Trump razgovarao s Putinom o ratu u Ukrajini?

Neposredno nakon izbora u SAD-u, budući predsjednik Donald Trump je očigledno telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako javlja Washington Post, pozivajući se na insajderske informacije, Trump je pritom upozorio Putina na posljedice moguće eskalacije rata u Ukrajini. Trumpov glasnogovornik Steven Cheung nije htio potvrditi, ali ni demantirati pisanje američkog lista. On je, u odgovoru na upit novinske agencije AFP, samo napomenuo da ne komentira „privatne razgovore između predsjednika Trumpa i drugih šefova država i vlada".

Trump je, kako dalje tvrdi Washington Post, podsjetio Putina na znatnu vojnu nazočnost SAD-a u Europi. Navodno su dvojica političara tijekom telefonskog razgovora izrazila zanimanje za daljnjom razmjenom mišljenja, kako bi se raspravljalo o skorom „okončanju rata u Ukrajini". Osim toga se, kako stoji u tekstu Washington Posta, kratko spomenula i još jedna tema – odnosno pitanje budućeg teritorijalnog oblika same Ukrajine. Iz Kremlja su demantirali informacije koje je objavio Washington Post, odnosno tvrde da Trump i Putin nisu telefonski razgovarali.

Trump želi brzo okončati rat

Susret Putina i Trumpa na samitu G20 u Osaki (2019. godine) Foto: TheKremlinMoscow/SvenSimonpicture alliance

Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov prije toga je, u jednom intervjuu s ruskim državnim medijima u nedjelju, govorio o „pozitivnim signalima" budućeg američkog predsjednika. „On barem priča o miru, a ne o konfrontaciji. On ne govori o svojoj želji da Rusiji nanese strateški poraz – i po tome se razlikuje od aktualne vlade", dodao je Peskov.

Trump je na jednom predizbornom skupu rekao da će pronaći rješenje kako bi rat okončao „u roku od 24 sata". Nikada nije objasnio kako to točno želi napraviti? Istovremeno se Trump pozicionirao kao odlučni protivnik slanja daljnje i kontinuirane podrške Ukrajini u milijardama dolara od strane SAD-a.

Brzo rješenje sukoba u Ukrajini bi, kako smatraju analitičari, moglo značiti da bi se Ukrajina morala odreći jednog dijela svog teritorija i predati ga Rusiji. Moskva, naime, kao preduvjet za pokretanje mirovnih pregovora s Kijevom navodi ukrajinsko odricanje od većih dijelova te zemlje. Iz Kijeva su taj zahtjev odlučno odbacili.

Kako se u Rusiji reagira na navodni razgovor Trump-Putin?

U Rusiji su promatrači registrirali pomiješane reakcije na pisanje američkog lista. Washington Post je, doduše, renomirani medij, ali nije istina sve što stoji u tom listu, tvrdi Sergej Markov, propagandist blizak Kremlju. „Za mene taj navodni razgovor zvuči predobro da bi bio istina", dodao je bloger kojeg na Telegramu prati oko 75.000 ljudi. On si, kako je napisao, ne može ni zamisliti da bi Trump rekao kako je „skoro svatko" u svijetu mišljenja da se Ukrajina treba odreći dijela svog teritorija. Politolog Georgi Bovt pak piše da informacije o navodnom telefonskom razgovoru same po sebi nisu „nevjerodostojne", već da su itekako plauzibilne.

„Good Cop, Bad Cop"

Politički bloger Andrei Nikulin, koji se profilirao kao kritičar Kremlja, govori o „senzaciji" i kaže da ga sve to podsjeća na brutalne metode u St. Peterburgu u 90-im godinama prošlog stoljeća, gdje je Putin pekao zanat, i to uz uporabu sile, kako on kaže: „To su pokušaji da se izvrši pritisak na stranu koja o nekome ovisi, stranu koja je slaba i koju se može poniziti. Good Cop, Bad Cop. Washington vara Kijev, a Moskva izigrava Washington. To je sve kao kod neke mladalačke bande, sve kao u St. Peterburgu u 90-im godinama. I pokazuje se da to funkcionira i na međunarodnoj razini: to je naš know-how i naš doprinos globalnom napretku”, zaključuje Nikulin.

Nacionalistički ruski vojni bloger Boris Rošin (892.000 followera na Telegramu) Trumpa je nazvao „đubretom", te je dodao kako Putinu uopće nije potrebna eskalacija konflikta. „Ukrajina je već sad, i to bez eskalacije, na putu prema porazu, zato je zapravo eskalacija potrebna Ukrajincima i njihovim sponzorima, potrebna im je kako bi preokrenuli negativni razvoj situacije na bojištu." U komunističkom listu Pravda se izričito upozorava da ne treba vjerovati Trumpovim ponudama: „Vjerujete li stvarno da predizborna retorika Donalda Trumpa ima ikakve veze sa aktualnom realnošću u svijetu? A realnost je da Sjedinjene Američke Države neće propustiti nijednu priliku da se bore protiv Rusa!"

Scholz želi razgovarati s Putinom

I Njemačka uskoro želi ponovno pokrenuti razgovore s Rusijom. Savezni kancelar Olaf Scholz je najavio da će se „uskoro" obratiti Vladimiru Putinu. „Da, namjeravam razgovarati s ruskim predsjednikom kad bude pravo vrijeme za to", rekao je SPD-ov političar u nedjelju navečer u emisiji „Caren Miosga" na javnom servisu ARD-u. „Ali ja sam odgovoran političar, neću to napraviti sam i na svoju ruku", dodao je Scholz.

Savezni kancelar Olaf Scholz tijekom intervjua u emisiji "Caren Miosga" na ARD-u Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Kancelar je dodao kako razgovor s Putinom podrazumijeva i brojne druge kontakte i konzultacije s jako puno drugih aktera. I s Ukrajinom se mora pričati o sadašnjoj situaciji, precizirao je. Scholz je već sredinom listopada naglasio kako je spreman s Putinom razgovarati o pravednom miru u Ukrajini. Posljednji put je šef njemačke vlade s ruskim predsjednikom telefonirao u prosincu 2022. Tada je Scholz zahtijevao diplomatsko rješenje sukoba i povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine.

Trump i Scholz razgovarali o „povratku mira u Europu"

Scholz je u međuvremenu uspostavio kontakt s budućim šefom Bijele kuće. U okviru prvog telefonskog razgovora s Trumpom nakon njegovog izbora za budućeg predsjednika SAD-a, kancelar je, kako je potvrdio glasnogovornik savezne vlade Steffen Hebestreit, izrazio spremnost „za nastavak višedesetljetne uspješne suradnje između vlada dviju zemalja". Dvojica političara su, kako je potvrđeno, jedinstvena oko toga da se „treba zajednički raditi na povratku mira u Europu".

Tekst je izvorno objavljen na tagesschau.de i upotpunjen reakcijama (političkih) blogera.