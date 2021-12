Scholz: "Ja sam i kancelar necijepljenih"

Kancelar Olaf Scholz ne želi isključiti bilo kakve mjere u borbi protiv koronavirusa. „Ne smije biti 'crvenih linija', ova pandemija nam je to zaista pokazala. Uvijek moramo biti spremni preispitati kurs ako to okolnosti zahtijevaju. Tada se mora djelovati brzo i odlučno", rekao je Scholz za njemački list Bild am Sonntag.

Ovaj socijaldemokratski političar ne odbacuje kategorički ni zatvaranje tijekom božićnih blagdana u Njemačkoj. On je rekao: „Savezna vlada i pokrajine su upravo poduzele vrlo rigidne mjere. Svakodnevno ćemo provjeravati kako se one provode i jesu li dovoljne.”

Zabrinutost izaziva prije svega nova varijanta virusa omikron. Stručnjaci očekuju da će se virus brzo proširiti u Njemačkoj i - kao političari - pozivaju na cijepljenje, ne samo prvom dozom, nego i trećom.

Scholz: Njemačka nije podijeljena

Ali kada je riječ o cijepljenju, i dalje postoji dio društva koji ga odbija – iz raznih razloga. Prema Institutu Robert Koch (RKI), 69,5 posto ukupne populacije u potpunosti je cijepljeno protiv koronavirusa. 18,7 milijuna ljudi (22,5 posto) primilo je i tzv. booster cjepivo.

Ipak, kancelar ne smatra da je Njemačka podijeljena na cijepljene i necijepljene ljude. „Ogromna većina građana se cijepila. A mnogi to žele uskoro učiniti jer su prevladali svoju zabrinutost", rekao je on. Scholz želi jedinstvenu Njemačku i rekao da je on i „kancelar necijepljenih".

Savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser (SPD): "Sudionici demonstracija nisu se dovoljno ogradili od ekstremista"

Različita mišljenja ne znače odmah podjelu društva, dodao je Scholz. „Mi se možemo i svađati. Uvjeren sam da većina necijepljenih, kao i ja, smatra da su ovi skupovi s bakljama odvratni", rekao je kancelar. Prije nekoliko dana protivnici mjera za suzbijanje korone okupili su s bakljama ispred kuće saske ministrice zdravstva Petre Köpping (SPD).

Faeser upozorava na radikalizaciju

Savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser (SPD) rekla je za novine medijske grupe Funke da su se desničarski ekstremisti pokušali nametnuti pokretu necijepljenih kako bi ostvarili vlastite ciljeve. Nažalost, smatra ona, sudionici demonstracija nisu se dovoljno ogradili od njih.

Ona je upozorila na dalju radikalizaciju takozvanog pokreta querdenkera (oni koji misle nekonvencionalno, protivnici mjera protiv korone). Sklonost nasilju se povećava. Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka sada je značajno pojačao promatranje svih ekstremističkih dijelova pokreta.

Djeca i mladi će još dugo morati nadoknađivati propušteno

Posebno pate školska djeca

Novoizabrana predsjednica Konferencije ministara obrazovanja Karin Prien skreće pažnju na jedan sasvim drugi problem koji će još dugo pratiti društvo u Njemačkoj.

Ova CDU-ova političarka pretpostavlja da će za suočavanje s posljedicama pandemije mnogim školarcima biti potrebno nekoliko godina. Za veliki broj njih korona i zatvaranje škola ne samo da su doveli do deficita u znanju, već́ često i do psiholoških ili psihosocijalnih problema, rekla je ministrica obrazovanja pokrajine Schleswig-Holstein za dpa. Učenici osnovnih škola imaju više problema nego stariji učenici. Pogođenima će biti potrebna pomoć́.

RKI je prijavio 32.646 novih slučajeva zaraze koronavirusom u zadnjih 24 sata. To je 9.409 slučajeva manje nego prije tjedan dana. Sedmodnevna incidencija širom zemlje je prvi put pala ispod granice od 400, na 390,9. Još 132 osobe su u Njemačkoj od ili s Covidom-19.

