Washington Post gubi pretplatnike, Bezos se brani

Prvi put nakon nekoliko desetljeća američki list Washington Post ne želi čitateljima preporučiti za koga da glasaju na predsjedničkim izborima. To je dovelo do brojnih otkazivanja pretplate i odlaska nekih novinara.

Za razliku od Njemačke, u Sjedinjenim Američkim Državama uobičajeno je da veliki dnevni listovi čitateljima preporuče da na predsjedničkim izborima glasaju za kandidata kojeg list smatra boljim. To je desetljećima vrijedilo i za liberalni list Washington Post, koji je uvijek podržavao kandidate Demokratske stranke. Međutim, ovoga puta nisu podržali Kamalu Harris.

Howard Kurtz, medijski stručnjak desno orijentirane televizije Fox News i nekadašnji novinar Washington Posta, kaže da je to „tipičan primjer kukavičluka, klasičan slučaj podvijanja repa“. Ta kritika se odnosi na milijardera Jeffa Bezosa, osnivača Amazona i vlasnika Washington Posta, jer je on taj koji je dao uputstvo da se list ne izjasni za nekog od kandidata.

Umiljava li se Bezos Trumpu?

Redakcija je već formulirala komentar u kojem se podržava Harris. Nakon zabrane objavljivanja podrške više članova redakcije je u znak prosvjeda dalo otkaz. Jedan od njih je Robert Kagan. On je za CNN izjavio da je sprečavanje redakcije nadležne za komentare da objavi preporuku za glasanje očigledno pokušaj Jeffa Bezosa da zadobije simpatije Donalda Trumpa. Trump je, prema Kaganovim riječima, već zaprijetio Bezosu da će mu nanijeti poslovnu štetu. Bezos je također vlasnik firme za svemirske letove Blue Origin, koja ovisi o poslovima s državom.

Jeff Bezos, vlasnik Washington Posta Foto: picture alliance/zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

200.000 čitatelja otkazalo pretplatu

Direktor Washington Posta William Lewis je najavio da taj list više neće čitateljima preporučivati određenog kandidata na predsjedničkim izborima. „Vraćamo se našim korijenima,“ rekao je Lewis.

Mnogima je zasmetao trenutak objavljivanja te odluke. Tog mišljenja je i bivši glavni urednik Washington Posta Marty Baron. On je za CNN rekao da je ta odluka trebala biti donesena prije nekoliko godina ili prije godinu dana, a ne sada, uoči izbora, kada izgleda da će Trump možda pobijediti. „Ali donijeti takvu važnu odluku 11 dana prije izbora, to je naprosto vrlo sumnjivo“, kaže Baron.

Očito mnogi dijele to mišljenje. Od petka je 200.000 čitatelja otkazalo digitalnu pretplatu za Washington Post. Televizija NPR javlja da taj broj i dalje raste, pozivajući se na anonimne izvore. 200.000 pretplatnika čini osam posto od ukupne prodaje lista.

Želi li Bezos steći Trumpovu naklonost? Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/picture alliance

Bezos: vjerodostojnost redakcije mora se osnažiti

Očigledno je pritisak postao toliko snažan da se za riječ javio i sam Jeff Bezos. On je rekao da su promjene uvedene kako bi se osnažila vjerodostojnost redakcije, a ne s ciljem zaštite njegovih osobnih interesa. To je Bezos napisao na stranici Washington Posta. Dodao je da preporuke čitateljima za jednog kandidata ostavljaju dojam da list nije neovisan. Promjena u tom smislu, prema njemu, principijelna je i ispravna odluka.

Bezos je ipak priznao da je vrijeme objavljivanja odluke uoči izbora loše isplanirano. Hoće li to umiriti kritičare? To je upitno. Komentatorica na Fox Newsu Kayleigh McEnany kaže da za nju ovakva odluka znači samo jedno – uvredu za Kamalu Harris.

I Los Angeles Times neće objaviti preporuku

Još jedan ugledan list s tradicijom, Los Angeles Times, iznenadio je i čitatelje i zaposlenike odlukom da ovaj put neće objaviti preporuku čitateljima za koga da glasaju. Odluka da se ne objavi podrška kandidatkinji demokrata Kamali Harris donesena je samo nekoliko dana nakon takve odluke Washington Posta.

Vlasnik lista je milijarder u biotehnološkoj branši Patrick Soon-Shiong. Njegova kći je izjavila da je razlog proizraelska politika Kamale Harris. No njen otac je to demantirao. I kod ovog lista takav stav doveo je do otkazivanja pretplata i odlaska suradnika.