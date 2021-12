Romeo Franz: Nema politike popuštanja nacionalistima u BiH

DW: Gospodine Franz, Vi kao šef delegacije Europskog parlamenta za kontakte s BiH, skupa s Vašim kolegom iz stranke Zeleni, Austrijancem Thomasom Waitzom, putujete u BiH - u trenutku kada se u Banjaluci održava sudbonosna sjednica Parlamenta RS-a, koju je pokrenuo član Predsjedništva BiH Dodik s namjerom vraćanja nadležnosti s države BiH na entitet. Ukoliko Parlament zaista usvoji odluku o povlačenju iz zajedničkih Oružanih snaga BiH, Sudskog i tužiteljskog vijeća i indirektnog oporezivanja, kako će reagirati EU?

Romeo Franz: Ako se to zaista dogodi, ionako kritična situacija u BiH postat će mnogo kritičnija. EU mora razmotriti donošenje sankcija i način na koji bi se one primijenile. To je pitanje s kojim se Bruxelles istinski mora pozabaviti. Jasno je da etno-nacionalisti pokušavaju rascijepiti BiH. Prvi korak je ovaj koji poduzima Dodik, koji želi odcijepiti RS od BiH. Moram jasno reći da on time krši Dejtonski sporazum.

Dodik se prije sedam dana sastao s Putinom, koji mu je, kako spekuliraju bh. mediji, vjerojatno obećao podršku. Mogu li se zaista, s obzirom na ovakav zaplet ali i neslaganje u EU-u, očekivati sankcije Bruxellesa Dodiku, ako provede ono što je naumio?

Putujem u BiH kako bih signalizirao tamošnjim snagama da EP ne misli da na djelovanje etno-nacionalističkih i antieuropskih snaga treba odgovoriti "apeasment"- politikom popuštanja. Zato nam je važno staviti u centar pažnje civilno društvo i dati platformu proeuropskim snagama da razgovaraju s europskim parlamentarcima. Većina u EP-u je protiv etno-nacionalizma i raspada BiH. BiH pripada Europi i kao buduća članica je dobrodošla u EU samo u svojim, naglašavam, sadašnjim granicama.

Neke članice EU-a predlažu bilateralne sankcije Dodiku i njegovim pomagačima. Koliko je to realna opcija?

Potpuno je jasno da ovako više ne ide. EU se mora trgnuti i jasno pozicionirati. Tu nema spora. Krajnje je vrijeme da se nešto učini.

Kada kažete da EU mora zauzeti jasan stav, je li Bruxelles zaista spreman podržati visokog predstavnika Christiana Schmidta u korištenju bonskih ovlasti? On se žalio da nema dovoljnu podršku Bruxellesa.

Mi u Njemačkoj sada imamo novu vladu i tu će se neke stvari promijeniti. Imamo i Annalenu Baerbock, šeficu diplomacije iz stranke Zeleni. Jasno je da ćemo sada voditi drugačiju vanjsku politiku, koja će se razlikovati od one koja je vođena u prošlosti. I to će visokom predstavniku jako pomoći da ojača svoju funkciju. I mi u EP ćemo stajati iza Christiana Schmidta. Sada će se sve više javljati i jačati snage u EU-u koje će se jasno oduprijeti etno-nacionalističkim težnjama na Zapadnom Balkanu.

U Sarajevu ćete se sastati s parlamentarcima, ali naglasak stavljate na predstavnike civilnog društva.

Između ostalog, posjetit ću naselja u kojima žive Romi i pitat ću ih, kao uostalom i obične građanke i građane BiH, kakvo je njihovo mišljenje o trenutnoj situaciji. Želim biti platforma za njihove stavove i mišljenja i to prenijeti u EP-u. Iz svog iskustva znam da se većina njih ne slaže s ovim etno-nacionalizmom. I to se jasno mora komunicirati prema vani, kako bi se uvidjelo da je naša dosadašnja politika bila pogrešna. Ali i da mi s građankama i građanima BiH i civilnim društvom moramo voditi proeuropsku politiku i u tome ih jasno podržavati.

Kako Vi gledate na činjenicu da presuda Sejdić-Finci još nije implementirana u BiH?

To je jedna od najvažnijih presuda, koja najbolje pokazuje kako ljudi, jedan Židov i jedan Rom iz BiH žele da se prevlada taj etno-nacionalizam. Apsolutno je važno da ova presuda bude sastavni dio reforme Izbornog zakona i da se provede.

Namjeravate li se susresti s predstavnicima četiri nevladine organizacije Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih, koji traže da se razmotri njihov prijedlog reforme Ustava i koji inzistiraju da međunarodna zajednica više ne pregovara s etno-nacionalističkim vođama?

Upravo tu slabu točku želim ispraviti. Tim organizacijama i NGO-ima želim pokazati da želimo krenuti drugim putem i potražiti druge partnere za razgovor. Zato je važno da civilnom društvu i takvim NGO damo platformu. Susrest ću se i sa Sejdićem i kako vidite moj fokus je potpuno usmjeren na proeuropske snage. Etno-nacionalizmu se mora uzeti vjetar iz njedara, jer to nije politika koju narod želi.

Zastupnici Dodikovog SNSD-a i Čovićevog HDZ-a BiH su nedavno u Parlamentu BiH pokušali srušiti Zakon o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Kako Vi na to gledate?

To ne samo da vidim apsolutno kritično, već je to apsolutni No go! Priznati da je počinjen genocid je apsolutno neophodno i tko to ne razumije, on nije razumio povijest Europe. To je znak da stvari idu u pogrešnom smjeru. To ne pogađa samo BiH i Zapadni Balkan, već je to ogromna opasnost za Europu i Europsku uniju. Kada bi zaista došlo do pobjede takve politike, ona bi to za Europu predstavljalo istinsku opasnost. Mi to jednostavno ne smijemo dopustiti.

Ali u Europskom parlamentu nisu male snage koje podržavaju politiku, kako kažete, etno-nacionalizma.

Budite uvjereni da su glasovi onih koji su protiv toga u EP-u veoma snažni. Upravo mi, Zeleni, takvoj politici jasno pokazujemo granice. Svakako da to mora biti još vidljivije ali postoji. I zato ovaj vikend pred Božić odlazim u BiH kako bih pokazao da postoje snažne protusnage i da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da dođe do preokreta.

Vi tražite da se u BiH poveća broj vojnika EUFOR-a. Hoće li se nova ministrica vanjskih poslova Annalena Bearbock za to založiti?

Naravno da ću ja svoju kolegicu iz Zelenih, ministricu vanjskih poslova Annalenu Bearbock informirati o situaciji u BiH. Sa sigurnošću Vam mogu reći da se o BiH i Zapadnom Balkanu u našoj stranci vrlo živo diskutira. Posebno nam je važno da ta priča ima dobar kraj. Ja ću zato, kao voditelj delegacije Europskog parlamenta za kontakte s BiH, obratiti posebnu pažnju ovoj zemlji. Annalena Bearbock je dobro informirana. Moj zadatak i obveza koju imam kao europski parlamentarac i vođa delegacija EP-a ne samo za BiH, već i za Kosovo, je da otklonim štetu koja bi mogla biti nanesena ovim zemljama i spriječim rat i zato ću poduzeti sve što je u mojoj moći.

Intervju vodila: Jasmina Rose

