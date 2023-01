U Njemačkoj nedostaje više od 12.000 nastavnika

Postoji ogroman nedostatak nastavničkog osoblja u njemačkim školama. Širom zemlje je trenutno upražnjeno više od 12.000 radnih mjesta, podaci su proizašli iz istraživanja novinarske mreže RND. Novinari su upite poslali nadležnim ministarstvima kulture (i obrazovanja) u svim saveznim zemljama. Ali, prema navodima Udruženja njemačkih učitelja, nestašica osoblja u učionicama je još drastičnija.

Prema podacima nadležnih ministarstava, u Njemačkoj trenutno postoji 12.341 slobodno mjesto za nastavničku djelatnost. Nedostatak nastavnog osoblja najjasnije se ogleda u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji: tamo je više od 8.000 slobodnih mjesta. U Saskoj-Anhaltu i u Berlinu ima po više od 800 upražnjenih mjesta, a u Saskoj, Baden-Württembergu i Donjoj Saskoj trenutno nedostaje po više od 400 nastavnika, kako dalje izvještava RND. U Schleswig-Holsteinu ih nedostaje 200.

Situacija u Hessenu je potpuno drugačija. Prema izvještaju, tamošnje Ministarstvo kulture čak govori o prevelikoj ponudi nastavnog osoblja. Prema navodima resornih ministarstava, dovoljno nastavnog osoblja ima i u školama u Saarlandu, Rheinland-Pfalzu, Brandenburgu i Bavarskoj.

40.000 praznih radnih mjesta?

No, Udruženje njemačkih učitelja ozbiljno sumnja u brojke iz ministarstava kulture. Predsjednik Udruženja Heinz-Peter Meidinger čak govori o „iluziji” i kritizira činjenicu da je izvještaj „prevara i enormno uljepšan”. Prema njegovim riječima, trenutno u cijeloj zemlji nedostaje između 32.000 i 40.000 nastavnika.

U mnogim saveznim zemljama broj satova se skraćuje na početku školske godine zbog manjka nastavnika, tako da su kadrovski zahtjevi pokriveni na papiru, kritizira on. U nekim saveznim pokrajinama, roditelji ili drugi neobrazovni radnici također rade kao „školski pomoćnici“ i u statistici su bili uključeni kao nastavnici, kaže Meidinger.

„Svakodnevni pomoćnik" i kasnije umirovljenje

Naime, prema njemačkoj novinarskoj mreži RND, ministarstva obrazovanja u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Tirinškoj, Mecklenburg-Vorpommernu, Donjoj Saskoj i Berlinu izjavila su da žele angažirati IT i administrativno osoblje ili takozvane svakodnevne pomagače kako bi rasteretili nastavno osoblje. Saska-Anhalt pokušava regrutirati više pripravnika preko headhunting-agencija u Njemačkoj i drugim zemljama EU-a. U Baden-Württembergu je dragovoljna pedagoška godina namijenjena rasterećenju škola i privlačenju budućih nastavnika.

Baden-Württemberg, Saska, Saska-Anhalt, Sjeverna Rajna-Vestfalija, Donja Saska i Berlin pokušavaju popuniti kadrovske praznine vraćanjem umirovljenih nastavnika u učionice na određeno vrijeme. U nekim slučajevima, savezne pokrajine također isplaćuju bonuse ako nastavnici odu kasnije u mirovinu.

Prema istraživanju, dvanaest od 16 saveznih pokrajina također želi olakšati ulazak u nastavničku profesiju osobama koje mijenjaju karijeru. Meidinger smatra da je to dobar pristup. Međutim, on također upozorava da bi se osobe koje mijenjaju karijeru trebalo „propisno prekvalificirati” i „ne bacati direktno u razred”. „Bez preliminarne faze od tri do šest mjeseci ništa ne funkcionira", naglašava on.

