu pomoć i za sigurnost." On se zalaže za to da Švicarska sufinancira NATO. Švicarska profitira od toga što NATO financira sigurnost svuda oko nje. „NATO je u određenom smislu okrugli kolač, a Švicarska je rupa u sredini", kaže američki veleposlanik Miller.

„Švicarska obično ustraje u svojim stajalištima tako dugo dok je to moguće i često reagira tek na jak pritisak izvana", kaže Diana Ingenhoff, profesorica za organizacijsku komunikaciju i javnu diplomaciju na švicarskom sveučilištu u Freiburgu u izjavi za dpa. „Mi bismo se morali spustiti s visokog konja i prihvatiti činjenicu da smo i mi na putu da postanemo normalna europska zemlja", zaključuje politolog Frei.

