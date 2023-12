Ukrajina treba vojnike, na redu su Ukrajici u inozemstvu

Ukrajinska vojska ostaje bez vojnika. U potrazi za onima koje bi se moglo poslati na bojište, novi ministar obrane Rustem Umjerov razmatra mogućnost novačenja ukrajinskih muškaraca koji žive u inozemstvu. Od Ukrajinaca u dobi između 25 i 60 godina u Njemačkoj i drugim zemljama trebalo bi zahtijevati da se jave u regrutne centre oružanih snaga, rekao je Umjerow u intervjuu za „Bild", Welt TV i „Politico".

Ministar je, doduše, govorio o pozivu. No, jasno je dao do znanja da će biti sankcija ako se netko ne odazove. Što to točno znači, nije rekao. „Još uvijek razgovaramo o tome što će se dogoditi ako ne dođu dobrovoljno", rekao je ministar.

Vojska: treba nam još 500.000 vojnika

Ukrajinska vojska želi mobilizirati još 450.000 do 500.000 vojnika kako bi odbila rusku invaziju. Međutim, financijski i politički okviri još nisu razjašnjeni. Predsjednik Volodimir Zelenskij nazvao je mobilizaciju „vrlo osjetljivim pitanjem". Umjerov je, pak, sa svoje strane naglasio da je pravednost važna. Novacima bi ubuduće trebalo biti unaprijed jasno kako će biti obučeni i opremljeni, gdje i kada će služiti, te kada će se moći vratiti kućama – ako prežive.

Veliki gubici, velika iscrpljenost - Ukrajina treba svježe vojnike Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Bijeg i mito

Tisuće ukrajinskih muškaraca pokušavaju izbjeći služenje vojnog roka bijegom u inozemstvo. Kontrole na granicama su stroge, službenici pretražuju automobile i vlakove. Ponekad traže ljude i ispod oplate vagona. Dosta je slučajeva osoba koje su uhvaćene prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice, a poznati su i mnogi slučajevi u kojima vojni obveznici u centrima za novačenje podmićuju službenike kako bi izbjegli vojnu službu.

