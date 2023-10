„Mesijanski klaun“ kao spas za Argentinu?

Javier Milei nije osoba umjerenih tonova: na predizbornim mitinzima ovaj 52-godišnji samoprozvani „anarhokapitalist" prijeti da će Središnju banku Argentine dići eksplozivom u zrak, nacionalnu valutu peso zamijeniti dolarom i pozatvarati većinu ministarstava, posebice onih koji su povezani s pojmom socijalne države. Izgovarajući ove prijetnje Milei maše motornom pilom, simbolom „rezova" socijalnih povlastica koje priprema.

Na prvom krugu predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji se održavaju u nedjelju, 22. listopada, Milei ima izgleda izići kao pobjednik. Iako vjerojatno predsjednik neće biti odlučen u prvom krugu, sve je više onih koji vjeruju da će nepunih mjesec dana kasnije, u drugom krugu 19. studenog, Milei izići kao pobjednik. Što nakon toga slijedi, to ne se ne usuđuje nitko prognozirati.

Iako je Argentina, prije stotinjak godina jedna od gospodarski najsnažnijih zemalja svijeta, posljednjih desetljeća proživjela mnoge padove i poneki uspon, ona je usprkos inflaciji i ogromnom vanjskom dugu, donekle stabilna i sigurna, bez nemira na ulicama. Javier Milei bi to mogao preokrenuti prije svega svojom huškačkom retorikom i obećanjem da će potpuno liberalizirati posjedovanje oružja. Što će mase, koje ga sada frenetično slave a koje će prve osjetiti socijalne rezove i privatizaciju zdravstva i obrazovanja na svojim leđima, učiniti ako Milei zaista ispuni svoja obećanje, toga se pribojavaju mnogi. Sjećanja na kaos i mrtve koje je sa sobom donijela vojna diktatura od 1976. do 1983. su još uvijek svježa.

Tko će dalje: Javier Milei, Sergion Massa ili Patricia Bullrich Foto: Juan Mabromata/Luis Robayo/AFP/Getty Images

Dolar kao spas?

U međuvremenu diplomirani ekonomist i kandidat stranke La Libertad Avanza (Sloboda kroči prema naprijed) na predizbornim skupovima obećava ekonomski oporavak. Temelj njegove reforme: uvođenje dolara, ukidanje socijalnih programa i privatizacija državnih institucija u zdravstvu i obrazovanju. „Dajte mi 20 godina i bit ćemo kao Njemačka. Dajte mi 35 i bit ćemo kao SAD", poručuje Milei.

On kao i njegovi populistički prethodnici poput Donalda Trumpa ili Jaira Bolsonara uspjehe bilježi ne zato što daje održiva rješenja nego zato što koristi razočaranost birača u dosadašnje političke strukture, „elite" kako ih voli zvati. A nezadovoljstvo dosadašnjim političkim strukturama u Argentini je ogromno. Stoga ni ne čudi što konkurenti Mileija na predsjedničkim izborima kaskaju za novim, „svježim" licem u argentinskom političkom životu. S jedne strane je tu aktualni ministar gospodarstva i peronist Sergio Massa iz lijevo orijentirane Union por la Patria a s druge bivša ministrica unutarnjih poslova i predstavnica konzervativne Juntos pore il Cambio (Zajednički za promjene) Patricia Bullrich. Dakle dvoje predstavnika omraženog političkog establišmenta.

Zaštitni znak - motorna pila za "socijalne rezove" Foto: Natacha Pisarenko/AP Photo/picture alliance

Omiljen kod mladih, omražen kod pape Franje

Javier Milei je posebice popularan kod mlađih birača (u Argentini se pravo glasa stječe već sa 16 godina) i to usprkos tomu što zastupa neliberalne stavove poput ukidanja prava na pobačaj i negiranja klimatskih promjena. No mnogi mlađi birači su rođeni i odrasli u ekonomskom kaosu za kojeg krive upravo vladajuću političku kastu. Energični Milei svojom razbarušenom kosom, prodornim plavim očima i otvorenom opčinjenošću heavy metalom je za mnoge mlade upravo savršen izbor. Mnogi od njih ne vide budućnost u zemlji vječite inflacije i ekonomskog kaosa. No iako mnogi Argentinci, zbog svog španjolskog ili talijanskog porijekla mogu lako dobiti EU putovnicu, iseljavanje u daleku Europu nije jednostavan korak i većina bi radije ostala u zemlji.

No ako u drugom krugu zaista i pobijedi, Mileija čeka ogroman posao i pritom mu dosadašnja ekstremna retorika neće mnogo pomoći. Posao će mu biti otežan ne samo zbog teške gospodarske situacije u zemlji nego i zbog činjenice da neće raspolagati većinom u parlamentu, isto tako njegovom političkom pokretu ne pripada niti jedan guverner provincija a nedostaje mu i prikladnih kandidata za popunjavanje važnih političkih pozicija. „Tada će se pokazati koliko je zaista lud ili koliko je pragmatičan", smatra Susanne Käss, direktorica Zaklade Konrad Adenauer u Buenos Airesu.

Hoće li u slučaju pobjede promijeniti svoj stav prema najpopularnijem Argentincu na svijetu (nakon Messija) ,papi Franji kojeg redovito naziva komunistom, ostaje otvorenim. U svakom slučaju papa Franjo je prije nekoliko dana apelirao na Argentince da ne vjeruju „mesijanskom klaunu" koji želi uništiti i ono malo socijalne države koja je jedini spas za sve već broj siromašnih u ovoj, nekada ekonomski moćnoj zemlji.

nk (dpa, EPD)

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu