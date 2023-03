SP2030: Nemoralna ponuda Saudijske Arabije

Saudijska Arabija želi ugostiti Svjetsko prvenstvo u nogometu 2030. I to s Grčkom i Egiptom, kao zemljama partnerima u realizaciji tog projekta. O kakvoj se ponudi radi? I kakve sve sportske ambicije ima S. Arabija?

Saudijska Arabija je odabrana za domaćina Svjetskog klupskog prvenstva u nogometu 2023. To je veliki uspjeh za tu zemlju. Ali ambicije Saudijske Arabije su puno veće. Cilj je organizacija Svjetskog prvenstva u nogometu 2030. No, samo osam godina nakon Mundijala u Kataru, Svjetska nogometna federacija (FIFA) teško da će pravo domaćinstva dodijeliti ponovno jednoj zemlji na Arapskom poluotoku.

I zato su u Rijadu smislili način kako da zaobiđu tu „zamku“ – planira se slanje zajedničke kandidature s Grčkom i Egiptom. Kalkulacija je jasna: povezivanjem tri kontinenta na kojima bi se istovremeno igralo SP u nogometu povećava šanse za dobivanje prava domaćinstva, smatraju u Saudijskoj Arabiji.

Razgovori su „u ranoj fazi…"

Na upit DW-a je grčki ministar sporta Lefteris Avgenakis potvrdio razgovore između te tri zemlje, ali i dodao: „Razgovori se nalaze u ranoj fazi ispitivanja mogućnosti zajedničke kandidature“. Za ljubitelje nogometa u Grčkoj već i sama mogućnost organizacije SP u nogometu zvuči kao san – pa tko ne bi bio oduševljen idejom da njegova zemlja bude jedan od domaćina Mundijala?

Ali oduševljenje pomalo splasne nakon što se malo detaljnije analizira pretpostavke za organizaciju turnira. U Grčkoj postoji u ovom trenutku samo jedan jedini stadion koji udovoljava kriterijima za održavanje utakmica Mundijala – to je Olimpijski stadion iz 2004. Klubovi Panathinaikos iz Atene i PAOK iz Soluna doduše trenutno grade nove sportske arene, ali one će, po sadašnjim planovima, biti premale za potrebe SP-a. FIFA naime propisuje da stadioni na kojima se igra SP moraju imati minimalni kapacitet od 40.000 mjesta.

Kako bi uopće moglo ostvariti san o organizaciji Svjetskog prvenstva, Grci bi morali uložiti znatne količine novca u infrastrukturu. I baš tu u igru ulazi i jedna nemoralna ponuda: sudeći po medijskim izvještajima, Saudijska Arabija je obećala da će preuzeti sve troškove gradnje u Grčkoj. To otvara sasvim nove mogućnosti, koje je očigledno shvatio i ministar sporta Avgenakis. Zli jezici tvrde naime da on ne bi imao ništa protiv toga da sredstva za gradnju jednog velikog stadiona "preusmjeri” prema Heraklionu. Tamo se naime nalazi njegov izborni okrug.

Egipatski ponos kao prepreka?

"Egipat je apsolutno u stanju organizirati jedan takav veliki turnir, bez obzira radi li se o infrastrukturi, stadionima ili transportu”, uvjeren je Ahmed Abbas. On je nogometni agent i ima vrlo dobre kontakte s ljudima u Egipatskom nogometnom savezu (EFA), koji na novinarski upit nije htio komentirati planove o mogućoj kandidaturi za SP2030. Abbas u razgovoru za DW napominje: “Egipat posjeduje određeno iskustvo kao organizator tako velikih događaja.” Zemlja na Nilu u kojoj živi 100 milijuna stanovnika je naime 2019. bila domaćin Afričkog prvenstva u nogometu.

A kakve su egipatske ambicije po pitanju još većih sportskih događaja, to se najbolje može vidjeti oko 50 kilometara istočno od Kaira. Na ogromnom gradilištu se upravo podiže novi upravni glavni grad te zemlje. On još nema ime. A u sklopu tog projekta gradi se i sportski kompleks s kojim Egipćani ciljaju na organizaciju Olimpijskih igara 2036. Stadion je skoro gotov, ima kapacitet od 94.000 mjesta – i to će biti drugi po veličini stadion u cijeloj Africi.

