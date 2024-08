Youth United for Peace - kamp gdje se uči tolerancija

Mladi iz zemalja bivše Jugoslavije su se okupili u YU Peace (Youth United for Peace) kampu. Kroz radionice i posjete Srebrenici, uče o miru, toleranciji i zajedništvu. DW je posjetio ovaj kamp.

Sudionici kampa, 60 mladih iz Vukovara, Sombora, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Tuzle, Brčkog i Srebrenice, borave u Kladnju gdje su prošli nekoliko radionica o stereotipima, predrasudama, zajedništvu i prijateljstvu, te su čuli osobne priče voditelja o tome zašto se danas kroz mirovni pokret bore za mir. Na cjelodnevnom izletu boravili su u Srebrenici gdje su posjetili Memorijalni centar Potočari i Spomen sobu srpskih žrtava u Srebrenici, a imali su priliku obići i upoznati i sam grad.

Koordinatorica projekta, Vlasta Marković, nakon posjeta Memorijalnom centru i Spomen sobi, kaže: „Mladi iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine ovdje su, u onome što su vidjeli i čuli, zajedno osjetili svu muku rata, ali su se grlili i jedni drugima bili podrška. Ustvari, to je ono zašto mi to radimo – da se mladi međusobno povežu i da budemo svjesni da smo u ratu svi izgubili i da pobjednika nema, a da je na nama velika odgovornost da gledamo u budućnost i da rata više ne bude“, kaže Vlasta Marković.

Maša Slaviković iz Sombora je u Srebrenicu došla prvi put u životu. „Najviše me privukao odlazak u Memorijalni centar jer sam mislila da nikada neću imati priliku da dođem ovamo i vidim sve to. Mnogo me je zanimalo i samo okruženje u kojem smo, jer mi dolazimo iz ravnice i ovdje smo smješteni u planini, u šumi. Jako mi se sviđa i općenito sam mnogo toga naučila i zbližila se sa jako puno ljudi“, kaže Maša.

„Prije sam imala dosta predrasuda jer sam se družila s pogrešnim ljudima, s ljudima koji loše misle, tako da sam ovdje stvarno postala mnogo bolji čovjek i mnogo toga učimo jedni od drugih.“

Ahmed Išmiragić iz Tuzle Foto: Marinko Sekulic/DW

Promocija pozitivne energije

I njezin sugrađanin iz Sombora, Ilija Miličević, je sličnog mišljenja. „Najviše mi se sviđa to što ovdje promoviramo jednu pozitivnu energiju i širimo mir koji je potreban cijelom svijetu. Smatram da, dok se mi ovako okupljamo, viđamo i družimo s ovakvim ljudima, i dok smo okruženi ovakvim ljudima, možemo spriječiti, koliko je to u našoj moći, da se ne događa u budućnosti ono što se nažalost događalo devedesetih", kaže Ilija.

„Mislim da je najznačajnije da se mi okupljamo i viđamo i da ovaj projekt traje baš zbog toga da se više nikad ne bi dogodilo to što se dogodilo ovdje i u drugim dijelovima bivše Jugoslavije tijekom ratova devedesetih“, poručuje Ilija.

Jana Držajić je također prvi put u Srebrenici. Kaže da dolazi iz Vukovara i na pitanje što za nju znače iskustva s ovakvih kampova govori: „Ovi kampovi su jedna od najboljih i najdražih stvari u mom životu. Volim atmosferu, ljude koje susrećem, radionice i mislim da sam toliko toga naučila iz njih što mi koristi u svakodnevnom životu.“

Mada je prvi put u Srebrenici, koja joj se sviđa kao grad, Jana kaže da primjećuje i dosta sličnosti sa svojim rodnim Vukovarom. „I ovdje se osjeti taj neki osjećaj podijeljenosti što nije baš najbolje i ne bi trebalo biti tako, ali radimo na boljem sutra i boljoj budućnosti. Obilazak Memorijalnog centra i Spomen sobe srpskih žrtava i sve ono što smo čuli i vidjeli je bilo vrlo zanimljivo i stvara dosta teških emocija, ali vrijedi ih posjetiti u svakom slučaju.“

Jasna Držajić iz Vukovara Foto: Marinko Sekulic/DW

„Slobodno možemo reći tko smo i što smo"

Alma Zoza iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja kaže da je na kamp došla zbog druženja i Srebrenice u koju nikada do sad nije imala priliku doći. „Prvenstveno sam došla zbog druženja, samih ljudi koji su ovdje jer se mi od ranije poznajemo i kako bismo se ponovo vidjeli i družili. Na mene boravak u ovim kampovima posebno ostavlja utisak sigurnog prostora gdje dijelimo međusobna mišljenja i slobodno možemo reći tko smo i što smo, te imamo priliku upoznati i saznati više jedni o drugima", kaže Alma.

Tuzlak Ahmed Imširagić kaže da na ove kampove dolazi kako bi upoznao vršnjake iz drugih sredina. „Upoznao sam ljude iz Sombora, Vukovara, Brčkog i drugih mjesta. Sa svima sam dobar, ali se najviše družim s vršnjacima iz Sombora i Vukovara i na kampu mi se najviše sviđa to što nam daju priliku da se družimo i međusobno upoznamo.“

Valentina Gagić Lazić kaže da su zahvaljujući donatorima iz Njemačke mnoga djeca iz Srebrenice po prvi put u životu vidjela more. „Putem Mreže 'YU Peace' iz naše Udruge i ove godine će biti 11 sudionika morskog kampa iz Srebrenice, a kamp će se održati od 11. do 20. kolovoza u Segetu Donjem, u Hrvatskoj. Mreža 'Mladi ujedinjeni u miru' okuplja mlade iz Tuzle, Srebrenice, Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Vukovara i Sombora s ciljem izgradnje mira i povjerenja. Radom mreže koordinira humanitarna organizacija 'Prijateljice' iz Tuzle".

Vlasta Marković Foto: Marinko Sekulic/DW

Izgradnja mira

„Sve je počelo 1994. godine kada su ljudi iz Komiteta za osnovna ljudska prava i demokraciju iz Kölna, u najvećem broju njemački umirovljenici, uvidjeli da na prostorima bivše Jugoslavije uveliko bjesni rat i odlučili da na neki način pomognu,s obzirom na to da su se i sami sjećali onoga što su preživjeli u Drugom svjetskom ratu i nakon njega. Oni su odlučili prikupljati sredstva i djeci iz ratom zahvaćenih područja omoguće sigurnih 12 dana odmora od rata s tri redovna obroka u sigurnom prostoru i sve ono što im u ratu nedostaje. S godinama to je prerastalo u pokret koji je pored 'odmora od rata', kada su ratovi na području bivše Jugoslavije završeni, dobio nastavak 'izgradnju mira'“, kaže Vlasta.

„Mi kroz YU Peace mrežu nastojimo graditi sigurno mjesto, siguran prostor u okviru kojeg ćemo njegovati slobode i poticati mlade da budu svjesni svojih resursa i svojih supermoći, a to su njihovi izbori“, kaže Valentina Gagić Lazić. „Na pitanje zbog čega su oni ovdje gdje jesu, obično nam odgovaraju da su tu zbog toga što su prihvaćeni, zbog toga što su sigurni i slobodni, zbog toga što mogu biti ono što jesu. Ponosna sam na svoje prijatelje i kolege, kao i na sve mlade ljude koji istrajno i zajedno koračaju sredinom. Slobodno i dostojanstveno. Velike su ove naše priče. Veće od svih politika koje doprinose podjelama“, zaključila je Valentina Gagić Lazić.