„Ukroćeni“ Milei preuzima kormilo Argentine

Frustriranost glasača gospodarskom krizom koja traje već godinama i bijes na politički establišment doveli su ultraliberalnog ekonomista Javiera Mileija na najvišu dužnost u Argentini. Sada samoproglašeni "anarho-kapitalist" mora dokazati je li sposoban preuzeti drugo po redu najveće gospodarstvo u Latinskoj Americi i usmjeriti ga prema boljoj budućnosti. U nedjelju (10. prosinca) preuzima četverogodišnji mandat predsjednika.

Tijekom predizborne kampanje oduševljavao je svoje pristaše ekscentričnim istupima i obećavao radikalan novi početak: želio je uvesti američki dolar kao zakonsko sredstvo plaćanja, ukinuti središnju banku i brojna ministarstva te drastično smanjiti socijalna davanja. Ali ubrzo nakon pobjede u drugom krugu izbora prije tri tjedna, Milei je primjetno ublažio svoj ton. “Mnogi izvorni planovi su odgođeni ili omekšani”, kaže argentinski ekonomist Eduardo Levy Yeyati sa Sveučilišta Torcuato Di Tella za podcast ekonomskog časopisa “Americas Quarterly”.

Savezništvo s političkom “kastom”

Milei je iznenađujuće brzo pristigao u politički establišment. Nakon što je budući predsjednik još donedavno sipao drvlje i kamenje na političku “kastu” koju mrzi, sada je odjednom iznenađujuće pragmatičan i u svoj kabinet dovodi iskusne političare, pripadnike te iste kaste koju je kritizirao. Za ministra gospodarstva je tako nominirao bivšeg ministra financija i čelnika središnje banke Luisa Caputa, renomiranog financijskog stručnjaka koji je dobro povezan s međunarodnim bankarstvom i argentinskom politikom. Konzervativna Patricia Bullrich, koju je Milei porazio na izborima kao kandidatkinju konzervativaca, ponovno će postati ministrica sigurnosti.

Najveći izazovi nakon preuzimanja dužnosti

Milei preuzima Argentinu u teškoj ekonomskoj krizi. Stopa inflacije je preko 140 posto, a oko 40 posto građana u nekoć jednoj od najbogatijih zemalja svijeta, živi ispod granice siromaštva. Jedan od najvažnijih izazova je borba protiv inflacije i proračunskog deficita. Milei je već umanjio očekivanja o brzom gospodarskom oporavku. Ekonomist je čak na početku svog mandata predvidio fazu stagflacije. Gospodarska aktivnost stagnira ili opada dok cijene nastavljaju rasti. “Reorganizacija proračuna u početku će imati negativan utjecaj na gospodarstvo”, upozorio je sada mnogo oprezniji Milei. Inflacija će također zasad ostati visoka. Budući predsjednik najavio je međutim da će u sljedećih 18 do 24 mjeseca zaustaviti širenje novčane mase.

Prvi koraci novog predsjednika

Prema medijskim izvješćima, Milei odmah nakon preuzimanja dužnosti želi u parlament uvesti opsežan zakonodavni paket koji ima za cilj temeljno restrukturiranje argentinske države. To uključuje značajno smanjenje broja ministarstava i tijela vlasti, privatizaciju javnih poduzeća i značajno smanjenje birokracije kako bi se olakšala ulaganja. "Ne znam koliko ćemo zakona ukinuti, ali bit će ih puno", rekla je nedavno na radiju buduća ministrica vanjskih poslova Diana Mondino. No s obzirom na to da Milei nema vlastitu većinu u parlamentu, sada grozničavo traži saveznike u svim političkim taborima kako bi svoj ambiciozni zakonski paket ipak provukao kroz parlament.

No od jednog od najglasnijih obećanja iznesenih tijekom predizborne kampanje, uvođenja američkog dolara kao zakonskog sredstva plaćanja, novi predsjednik je već odustao. Posljednjih nekoliko tjedana gotovo da više nije spominjao svoj bivši projekt. “Odustajanje je za sada jedina realna opcija, jer zemlja jednostavno nema dovoljno deviza za pravilno provođenje dolarizacije”, kaže ekonomist Levy Yeyati.

Očekivani međunarodni zaokreti

Za razliku od vlade na odlasku, ultraliberalni ekonomist podržava kontroverzni sporazum o slobodnoj trgovini između južnoameričkog gospodarskog saveza Mercosur i Europske unije. No, za razliku od svog prethodnika, on ne želi u savez Brics. S obzirom na njegov novi pragmatizam, prilično je upitno hoće li doista raskinuti s Kinom i Brazilom, najvažnijim trgovinskim partnerima Argentine, kako je najavljivano tijekom predizborne kampanje kada je susjeda i prekopacifičkog partnera nazivao „komunjarama“.

No, stajalište argentinske vlade glede ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku vjerojatno će se značajno promijeniti: za razliku od prethodne lijeve vlade, Milei se smatra odlučnim zagovornikom Ukrajine i Izraela.

Na inauguraciji u nedjelju se očekuje šareno društvo: od lijevičarskog susjeda i predsjednika Čilea Gabrijela Borića, preko španjolskog kralja Felipea pa do populističkog idola Viktora Orbana.

