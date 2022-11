Otkaz polovici djelatnika Twittera

Akvizicija Elona Muska socijalne mreže Twitter je priča za sebe: prvo je objavio nakanu kupnje, onda je „odustao“ da bi prije jedva tjedan dana ipak kupio tu socijalnu mrežu za 44 milijarde dolara. Od onda, kako naslovljava svoj prilog i njemačka postaja ARD, traje „Sedam dana razaranja“ – i sve je manje jasno, kako bi se Twitter uopće još mogao osoviti na noge.

Najprije su se čule „velike“ ideje novog vlasnika: korisnici bi ubuduće trebali i plaćati za „plavu kvačicu“ pored svog imena – dokaz da su to doista oni. I komentare bi on isto rado naplatio: „Za sva gunđala, žalite se i dalje, ali to vas košta 8 dolara“. Isto tako, Elon Musk „ne razumije“ politiku izbacivanja pojedinih korisnika i ograničavanje onoga što se preko Twittera objavljuje – posve očito se to odnosi i na fenomen bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa kojeg je Twitter na koncu ipak izbacio iz svoje zajednice zbog doista nebrojenih neistina, lažnih tvrdnji i izjava mržnje i netrpeljivosti.

Ali sve je to bio tek početak kad se Musk upustio u „čistku“ i među suradnicima Twittera: sredinom proteklog tjedna se čulo kako je oko 15% suradnika dobilo otkaz, ali već ovog petka agencija AFP javlja kako je otkaz dobila dobra polovica od oko 7.500 zaposlenih na svim razinama, od tehničke podrške pa do odjela za odnose s javnošću.

Važna je e-mail adresa

Kako se čuje od bivših djelatnika, praktično svi su dobili elektroničko pismo. Glavno je pitanje, na koju adresu: ako je to bila njihova privatna adresa, u mailu im je rečeno da je to bio njihov posljednji radni dan, ako je to bila poslovna adresa na Twitteru, preživjeli su ovu čistku – barem za sad. Jer onima koji su dobili otkaz je u roku od samo par sati isključen i pristup računalima Twittera.

Musk ove otkaze obrazlaže „potpunim kaosom“ kojeg je zatekao u tvrtki i činjenicom da Twitter posluje zapravo loše: gubi 4 milijuna dolara – na dan! S druge strane, makar Forbes imutak Elona Muska procjenjuje na 100 milijardi dolara, on je za akviziciju Twittera uzeo 13 milijardi dolara kredita i oni se neće moći otplaćivati dok je čitav Twitter gubitaš.

Sjedište tvrtke Twitter je američka savezna država Kalifornija, a i tamo je obaveza poslodavca pravovremeno - 60 dana unaprijed, najaviti otkaz. Utoliko je već skupina otpuštenih djelatnika podigla tužbu pred sudom u San Franciscu, ali niti to nije najveća briga novog vlasnika ove socijalne mreže.

Jer sve se to nipošto ne dopada tvrtkama koje se oglašavaju na toj socijalnoj mreži: koncern General Motors je odlučio barem na neko vrijeme „suspendirati“ svoje reklame preko Twittera, isto je učinio i njemački koncern Volkswagen, zračni prijevoznik United Airlines, američki prehrambeni koncern General Mills, farmaceutski koncern Pfizer... A to je tek početak: kako se čuje, velika agencija za oglašavanje IPG je „savjetovala“ svojim partnerima da se, barem privremeno, drže podalje Twittera – a ona vodi kampanje za tvrtke kao što su Coca Cola, American Express, Levi Strauss, Spotify...

Prihodi od tih oglašivača su od životne važnosti za Twitter. To neće biti nadoknađeno niti naplatom od 8 dolara za svako gunđanje – na Twitteru. Jer ima i drugih socijalnih mreža koje Musk nije kupio.