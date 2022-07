Neki novi prijatelji: Saudijski prijestolonasljednik dolazi u Atenu

Kada Mohammed bin Salman ovoga utorka (26.7.) stigne u Atenu, bit će to nakon više od četiri godine prvi diplomatski posjet saudijskog prijestolonasljednika nekoj europskoj zemlji. Iza njega je faza diplomatske izolacije. Zapadni šefovi vlada nisu željeli biti viđeni s navodnim naručiteljem ubojstva saudijskog novinara Jamala Khashoggija. A onda je ni više ni manje nego američki predsjednik Joe Biden probio led svojim kratkim posjetom Saudijskoj Arabiji. Prethodno je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan povodom Salmanovog posjeta Ankari ad acta stavio pravno razjašnjavanje Khashoggijevog ubojstva iz 2018. godine.

Sve to pokazuje da Saudijska Arabija kao gospodarica neizmjernih zaliha sirove nafte i vodeća sila u arapskom svijetu ima veliku važnost unatoč teškim povredama ljudskih prava.

Jačanje vojne suradnje

Nije slučajno da prvo putovanje saudijskog prestolonasljednika u jednu članicu EU-a nakon višegodišnje prisilne diplomatske pauze vodi baš u Atenu. Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis zajedno s ciparskim predsjednikom Nikosom Anastassiadisom igra „posebnu ulogu" u okončavanju političko-diplomatske izolacije saudijskog princa, piše portal Al Monitor u svojoj analizi.

Led je probio Joe Biden (15.7.2022.)

MBS, kako skraćeno zovu Mohammeda bin Salmana, u Atenu stiže s velikom pratnjom. U oči upada da u službenim priopćenjima obje strane na prvom mjestu spominju jačanje vojne suradnje. Grčki mediji javljaju da će Atena i Rijad potpisati odgovarajući sporazum.

Na obje strane postoje konkretne prijetnje: Saudijsku Arabiju zabrinjava rastući utjecaj njezinog najvećeg neprijatelja Irana, a grčkoj politici su glavna tema Turska i njezina revizionistička stremljenja. Glavni motiv iza tog produbljivanja odnosa između Grčke i Saudijske Arabije je uzajamno priznavanje tih prijetnji, povezano sa spremnošću da se to potkrijepi i riječima i djelom.

Saudijska usluga i grčka protuusluga

U proljeće 2021., nedugo nakon što je bila prevladana zadnja teška kriza između Grčke i Turske, u manevrima grčkog vojnog zrakoplovstva u Egejskom moru sudjelovali su i borbeni zrakoplovi Saudijske Arabije. Prethodno su Ujedinjeni Arapski Emirati, vjerni Rijadov saveznik, na vrhuncu spora između Ankare i Atene oko granice na moru na otoku Kreti razmjestili svoje naoružanje. I Emirati su, unatoč turskim prosvjedima, sudjelovali u grčkoj vojnoj vježbi.

Istovremeno su Grci, kao protuuslugu za vojno-politiku suradnju, Saudijcima posudili moderni proturaketni obrambeni sustav tipa Patriot zajedno s osobljem. Hutu pobunjenici su svako malo raketirali ciljeve u Saudijskoj Arabiji. Sustav koji je Grčka stavila na raspolaganje smatra se učinkovitim obrambenim instrumentom.

Prinčeva moguća odgovornost za smrt Jamala Khashoggija trenutačno nije tema

Tema je i gospodarska suradnja

Osim o vojnim pitanjima, tijekom bilateralnih susreta u Ateni bit će govora i o širenju gospodarske i tehnološke suradnje. "The sky is the limit" – mogućnosti su bezgranične, oduševljeno je komentirao saudijski ministar za investicije Khalid bin Abdulazis Al Falih krajem svibnja na rubu jedne gospodarske konferencije u Ateni. On je istaknuo povoljni geostrateški položaj Grčke na razmeđu između Europe i Srednjeg istoka.

Takve izjave raduju grčkog premijera Mitsotakisa. On ne propušta nijednu priliku kako bi ponudio svoju zemlju kao strateško čvorište za buduću energetsku opskrbu Europe.

No Rijad i Atena neće vijećati samo o energetici. Kako se doznaje, obje zemlje žele dogovoriti polaganje kablova na dnu Sredozemnog mora koji bi trebali optimirati prijenos podataka između Europe i arapskog svijeta.

