Ukrajina: Zelenski suzbija korupciju u vojsci

"Smjenjujemo sve regionalne voditelje vojnih ureda za novačenje. Ovaj sustav trebaju voditi ljudi koji točno znaju što je rat i zašto cinizam i podmićivanje u ratu predstavljaju izdaju. Borci koji su bili na bojištu ili više ne mogu u rovove jer su izgubili zdravlje ili ekstremitete, ali su zadržali svoje dostojanstvo i nisu cinici – njima se može povjeriti sustav regrutiranja", rekao je predsjednik Volodimir Zelenski nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, na kojoj je donesena odluka.

Ovoj odluci je prethodila revizija ureda za novačenje ukrajinske vojske u raznim regijama zemlje. Prema podacima Državnog istražnog ureda, protiv službenika tih ureda pokrenuto je 112 kaznenih predmeta, u 33 slučaja izražena je sumnja, a protiv 15 osoba podnesene su tužbe.

Nezakonito bogaćenje?

Posljednjih tjedana Ukrajinu je potreslo nekoliko skandala u koje su umiješani šefovi ureda za novačenje. Bivši voditelj vojnog ureda u Odesi Jevhen Borisov osumnjičen je za nezakonito milijunsko bogaćenje i kršenje zakona o služenju vojnog roka. Novinari su otkrili da bliski rođaci Borisova kupuju luksuzne nekretnine u Španjolskoj i skupe automobile od početka ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine. Nakon što je istraživanje objavljeno, Borisov je otpušten i uhićen.

Kontrola regionalnih ureda za regrutaciju otkrila je, između ostalog, da je načelnik ureda u Zakapartskoj oblasti koristio vojnike za gradnju svog privatnog imanja. A u Rivneu je voditelj ureda za novačenje čak zlostavljao podređene. Uhićen je i šef ureda u regiji Donjeck na istoku Ukrajine. Prema istrazi, on je pojedine podređene formalno rasporedio u borbenu brigadu ukrajinskih oružanih snaga. No pokazalo se da ti muškarci nikada nisu sudjelovali u borbenim djelovanjima, ali su za to bili plaćeni. Gotovo 100 provjera ureda za regrutaciju u Kijevu i 10 drugih regija također je otkrilo dokaze o prodaji liječničkih potvrda koje lažno dokazuju invaliditet.

Najviše je zloupotreba kod izdavanja potvrda o nesposobnosti za odlazak na bojište Foto: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Dvojbe na strani oporbe

U međuvremenu oporba u ukrajinskom parlamentu poziva predsjednika da javno objavi kriterije koji se koriste za smjenu načelnika. Irina Heračenko iz Kluba zastupnika stranke Europska solidarnost želi znati zašto svi dobivaju otkaze. "Ako su oni svi uzeli mito i bavili se nezakonitim radnjama, onda ne samo da moraju biti otpušteni, već i uhićeni”, piše ona na Telegramu.

Volodimir Zelenski je obećao uhićenja, ali ne u svim slučajevima. "Dužnosnici koji brkaju epolete s favoriziranjem sigurno će biti izvedeni pred sud", rekao je predsjednik. Ujedno je istaknuo da bi otpušteni načelnici protiv kojih nema dokaza da su počinili kazneno djelo ili prekršaj, ako žele zadržati svoj čin i dokazati svoje dostojanstvo, trebali ići na bojište.

Stručne procjene

Javnost je ta koja želi potpunu smjenu voditelja ureda, a Volodimir Zelenski to uspješno slijedi, kaže politolog Volodimir Fesenko iz ukrajinskog centra za primijenjena politička istraživanja Penta. Prema njegovim riječima, predsjednik se sada oslanja na ljude s ratnim iskustvom koji trebaju postati "moralni čuvari protiv korupcije u sustavu". Istodobno ovaj stručnjak dodaje da to nije reforma i da državna vlast ne nudi punu zaštitu od korupcije. "Čak i za nove ljude iskušenja u sustavu će biti velika. Riječ je o unosnim pozicijama jer mnogi ljudi pokušavaju kupiti način kako da ne moraju ići u rat", rekao je Fesenko.

Ured za novačenje u Lvivu Foto: Pavlo Palamarchuk/AA/picture alliance

Smjena voditelja ureda je, smatra Hlib Kanaveskij, neophodna, ali ne svih u isto vrijeme. Jer to bi, nastavlja, 'usporilo' sustav regrutiranja najmanje tri mjeseca - sve dok se novi načelnici ne snađu na svojim mjestima, kaže Hlib Kanevskij iz antikorupcijskog centra StateWatch. "Zamjena svih starih načelnika novima donosi kratkoročnu korist jer predsjednik ispunjava želju za pravdom. Ali ako sustav izgubi toliko načelnika u isto vrijeme, to se negativno odražava na njihov rad", smatra ovaj stručnjak. Prema njegovom mišljenju, nije dovoljno jednostavno zamijeniti ljude jer bi novi završili u istom korumpiranom okruženju. Prvo, smatra on, treba interno provjeriti i pokrenuti antikorupcijske mjere kako bi sustav funkcionirao transparentno i uz kadrovske promjene.

Ljubov Halan iz centra za ljudska prava Prinzip, koji pruža pravnu pomoć vojnicima, smatra da se protiv korupcije - čak i među novim načelnicima - može boriti samo transparentnošću. "Ne smije se utvrđivati ​​samo od slučaja do slučaja. Sustav treba reformirati jer on uvelike utječe na percepciju društva o mobilizaciji i raspoloženju ljudi koji se već bore. Dok se jedni izvlače (od vojne obveze – op.ur.) za male novce, drugi leže u rovovima, što je nečuveno, nepravedno i narušava povjerenje u državu“, kaže Halan. Prema njenim riječima, u sustavu regrutiranja treba stvoriti učinkovito elektroničko upravljanje dokumentima. Registar vojnih obveznika treba uskladiti s drugim elektroničkim registrima kako bi se suzbila korupcija. "Kao civilno društvo želimo i sustavne promjene, ali i kadrovske. Može biti dobrih kadrova, ali može biti i loših. A ponekad i dobri ljudi na određenim mjestima promijene svoja etička uvjerenja", kaže Halan.

Šef ukrajinske Nacionalne agencije za suzbijanje korupcije Oleksandr Novikov također smatra da mora biti promijenjen sustav. Promjena osoblja u regrutnim uredima, smatra on, nije dovoljna, jer će se novi ljudi integrirati u postojeći sustav. "Na kraju ćemo opet dobiti korupciju", rekao je on na ukrajinskoj televiziji. Prema njegovim riječima, njegova agencija je izradila plan za borbu protiv korupcije, posebno kada je riječ o prelasku granice ukrajinskih građana. "Najviše zloupotreba u uredima za novačenje se odnosi na potvrdu o nesposobnosti za vojnu službu. Ove potvrde omogućuju napuštanje zemlje", kaže Novikov. Prema njegovom planu, trebala bi se promijeniti pravila za prelazak granice i izdavanje odgovarajućih dokumenata. Baze podataka granične službe i baze podataka regrutnih ureda trebale bi biti povezane. To bi, uvjeren je on, osiguralo transparentnost cijelog procesa.

