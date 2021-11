Jemen: Novinari u smrtnoj opasnosti

Tog utorka ujutro Raša Abdulah al-Hazri je sa svojim suprugomMahmudom al-Utmijem htjela otići na posljednji pregled uoči poroda u jednoj bolnici u Adenu. Sina Javada su odveli njezinim roditeljima. Raša je bila u devetom mjesecu trudnoće.

Međutim, kada su njih dvoje sjeli u vozila, eksplodirala je auto-bomba. Majka i nerođeno dijete su poginuli na licu mjesta. Muž je prevezen u bolnicu s teškim povredama. On je preživio. „Raša je bila jako fina mlada žena. Nikad ne bih pomislila da će postati žrtva napada“, kaže Asma A., obiteljska prijateljica.

Prijetnje sa svih strana

I Rašin muž je novinar, kao i njihova prijateljica Asma A. koja ne želi javno istupati pod pravim imenom. Mahmud al-Utmi je do ranjavanja bio reporter televizijske stanice iz Emirata Al-Ain, a navodno je radio i za saudijske medije. I njegova supruga je bila aktivna novinarka. „Ne mogu shvatiti da je tako brutalno otrgnuta iz života. Povremeno je radila kao foto-reporterka i pratila je svog muža kad bi on izvještavao”, priča Asma S. kroz suze.

Pokop TV-reportera Adib al-Jananija

Od 2012. novinari u Jemenu izvještavaju o dramatičnim događajima u toj zemlji. Najprije je „srušen” predsjednik Ali Abdulah Saleh. A od prije sedam godina u Jemenu bijesni građanski rat u koji su umiješane i strane sile. Od 2015. Saudijska Arabija predvodi koaliciju koja podržava vladu, a Iran podržava Hutu-pobunjenike, koji u međuvremenu kontroliraju dobar dio zemlje, uključujući i pravi glavni grad Sanaa.

Najveći dio pripadnika vladinog aparata živi u susjednoj Saudijskoj Arabiji. A Aden je od 2020. u rukama separatističkog Južnog prijelaznog vijeća koji podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati. Aden je i službeno sjedište vlade otkako su Hutu-pobunjenici preuzeli kontrolu nad Sanaaom. Uz sve to postoje terorističke skupine kao Al Kaida ili „Islamska država” koje u kaosu pokušavaju proširiti svoj utjecaj.

Asma S. kaže da su jemenski novinari cilj napada svih tih grupacija. „Ako se u izvještajima staviš na jednu stranu, moraš računati s tim da ćeš biti ubijen ili uhapšen“, dodaje ona.

„Novinari jedva da su zaštićeni“

Novinare često gledaju kao dio sukoba, a ne kao civilne promatrače, i jedva da su zaštićeni, kaže Christopher Resch, glasnogovornik Reportera bez granica u Berlinu. Na svjetskoj listi slobode medija koji izdaju Reportere bez granica, Jemen je na 169. od 189. mjesta.

Mahmud al-Utmi je u Jemenu poznat po svom kritičkom izvještavanju o Hutu-pobunjenicima. Navodno je dokumentirao povrede ljudskih prava za koje su oni odgovorni. Zbog straha za sigurnost, obitelj se preselila iz Sanaae u Aden. Prema podacima Odbora za zaštitu novinara u Jemenu je od 2014. ubijeno 19 medijskih djelatnika. A Reporteri bez granica tvrde da je najmanje četvero novinara stradalo 2021. Tri novinara su stradala 10. listopada, prilikom napada na konvoj guvernera Adena. Raša je četvrta žrtva na tom popisu. Osim toga, više novinara trenutno se nalazi u zatvoru.

Aden kao posebno opasno mesto

Resch navodi da su sva četiri novinara koja su stradala ove godine ubijena na području regije Aden. „Pojedini medijski izvještaji potkrepljuju sumnju da iza napada stoje Hutu-pobunjenici koji pokušavaju proširiti vlast i na taj dio zemlje. Ali u svim dijelovima zemlje je ekstremno opasno baviti se novinarstvom", kaže on. Nisu samo Hutu pobunjenici odgovorni za smrtne presude, mučenja i hapšenja novinara. I međunarodno priznata vlada, kao i Južno prijelazno vijeće progone novinare i hapse ih. Hutu pobunjenici osporavaju navode po kojima upravo oni stoje iza napada na novinarski par u Adenu.

Mnogi poznanici i promatrači smatraju da je cilj napada bio teško povrijeđeni Mahmud al-Utmi. Tragična smrt njegove žene ne da mira ni Asmi A. I ona je radila za različite medije, pa i za strane. „Na kraju nisam mogla izaći iz kuće s kamerom, a kamoli da vodim intervju na ulici“, priča ona. „Jedino sam još mogla raditi sigurno sa službenom dozvolom. Ali ako bi je htjela dobiti, morala sam potpisati da ću politički izvještavati u korist jedne strane. To nisam htjela. Moji izvještaji su uvijek bili uravnoteženi".

Bijeg u inozemstvo

Neovisno od pritiska političkih grupacija novinarski posao također otežavaju i ratne operacije, bombaški napadi i teška ekonomska i humanitarna situacija. Mediji prestaju s radom, a tko ima posao, zarađuje malo i u stalnoj je opasnosti. Stoga je egzil za mnoge novinare jedina opcija. Ali i to je veliki izazov. Ne mogu svi naći posao u inozemstvu. A i neizvjesno je što ih čeka kada se vrate. I Asma A. je u međuvremenu napustila zemlju: „Nisam se više osjećala sigurno. Osim toga, nisam mogla više izdržati toliko patnje i bijede, koju sam gledala na terenu. Godinama izvještavam o smrti i nasilju. Potrebna mi je pauza kako bih se pobrinula o svom psihičkom zdravlju“.

Jemenski novinar Mohammed A., koji također ne želi govoriti pod svojim pravim imenom, morao je s porodicom napustiti grad Sanaau. On je otišao u drugo jemensko mjesto. „Ni ja više nisam mogao podnijeti psihički pritisak u tom gradu. Jako puno mojih prijatelja i kolega je uhapšeno ili osuđeno na smrt. U posljednje vrijeme nisam izlazio iz kuće zbog brige za našu sigurnost", kaže on i dodaje da odavno više ne postoji glas slobode u Sanaai.

Bez zakonske zaštite

I Asma A. i Mohamed A. žale se na to da ne postoje zakoni koji bi zaštitili novinare i da su zajedno s kolegama izloženi samovolji. Osim toga, početkom listopada Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda nije produžilo mandat skupini stručnjaka za Jemen, koji su do tada evidentirali kršenja ljudskih prava. To je izazvalo negodovanje stručnjaka koji su smatrali da je ta grupa bila najvažniji instrument za pozivanje zaraćenih strana na odgovornost za ratne zločine.

Asma A. kaže da više ne zna kako može pomoći novinarima u Jemenu i dodaje: "Samo znam da su u mojim očima sve političke stranke kriminalci. Oni nose oružje, oni prijete novinarima i ograničavaju naš rad i slobodu izvještavanja".

Ona smatra da bi novinari morali dobiti veću psihološku podršku. A Christopher Resch, predstavnik Reportera bez granica, kaže: „Za jemenske novinarke i novinare mora postojati mogućnost da u hitnom slučaju na siguran način mogu napustiti zemlju i naći utočište u nekoj drugoj zemlji, recimo u Njemačkoj“.

Asma A. ne zna hoće li se vratiti u Jemen. Ubojstvo njezine prijateljice Raše odvratilo ju je na duže vrijeme od razmišljanja o mogućem povratku.

