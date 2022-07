Saudijski princ je ponovo rado viđen gost u EU

Prijestolonasljednik Saudijske Arabije Mohamed bin Salman pripremao se za završetak svoje europske turneje s velikom delegacijom u svom domu u blizini Pariza, Dvorcu Luja XIV. u Louveciennesu. U četvrtak navečer (28.7.) se Mohamed bin Salman sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Njegova rezidencija Elizejska palača u Parizu više liči na skromnu obiteljsku kuću u usporedbi sa saudijskim dvorcem. Naime, princ živi u Francuskoj na najskupljem privatnom posjedu na svijetu, koji je preko zamršene korporativne mreže kupio prije sedam godina za 275 milijuna eura.

Budući kralj bogate države u Perzijskom zaljevu, kojom de facto već́ upravlja, bio je velikodušan već na prvoj postaji svoje diplomatske turneje u Grčkoj. On je obećao grčkom premijeru Kyriakosu Mitsotakisu da će od njegove zemlje napraviti čvorište za zeleni vodik.

„Mislim da imamo puno povijesnih prilika koje ćemo danas iskoristiti", rekao je saudijski gost u Ateni. Novi podmorski kablovi za napajanje bi Grčkoj i jugoistočnoj Europi osigurali "mnogo jeftiniju obnovljivu energiju". „Nova suradnja mijenja sve za obje strane", rekao je Mohamed bin Salman, a njegov grčki domaćin je zadovoljno klimao glavom. Suradnja u energetskom sektoru je naravno veoma dobrodošla u aktualnoj krizi u EU-u.

Dvorac Luja XIV. koji je danas u vlasništvu saudijskog princa

Realna politika trijumfira nad moralnim premišljanjima

To je prvo putovanje prijestolonasljednika u Europsku uniju nakon listopada 2018. godine. Tada je kritični saudijski novinar Džamal Khašogi brutalno ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Američki obavještajci i izvještaj Ujedinjenih naroda sugeriraju da je atentat u Turskoj izvršen uz odobrenje Mohameda bin Salama. Od tada je bio „persona non grata" u mnogim zapadnim zemljama. Kontakt s njim izbjegavan je sve do prošle godine, kada je postalo jasno da se više ne može osloniti na ruske isporuke nafte i plina i da je potrebno staviti veći naglasak na energetski bogate bliskoistočne zemlje.

Europska unija zato nema apsolutno nikakav problem s održavanjem kontakta s apsolutističkom monarhijom Saudijske Arabije i njenim de facto vladarom. „Posjeti predstavnika trećih zemalja državama članicama EU-a su prirodan dio naših odnosa, koji se preispituju i proširuju", rekao je Peter Stano, glasnogovornik Europske komisije u četvrtak odgovarajući na novinarsko pitanje. „EU je zainteresiran za jačanje odnosa sa Saudijskom Arabijom na brojnim područjima, ne samo kod energetike i tranzicije zelene energije," nastavio je Stano. I dodao da se to odnosi na sve države u Perzijskom zaljevu. "To je korisno za obje strane."

S druge strane, Europska komisija i njena vanjsko-politička služba inzistiraju na razjašnjavanju ubojstva novinara Kašogija. "Očekujemo punu istragu, razjašnjenje i odgovornost u ovom slučaju. To također redovno spominjemo", kaže Peter Stano. Sa Saudijskom Arabijom je pokrenut „dijalog o ljudskim pravima".

Mohamed bin Salman i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis

Kritika Amnesty Internationala

Glavnoj tajnici organizacije za ljudska prava Amnesty International (AI) takva uvjeravanja, naravno, nisu dovoljna. „Smatram da su takvi posjeti izuzetno uznemirujući", rekla je Agnes Callamard agenciji novinskoj agenciji AFP. „Posjet Bin Salmana Francuskoj i posjet Joea Bidena Saudijskoj Arabiji ne mijenjaju činjenicu da Bin Salman nije ništa drugo nego ubojica."

Prije četiri godine mnogi zapadni političari bili su šokirani ubojstvom u konzulatu. Agnes Callamard je kritizirala to što se Mohamed bin Salman sada ponovo integrira u međunarodne odnose protivno bilo kakvom osjećaju za istinu i pravdu. Prije nego što je radila za AI i ona je istraživala ubojstvo Džamala Kašogija za Ujedinjene narode kao posebna izvjestiteljica. Ona je zaključila da je za taj čin odgovorna saudijska vlada. Prijestolonasljednik Mohamed bin Salman negira bilo kakvu umiješanost i okrivljuje odbjegle obavještajne agente.

U Saudijskoj Arabiji gdje, prema AI-u, Bin Salman ne dozvoljava bilo kakvu kritiku ili različita mišljenja, najmanje dvadesetak novinara sjedi u zatvoru. Poznati bloger Raif Badavi pušten je u ožujku poslije višegodišnjeg zatvora, ali mu nije dozvoljen odlazak iz zemlje.

"Pravda za Džamala" - hoće li ubojice i naručitelji stvarno biti pozvani na odgovornost?

Vrlo traženi gost i domaćin

Europska turneja saudijskog prijestolonasljednika nije početak, već́ prije završetak njegove „reintegracije" u međunarodnu diplomaciju. Ovog mjeseca američki predsjednik Biden posjetio je saudijsku kraljevsku kuću, jer je Amerikancima potrebna Saudijska Arabija kao strateška protuteža Iranu u toj regiji. Pored toga, Saudijska Arabija treba povećati proizvodnju nafte kako bi se snizile cijene na svjetskom tržištu. Saudijska vojska je glavni kupac industrije oružja u SAD-u i Europi. Francuska nije slučajna destinacija. Saudijci su glavni kupci francuskih proizvođača oružja i kupuju francuske nuklearne elektrane. U zaljevskoj državi aktivno je skoro 4.000 francuskih tvrtki. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je već́ bio gost u Rijadu u prosincu 2021., kao i britanski premijer Boris Johnson.

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell sastao se sa saudijskim kolegom nekoliko puta. 2020. godine tadašnji njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas sastao se sa saudijskim ministrom vanjskih poslova princom Fejsalom bin Farhanom al Saudom. Mohamed bin Salman je u lipnju posjetio turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Turskoj, koji je 2018. obećao da će pronaći ubojice saudijskog novinara. Na međunarodnoj razini Mohamed bin Salman je naravno sudjelovao i na sastancima skupine G20.

Možda će posjetiti i druge zemlje u Europi i sada provesti više vremena u svom rijetko korištenom domu, u dvorcu Luja XIV., pa čak i uživati u nekoliko dana odmora u Francuskoj. Neki od njegovih super bogatih sunarodnjaka ljetuju na Azurnoj obali.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu