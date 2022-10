Strah od obnavljanja sukoba u Jemenu

Jemenske vladine trupe su prije šest mjeseci dogovorile s Hutu pobunjenicima primirje u trajanju od dva mjeseca. Primirje je potom dva puta produžavano, svaki put po dva mjeseca. No sada su pregovori propali, zaraćene strane raspoređuju trupe i prijete jedna drugoj - u ratu koji je odavno dobio međunarodni karakter. Naime, Saudijska Arabija i druge arapske zemlje bore se zajedno s vladinim trupama, a pobunjenike podržava Iran.

I dalje je uvijek sve na prijetnjama, novi sukobi još nisu zabilježeni. No čak i bez novih borbi stanje u Jemenu je jako loše: tisuće mrtvih nakon sedam godina rata, milijuni izbjeglica i prognanika. Milijuni ljudi gladuju - poput obitelji Umm Zakariye al-Sharaabi, koja živi u glavnom gradu Sani. "Moramo napraviti ručak, ali ovdje nemamo ništa", priča ova majka dok jednoj televizijskoj ekipi agencije Reuters pokazuje svoju kuhinju. U kuhinji je nekoliki praznih lonaca, a isto tako prazna je i ostava. „Tako je svaki dan", kaže ona. Ona i njena obitelj se svakodnevno bore za puko preživljavanje.

Od 30 milijuna stanovnika Jemena njih 20 milijuna ovisi o pomoći izvana, o UN-u ili privatnim humanitarnim organizacijama koje doniraju rižu, jestivo ulje ili kruh.

U Jemenu je sve više ljudi kojima je potrebna pomoć, ali u zemlju ne stiže dovoljno donacija u hrani, kaže Abdulwasea Mohamed iz humanitarne organizacije Oxfam. Abdulwasea Mohamed je također iz Jemena, radi u uredu Oxfama u glavnom gradu Sani. Trenutno je u Europi proveo nekoliko tjedana kako bi organizirao nove pošiljke donacija. Abdulwasea Mohamed kaže da se sada mora učiniti sve kako bi se sukobljene strane ipak nagovorile da produže prekid vatre, sve drugo bi pogoršalo katastrofu.

Glavni grad Jemena Sana je pod kontrolom Hutu pobunjenika

„Zračni napadi će se nastaviti, kao i kopnene borbe. Bit će ponovo i granatiranja i raketiranja. I mnogi će ljudi ponovno biti protjerani iz svojih sela - daleko od tržnica, daleko od liječnika i usluga - to je okrutan scenarij", kaže Abdulwasea Mohamed.

On nabraja što je prekid vatre donio razorenoj zemlji u proteklih šest mjeseci: „Imali smo značajan pad - 60 posto - u broju ozljeda jer je bilo manje nasilja na prvim linijama. I imali smo gotovo nula protjerivanja. Drugačije je bilo prije primirja, kada su tisuće ljudi protjerane iz svojih domova u roku od pet mjeseci."

Postrojavanje na obje strane bojišnice

U izbjegličkim logorima djeca umiru od gladi i iscrpljenosti. U isto vrijeme zapovjednici obje zaraćene strane ponovno postrojavaju svoje trupe.

35.000 boraca Hutu milicije postrojilo se uz glazbu na ulicama Sane. Oni već osam godina drže glavni grad Jemena pod svojom kontrolom. Nakon prekida primirja jedan njihov general upozorava: „Sve vojne opcije sada su ponovno na stolu." On neizravno prijeti napadom na naftne bušotine u Saudijskoj Arabiji, kao odmazdu za saudijske zračne napade koji su se dogodili nekoliko puta prije prekida vatre.

No iza kulisa predstavnici Hutua i vladine snage nastavljaju pregovarati o uvjetima za novi prekid vatre. Hutu zahtijevaju deblokiranje luke Hodeida na Crvenom moru kako bi se mogli dostavljati gorivo i hrana. To bi pomoglo u ublažavanju patnji ljudi. Uostalom, većina stanovnika Jemena živi upravo u toj regiji. Tokom proteklih šest mjeseci, odnosno tokom prekida vatre, nekim je brodovima bilo dopušteno pristajanje u luci Hodeida.

Vojni savez predvođen Saudijskom Arabijom zapravo ne želi dalje popuštati blokadu, jer ako više robe dođe na područje pod kontrolom Hutua, to bi moglo dodatno učvrstiti tamošnju vlast.

Tisuće mrtvih i milijuni raseljenih nakon sedam godina rata u Jemenu

Borba za opstanak

Blokade za sada traju, a jemenske obitelji i dalje se bore za opstanak. Obitelj al-Sharaabi u Sani ovaj put za ručak ima samo suhi kruh do kojeg je snaha uspjela doći na tržnici.

A njihova susjeda govori o tome da je dugogodišnji rat već je uništio budućnost njihove djece: „Ujutro mislim samo jedno: što mogu dati svojoj djeci za doručak? A kada su doručkovali, pomislim: gdje mogu naći ručak za svoju djecu? Nakon toga se brinem hoćemo li pronaći nešto za večeru. Nemam vremena ni za što drugo. Ne mogu razmišljati o tome kako izgraditi budućnost za svoju djecu ili kako ih odgojiti jer ih jedva uspijevamo prehraniti."

Abdulwasea Mohamed iz humanitarne organizacije Oxfam želi pomoći da siromašne obitelji ponovno dobiju budućnost. No da bi se to dogodilo, moralo bi stići više donacija iz inozemstva, a iznad svega: Hutu borci i vladine trupe morali bi položiti oružje, po mogućnosti zauvijek. „Nadamo se da će razgovori koji se sada vode biti uspješni, da će se obje strane dogovoriti o novom prekidu vatre - prekidu vatre koji otvara put trajnom miru jer, znate, Jemenci ne mogu više čekati", kaže on.

