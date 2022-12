Twitter i Musk protiv novinara

Riječ je o stranicama Twittera niza američkih novinara, na primjer iz listova New York Times, Washington Post ili postaje CNN. Ti američki mediji javljaju kako nije bilo nikakvog upozorenja za taj korak nego se odjednom se više nije moglo pristupiti na račune tih novinara.

Zapravo se kod toga radi o srdžbi Elona Muska zbog medijskih napisa o jednom accountu na Twitteru koji je u realnom vremenu javljao gdje se točno nalazi avion vlasnika Twittera i tvornice automobila Tesla. To je djelo jednog studenta koji je na, u međuvremenu zatvorenom računu @elonjet objavljivao točne koordinate gdje se Muskov avion nalazi, što Musk smatra „u osnovi koordinatama za atentat“ i očitim ugrožavanjem života i njega i njegove obitelji.

Američki novinari su bili iznenađeni kad su odjednom vidjeli ovo...

Zapravo ima više internetskih stranica na kojima se točno prati promet civilnog zrakoplovstva i na njima se još uvijek može utvrditi položaj zrakoplova prema njegovoj registarskoj oznaci i pozivu u radio-komunikaciji. Taj student je zapravo tek prenio javno dostupnu informaciju, a američki mediji su učinili još i manje od toga: tek su izvijestili o tom pothvatu studenta.

„Opasni luđak" će platiti!

Za Muska je to daleko od pukog nestašluka, nego najavljuje i pravne korake protiv tog „poludjelog stalkera“. „Kritizirati mene čitav dan, to je u redu, ali javljati moj točan položaj u realnom vremenu i ugrožavati moju obitelj, to nije“, piše Musk na svom accountu. A baš kao što za sve korisnike vrijedi zabrana prosljeđivanja privatnih informacija – takozvani Doxxing, „tako i za 'novinare' vrijede ista pravila za Doxxing kao i za sve ostale“, komentira Musk.

Zapravo ima više internetskih platformi koje objavljuju javno dostupne informacije o točnom položaju zrakoplova u civilnom prometu prema registarskoj oznaci i radio-pozivu zrakoplova. Ovo je privatni avion Muska na zračnoj luci Oostende u Belgiji.

U načelu je to točno – iako za osobe od javnog interesa tu na primjer i Europski sud novinarima daje daleko veća prava u praćenju i njihovog privatnog života ukoliko to ima nekog značaja za javnost. Od noćas su accounti tih američkih novinara opet u socijalnoj mreži, ali prije svega zbog čitavog niza kritika i na tu odluku Muska.

U ovom slučaju činjenica da „prema dosadašnjim saznanjima novinari uopće nisu prenosili osobne podatke“, odgovara nam profesor komunikologije na sveučilištu Hohenheim Wolfgang Schweiger. „Oni su u najboljem slučaju stranici @elonjet svojim napisima dali veći publicitet i veći broj korisnika. Ali to nije dovoljno za njihovu zabranu, tim više što je @elonjet već bio obrisan s Twittera – i to s pravom.“

Sloboda izvještavanja nije igračka

Glasnogovornik Njemačke udruge novinara DJV, Hendrik Zörner je još mnogo oštriji zbog ove „čiste samovolje“ vlasnika Twittera protiv korisnika koji o njemu ne pišu samo hvalospjeve: „To je jasno kršenje odredbi o slobodi mišljenja i izvještavanja. A tu je riječ o temeljnim pravima“. Musk „očito ima namjeru na toj mreži trpjeti samo one koji ne kritiziraju i njega i njegovu tvrtku“, smatra njemački novinar.

Ta Muskova odluka je doprla i do njemačkog ministarstva vanjskih poslova. I ono je na svom računu socijalne mreže objavilo stranicu zatvorenog računa novinara i napisalo „Sloboda izvještavanja se ne smije po volji isključivati i uključivati“. Dugoročne mjere protiv Twittera i Muska je najavila i zamjenica predsjednice Europske komisije, Vera Jourova.

Kako se čini, provjera će uslijediti čak i nakon ponovnog pojavljivanja stranica američkih novinara, jer zapravo nije posve jasno, jesu li doista svi izbačeni novinari uopće izvještavali o položaju Muskovog aviona – ali jesu o njegovoj poslovnoj politici. „Impulzivna i neopravdana zabrana pristupa čitavog niza novinara, između ostalog i našeg kolege Donie O'Sullivana je zabrinjavajuća, ali ne i iznenađujuća“, javlja CNN.

Twitter – ili Twitter

Glavna urednica Washington Posta smatra kako ove zabrane jasno proturječe Muskovim tvrdnjama kako želi Twitter učiniti slobodnim za razmjenu mišljenja.U to ime je onda opet vratio i account Donalda Trumpa, ali isključio novinare koje kritično izvještavaju o onome što Musk čini s Twitterom. Tu se neminovno stječe dojam kako su Musku draže neistine, fake-news i teorije zavjera nego izvještavanje koje već po prirodi novinarskog posla, moraju proći provjeru točnosti i ako je nužno, biti dokazive i pred sudom.

O nekom mediju se može imati ovakvo ili onakvo mišljenje, ali za razliku od napisa na socijalnim mrežama, novinari su dužni objavljivati samo takve informacije koje mogu dokazati i pred sudom.

Otkazi, čudne poslovne odluke, Muskova samovolja...Za njemačkog novinara je jasno kako „Twitter nije ono što je nekad bio, naime sredstvo za komunikaciju gdje su prisutna sva mišljenja“, smatra Hendrik Zörner. I profesor komunikologije smatra kako „Twitter u postojećem obliku sigurno više nije platforma kojeg mogu i trebaju koristiti novinari“. Ali profesor Schweiger dodaje kako „kratko i jasno, jednostavno nema usporedive alternative slične raširenosti i utoliko ne čudi da je zapravo tek malo korisnika Twittera prestalo koristiti tu platformu“, bilo da je riječ o novinarima ili o političarima kod kojih je Twitter osobito omiljen.

Glasnogovornik Njemačke udruge novinara to doduše može potvrditi, ali se i nada da će se pojaviti alternativa: „U svakom slučaju je jasno da, ako Musk ne promjeni svoje ponašanje, dugoročno Twitter ne može ostati platforma na kojoj se dobro osjećaju i novinari i političari“.