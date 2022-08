Gdje je zapelo s turskim radnicima?

Beskonačna kolone, gužve, kašnjenja, tisuće otkazanih letova. Te je probleme na njemačkim zračnim lukama politika htjela riješiti s avio-branšom. I to uz pomoć strane radne snage. Koncem lipnja je službeno objavljeno kako se privremeno u Njemačku želi „privući“ prvenstveno radnike i radnice iz Turske, te tako riješiti probleme (ili ih barem ublažiti) na aerodromima u toj zemlji.

No, čini se da je njemački plan propao. Planom je bilo predviđeno da se u Njemačkoj privremeno, na određeni rok, angažira oko 2.000 radnika iz Turske. Ali u Njemačku ih je došlo samo nešto više od 60. I oni rade na samo dva njemačka aerodroma, naime u Münchenu i Nürnbergu.

Aktualna situacija

Zračna luka Düsseldorf

Zračna luka Düsseldorf je na upit DW-a odgovorila da do sada nije angažirala radnu snagu iz Turske. I Alexander Weise, glasnogovornik aerodroma Köln/Bonn, potvrdio je DW-u da je ta zračna luka početkom ljeta „prijavila“ potrebu za 20 dodatnih radnika iz inozemstva. Ali ti ljudi do danas nisu došli. I čini se da to uopće nije ni problem: “S obzirom na to da se radni procesi odvijaju uglavnom bez problema, aerodrom polazi od toga da ti radnici ni neće biti angažirani u zračnoj luci Köln/Bonn", dodaje Weise.

"Poduzeća koja djeluju na aerodromima proteklih su tjedana i mjeseci i u Njemačkoj, ali i drugim EU-zemljama, intenzivno tražili osoblje koje bi bilo i dugoročno na raspolaganju, u međuvremenu su cijeli niz radnika uspjeli i angažirati", kaže Julia Fohmann, glasnogovornica Saveznog udruženja njemačkih avio-prijevoznika (BDL) u razgovoru s DW-om.

Prekasno? Nerealno?

Fohmann kaže da je država po pitanju angažiranja radne snage iz inozemstva djelovala previše birokratski i presporo. Usvajanje kratkoročne i izvanredne mogućnosti zapošljavanja radne snage iz Turske izvorno je trebalo biti omogućeno još u proljeće ove godine. Savezne vlasti su konačnu odluku usvojile tek 6. srpnja. Bilo je to prekasno za uspješno implementiranje u praksi, dodaje ona.

"Zbog te kasne odluke, zbog strogog ograničenja na rok od tri mjeseca, te zbog pravila da strani radnici smiju doći u Njemačku samo ako se sve formalnosti, od izdavanja vize i sigurnosne provjere samih kandidata, obave do konca srpnja, što je sve nepraktično, broj potencijalnih kandidata se značajno smanjio”, dodaje Fohmann.

Puno prepreka

"Za sve one koji su bili zainteresirani za dolaskom bilo je jednostavno previše prepreka koje su morali preskočiti”, kaže DW-ov dopisnik iz Turske Emre Eser. Njemačka se, kaže on, nije pobrinula oko organiziranja jasnog procesa u sklopu kojeg bi se moglo natjecati za te poslove.

Turski radnici uopće nisu imali priliku da se informiraju kako se i gdje mogu prijaviti za posao u Njemačkoj, dodaje Eser. “Mnogi ljudi se nisu mogli natjecati jer nisu znali kakva je procedura.” Pomoć nisu mogle pružiti ni brojne tvrtke koje su se specijalizirale za podnošenje zahtjeva za vizom: “Te su firme na početku primile veći broj poziva zainteresiranih ljudi”, tvrdi Eser, ali dodaje kako te tvrtke ljudima uopće nisu mogle pomoći jer ni same nisu znale detalje programa.

Premalo vremena

Ograničeni vremenski rok za realizaciju također je igrao određenu ulogu – i bio razlog zbog čega se mnogi nisu natjecali: „Sve se odvijalo jako brzo. Ljudi su možda morali napustiti svoje stanove, organizirati sve u vezi s njihovim obiteljima. Vrijeme je jednostavno bilo prekratko“, kaže Eser. Osim toga: mnogi radnici koji su aktivni na turskim aerodromima na poslovima otpremanja putnika ili prtljage ne znaju engleski ili njemački.

A tu je još jedan razlog: to su dobri uvjeti rada u Turskoj. U strahu od mogućeg iseljavanja njihovih radnika, mnoge su turske servisne tvrtke povećale plaće. "Neke kompanije koje rade na istanbulskoj zračnoj luci svojim ljudima isplaćuju plaće koje su dva ili čak tri puta veće od minimalca”, napominje Emre Eser. “Uvjeti rada su u usporedbi s mnogi drugim sektorima vrlo dobri. Osoblje ustvari ni nema razlog da na ograničeno vrijeme ode u Njemačku.”

Kaos u njemačkim zračnim lukama

Ubrzani postupak

Avio-branša se žali prije svega na saveznu vladu i kaže da Berlin ne ispunjava dovoljno brzo svoje planove. Na upit DW-a Edgar Engert, glasnogovornik aerodroma u Münchenu, kaže da je proces regrutiranja turskih radnika trajao više od dva mjeseca. „Možda postoje mogućnosti da se taj postupak ubrza“, dodaje on.

Mnogi aerodromi pokušavaju na duži rok angažirati nove radnike. BDL u tom kontekstu od savezne vlade zahtijeva da se pobrine oko jednostavnije procedure privlačenja strane radne snage. „U skladu sa zahtjevima njemačkoga gospodarstva mi već godinama tražimo da Njemačka značajno pojednostavi svoja pravila po pitanju radne migracije.“

Julia Fohmann napominje da usprkos velikim problemima vezanima zu inicijativu saveznih vlasti, u svemu vidi i nešto pozitivno: „Pomažu nam čak i oni malobrojni radnici koji su došli. Oni se mogu pobrinuti da se tu i tamo smanji opterećenje kod nadležnih službi, odnosno na aerodromima“, kaže glasnogovornica BDL-a. I Edgar Engert je optimističan: "Zračni promet će uspjeti riješiti ovu krizu, u kojoj se našao bez svoje krivnje.“

