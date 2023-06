Superzvijezde na platnoj listi nove sportske velesile

Surealni transfer Cristiana Ronalda je očigledno bio samo početak. Saudijska Arabija velikim koracima grabi prema ostvarenju svog cilja. Rijad želi tu zemlju etablirati na globalnoj sportskoj karti kao novu velesilu.

Već tijekom idućeg ljeta moglo bi se naime dogoditi da Saudijci u svojoj nogometnoj ligi Pro League, koju se u međunarodnim okvirima smatra drugorazrednim sportskim natjecanjem, okupe i druge superzvijezde – i time naprave upravo ono što su mnogi promatrači smatrali nezamislivim.

Ronaldo je već aktivan na sportskim terenima Saudijske Arabije. Pričalo se i o mogućem transferu svjetskog prvaka Lionela Messija, njegovog vječitog rivala.

No on se ipak odlučio za nastavak karijere u Sjedinjenim Državama. I to premda mu je saudijski klub Al-Hilal, prema pisanju medija, nudio skoro milijardu eura za ugovor na dvije godine. Messi je obrazložio da je u donošenju odluke veliku ulogu igrala njegova obitelj.

No zato je prošlog utorka francuski napadač Karim Benzema svoj potpis stavio na ugovor s klubom Al-Ittihad, te tako potvrdio da pozne dane svoje karijere radije želi provesti u azijskoj nego u europskoj Ligi prvaka.

Svjetski prvak Lionel Messi ipak neće u Saudijsku Arabiju Foto: Julian Finney/Getty Images

Veliki igrač na sportskoj sceni

Neograničeni financijski resursi i ikone poput Ronalda – to su sredstva kojima Saudijska Arabija želi postati veliki igrač na sportskoj sceni. Ronaldo, koji u svom klubu (donedavno slabo poznatom) Al-Nassru navodno zarađuje i do 200 milijuna eura godišnje, nedavno je rekao da bi u Saudijsku Arabiju trebale doći i neke druge nogometne zvijezde.

„Ako oni dođu, veliki igrači i velika imena, mladi igrači i stari igrači, svi su oni dobrodošli. Ako dođu, to znači da će liga biti bolja“, kazao je 38-godišnji Portugalac.

Naravno da se pritom ne radi primarno o nogometnoj ligi Saudijske Arabije, već o globalnoj perspektivi u sportu. Saudijska Arabija se naime nada da bi, s Grčkom i Egiptom, mogla organizirati Svjetsko prvenstvo 2030. To je najvažniji sportsko-politički cilj saudijskog prijestolonasljednika i de facto vladara te zemlje, Mohammeda bin Salmana.

U Saudijskoj Arabiji se već održava utrka Formule 1, Saudijci su organizirali Svjetsko prvenstvo u boksu, domaćini su vrhunskih natjecanja u golfu, a 2029. tamo će se održati Azijske zimske igre. Ali nogomet u tim planovima igra puno veću, puno značajniju ulogu.

Izdašna pomoć države

Država uopće ne taji da velikodušno podržava ambiciozne planove. Klubovi Al-Nassr (s Ronaldom), Al-Hilal (koji je dao ponudu Messiju), Al-Ittihad (Benzema) i prvak druge lige Al-Ahli, baš su u ponedjeljak dobili novog vlasnika – većinske udjele je preuzeo jedan saudijski državni fond. Isti onaj koji je prije dvije godine preuzeo kontrolu nad premijerligašem Newcastle Unitedom.

Klubove se tako transformira u tvrtke. Cilj je također da se saudijske klubove pretvori u atraktivnije destinacije za međunarodne zvijezde. Saudijskoj kraljevskoj kući nije se svidjelo da je proteklih godina svijetom međunarodne sportske politike dominirao Katar, kao mali susjed velike Saudijske Arabije. To bi se ubuduće trebalo promijeniti. Svjetsko prvenstvo 2022. je iza nas, a Katar je povijest. U nogometnoj ligi tog emirata svojedobno su nastupali Xavi Hernandez i Raúl – ali Katar nikada nije uspio okupiti takvu kolekciju zvučnih imena, kakva se (po svemu sudeći) okupljaju u Saudijskoj Arabiji.

Bin Salman je obećao da Saudi Pro League želi etablirati u društvo deset najboljih liga svijeta. Ronaldo si može zamisliti još ambicioznije ciljeve: „Po mom mišljenju, saudijska liga bi, ako se nastavi s ovim radom, u roku od pet godina mogla postati jedna od pet najboljih liga svijeta“, kaže Portugalac, koji će, po vlastitim navodima, dres Al-Nassra nositi i u idućoj sezoni.



Karim Benzema Foto: Francois Mori/AP/picture alliance

Represivna politika Rijada

Čini se da europske nogometne zvijezde ne zabrinjava kako bi se transfer u Saudijsku Arabiju mogao odraziti na njihov imidž. Kritičari toj zemlji naime predbacuju da sportskim angažmanom želi „ispolirati" vlastitu reputaciju. Tijekom vladavine bin Salmana Saudijska Arabija se, kao konzervativna kraljevina, doduše društveno otvorila, žene sada uživaju i u nekim pravima koja ranije nisu imale. Istovremeno se protivnike vlasti i dalje progoni svim silama.

Američke tajne službe su prijestolonasljednika proglasile odgovornim i za brutalno ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija. Čovjek koji je javno kritizirao vlasti u Rijadu, ubijen je u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

Patrick Reichardt, Cindy Riechau (dpa)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu