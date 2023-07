Sporazum EU-a s Tunisom o migrantima

Europska unija i Tunis već surađuju u nadzoru kanala krijumčara ljudi, ali po prirodi stvari to nije prva briga u problemima koji muče ovu zemlju na sjeveru Afrike. Tako je sad potpisano pismo namjere po kojem bi ta suradnja trebala postati još intenzivnija.

U Tunis je zato otputovala i predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen u pratnji i predsjednice vlade Italije Giorgie Meloni i premijera Nizozemske Marka Rutea. S predsjednikom Tunisa Kaisom Saiedom su potpisali sporazum o namjeri gdje je predviđena i gospodarska pomoć toj zemlji u iznosu do 900 milijuna eura. Zauzvrat, Tunis se obvezuje snažnije nadzirati svoje morske granice s kojih migranti kreću put Europe i intenzivnije se pozabaviti krijumčarima i organizacijama koji naplaćuju tu svoju uslugu.

Tunis je često odredište migranata koji iz Afrike teže boljem životu u, od tamo nedalekoj Europi Foto: HOUSSEM ZOUARI/AFP

Europska unija se već duže trudi postići sporazum s Tunisom o nadzoru migranata, a tu je osobito zainteresiran Rim i talijanska premijerka Meloni jer je već zloglasni otok Lampedusa tek sedamdesetak nautičkih milja udaljen od obale Tunisa. Na ovaj način i uz veću pomoć Tunisa su Europljani uvjereni kako će se, ako ne obustaviti, a ono bitno smanjiti dotok migranata u EU.

"Nečovječna situacija"

„Mi smo složili dobar paket. Sad je vrijeme da ga se i provede“, izjavila je von der Leyen. I predsjednik Tunisa je izjavio kako su „čvrsto odlučni, što prije provesti dogovoreno“. I Saied problem migracije smatra „nečovječnom situacijom“ koja se mora riješiti kolektivno.

Iako napušta svoju dužnost, nizozemski premijer Rutte na društvenoj mreži hvali ovaj sporazum koji teži „strateškom partnerstvu“ koji će Tunisu omogućiti „gospodarski rast, radna mjesta i perspektivu za budućnost“. No dobar dio ovog novca – stotinjak milijuna eura nije namijenjen gospodarstvu, nego snagama sigurnosti Tunisa kako bi uspješnije skupljali migrante na otvorenom moru i odvodili ih nazad u Tunis. To je gotovo trostruko više nego što je za tu svrhu Bruxelles i do sad godišnje u prosjeku plaćao Tunisu.

Italija je osobito zainteresirana za ovaj sporazum jer je i Lampedusa tek sedamdesetak milja od obale Tunisa Foto: Friedrich Bungert/Future Image/IMAGO

No već zbog blizine Tunisa izloženim područjima Europske unije – talijanskim otocima u Mediteranu, a niti Malta nije mnogo dalje – ta je zemlja jedna od najvažnijih raskrižja migranata koji stižu nerijetko iz zemalja južno od Sahare. Ove godine se njihov broj drastično povećao: po procjenama talijanske vlade, prošle godine ih je bilo oko 31.900, a do konca prošlog tjedna u ovoj godini ih je već bilo preko 75 tisuća.