Najveća prepreka po pitanju kandidature za SP2030 nije dakle vezana uz organizacijske stvari, već bi to mogao biti način na koji Egipćani vide sami sebe – a on se temelji na povijesti te zemlje, dugoj nekoliko tisuća godina. “Saudijska Arabija bi u tom slučaju organizirala najveći broj utakmica SP-a”, kaže Majid al-Khulaifi, glavni urednik lista "Doha Stadium" iz Katara, i to u kontekstu različitih financijskih mogućnosti tri zemlje koje se spominje kao moguće domaćine. “Slično kao i kod SP-a 2026. godine, koje će se igrati u jedanaest gradova u SAD-u, a ostatak u samo pet gradova u Meksiku i Kanadi.”

Egipat bi u toj konstelaciji bio samo junior-partner Saudijske Arabije i Grčke. I pitanje je kako bi odgovorne osobe tu ulogu mogle učiniti “primamljivom” nogometnim navijačima i stanovnicima ponosne zemlje?

Rezerve i u Grčkoj

Rezervi po pitanju moguće zajedničke kandidature ima i u Grčkoj. Zato vlada Kyriakosa Mitsotakisa ovu temu ciljano ne želi eksponirati do sljedećih parlamentarnih izbora. Aktualni premijer ima dobre šanse za reizbor. Ako Mitsotakis ostane premijer i nakon idućih izbora, koji bi se trebali održati početkom travnja ove godine, može se očekivati zajedničku kandidaturu za SP2030.

Grčki šef vlade je naklonjen tom projektu, a osim toga njeguje dobre odnose sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom. U srpnju 2022. ga je pozvao u posjet Ateni. Bio je to prvi posjet saudijskog vladara Europi nakon ubojstva novinara Jamala Khashoggija prije četiri godine. Između vlada u Rijadu i Ateni u međuvremenu postoji vrlo tijesna vojna suradnja, te obostrana želja da se kooperaciju proširi i na druga područja.

Zajednička organizacija Mundijala bi se uklopila u tu sliku. Podrška kandidaturi stiže i od Grčkog nogometnog saveza (EPO): „Ako premijer tako odluči, ja ću s obje ruke potpisati kandidaturu“, kaže predsjednik EPO-a Takes Baltakos.

FIFA i ljudska prava

Ali do kad bi se uopće morala poslati kandidatura za organizaciju SP-a 2030. godine? Na naš upit FIFA je zamolila da se još malo strpimo. Početkom ljeta ove godine se može očekivati detalje oko procesa izbora domaćina Mundijala, odnosno vremenskih rokova, priopćio nam je jedan glasnogovornik. FIFA će tada objaviti i katalog kriterija koje moraju poštivati svi oni koji se žele natjecati za pravo domaćinstva, slično kao i za SP2026. U tom katalogu se primjerice spominje poštivanje ljudskih prava, a to je tema oko koje brojni međunarodni promatrači često kritiziraju Saudijsku Arabiju.

Odluka bi trebala pasti 2024., na kongresu FIFA-e u japanskoj Osaki. Očekuje se žestoka konkurencija. Iz Južne Amerike su zajedničku kandidaturu već službeno objavili svjetski prvaci Argentinci, Urugvajci, Čile i Paragvaj. Osim nogometne euforije, oni očekuju da bi mogli profitirati i od simbolike: naime 1930., točno stotinu godina prije SP2030, u Urugvaju je održano prvo prvenstvo svijeta.

Novinar Majid al-Khulaifi ipak smatra da Saudijska Arabija ima dobre šanse. U prilog toj zemlji govori postupak, odnosno način izbora domaćina. O tome odlučuje svih 211 nogometnih saveza svijeta: „To je pametan potez da se u organizaciju uključi i Grčku i Egipat.“ Egipat naime ima vrlo dobre veze s arapskim svijetom, ali i na afričkom kontinentu, kaže ovaj novinar. „Grčka bi sigurno mogla mobilizirati europsku podršku“, dodaje on.

Vlada u Rijadu bi pak mogla računati s glasovima zaljevskih zemalja, a ona je dobro umrežena i u Aziji, napominje al-Khulaifi. A osim toga, kako kaže, sama ideja da se zajedno kandidira više zemalja je posve u duhu onoga što je proklamirao i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino - "kako bi se igra širila i dalje", dodaje al-Khulaifi, koji je u Kataru razgovarao sa šefom Svjetske nogometne federacije.

Bez obzira tko na koncu bude organizirao SP2030 u nogometu, jasno je da će morati na profitabilan način uložiti novac i utjecaj - a Saudijska Arabija je već pokazala da itekako zna kako se to radi.

