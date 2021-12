Dodik ne odustaje: Dan D za podjelu plijena

Nakon višemjesečnog političkog previranja i sumnji da će se Milorad Dodik zaista usuditi na razvlašćenje države, u petak (10.12.) se održava sjednica Skupštine Republike Srpske u Banjaluci na kojoj bi se, po ocjeni analitičara, takva odluka zaista mogla izglasati. Sjednica entitetskog parlamenta je zakazana na dan kada je Vijeće za implementaciju mira 1997. godine u Bonnu uspostavilo tzv. bonske ovlasti, donošenjem obvezujućih odluka o smjeni lokalnih političara ili nametanju zakona, kada se to, zbog kršenja Dejtonskog sporazuma, bude smatralo neophodnim.

Diplomatska ofanziva

Samo dva dana pred sjednicu NSRS-a u Sarajevu je zasjedalo Vijeće za implementaciju mira u Sarajevu (PIC). Na sjednici je bio i Gabriel Escobar, specijalni izaslanik SAD-a za zapadni Balkan. Uoči prvog dana zasjedanja on je istaknuo da ovo nije 1991. godina.

„Rata neće biti u BiH. Nema Vojske Republike Srpske. Imamo mandat za očuvanje mira od Vijeća sigurnosti UN-a. Nikoga ne zanima ta vrsta eskalacije“, rekao je Escobar prilikom dolaska u Sarajevo.

On je već treći put u BiH u zadnjih nekoliko tjedana, ali se situacija nije pomakla s mrtve točke. Sankcije su na stolu, sankcije su u ladici, pregovaramo ali dogovora nema, pravdaju se iz međunarodne zajednice. A upitna je i podrška Vijeća sigurnosti, s obzirom na stavove Rusije i Kine, prilikom glasanja o izvještaju visokog predstavnika Christiana Schmidta. Inače, Schmidt je u tom izvještaju jasno naveo da postoji opasnost od sukoba u BiH.

Gabriel Escobar: „Rata u BiH neće biti. Nema Vojske Republike Srpske"

Hoće li biti konkretnih reakcija znat će se možda tokom dana, nakon završetka sjednice Vijeća za implementaciju mira. Ipak, Dodik ne odustaje.

„Јa sam gurao ovo na 10. prosinca, da to bude na dan kada su donesene bonske ovlasti te 1997. godine. E, to bi trebao biti i dan kada ih rušimo. To je i Međunarodni dan ljudskih prava“, kaže Dodik, odbacivši mogućnost bilo kakavih sankcija prema RS-u.

Tužiteljstvo BiH prvi put traži dokumentaciju

Tužiteljstvo BiH navodno je formiralo predmet u slučaju „rušenja poretka BiH“, odmah nakon sjednice Parlamenta Republike Srpske, na kojoj su usvojene izmjene Zakona o lijekovima, kojim se definira formiranje Agencije za lijekove RS-a. Zbog toga su od najvišeg zakonodavnog tijela zatražili dodatne informacije, što je iz entitetskog parlamenta i potvrđeno.

„Riječ je o redovnoj komunikaciji i nema nikakvog izvanrednog stanja, kako su to objavili pojedini mediji, što potvrđuje i činjenica da je odgovor Tužiteljstvu iz parlamenta davno otpremljen. Narodna skupština je na zahtjev Tužiteljstva BiH odgovorila 29. studenoga“, navodi se u priopćenju iz Narodne skupštine, gdje ističu da nije bilo zahtjeva za dubljom istragom.

„Nisu točne informacije da je Tužiteljstvo BiH od Narodne skupštine tražilo listing glasanja narodnih zastupnika na ovoj sjednici. Kao što je poznato, svi listinzi glasanja narodnih zastupnika nalaze se na stranici Narodne skupštine i javno su dostupni po okončanju svake sjednice", dodaje se u priopćenju.

Dodik je dobio političku podršku od mađarskog predsjednika Viktora Orbana

Razvlačenje do izbora

Zakon o lijekovima bio je prva stepenica u prijenosu nadležosti, ali je konstruiran tako da stupa na snagu šest mjeseci od objavljivanja, odnosno pred izbore naredne godine. Zbog toga je bilo kakva konkretna reakcija nemoguća, s obzirom da u praksi još ne postoji zakon na kojeg bi se eventualno pozvalo u slučaju nametanja sankcija.

Ozbiljnija priča kreće u petak, kada će se raspravljati o deklaraciji kojom se nalaže Vladi RS da pripremi novi ustav, koji bi definirao prijenos nadležnosti s države na entitet. Prve na redu su Oružane snage BiH, ali su stavovi Milorada Dodika sada ublaženi a oporba, koja je izašla iz matrice srpskog jedinstva, sumnja u dobre namjere.

„Oni nemaju odgovor ni na jedno pitanje, kako će to funkcionirati u praksi. Tako da sam još više uvjeren da se radi o još jednoj prijevari od strane SNSD-a. Politička farsa, centrirana na predstojeće izbore“, kaže Nedeljko Glamočak, zastupnik PDP-a u Narodnoj skupštini RS.

„Iz praktičnih i političkih razloga mi ćemo ponuditi prvo da se prepolovi sastav Oružanih snaga BiH i da im damo neki rok da žive još. Ukoliko ne bude za to bilo spremnosti, već je napisan novi zakon o Vojsci RS-a“, kaže Dodik.

Vuk sit i ovce na broju

Za SDA i lidera ove stranke Bakira Izetbegovića cijela priča vodi u slijepu ulicu, a za svaku odluku bit će podnijeta apelacija Ustavnom sudu BiH. Dodik, tvrde, na ovom gradi političku agendu.

„Ako bude nastavio to raditi i prelaziti crvenu liniju, doći će do sankcija i u krugu oko njega. U ovom času je to diplomatski odgovor. Pokušavaju ga smiriti i dati mu nešto”, rekao je Izetbegović, možda na tragu onog o čemu se posljednjih dana špekulira u BiH, kao rješenje krize.

Naime, u pregovaračkim postupcima, kako saznajemo iz dobro obavještenih krugova međunarodne zajednice u BiH, pojavio se prijedlog koji je došao od njihovih predstavnika, s obzirom na dosadašnji" fijasko" kada su u pitanju medijacije. Prijedlog je da se svakoj nezadovoljnoj strani u ovom postupku ponudi neki ustupak. Srbi bi u tom slučaju dobili državnu imovinu, odnosno, onu koja je na teritoriju RS-a a koju je osporio Ustavni sud. Hrvatima bi bili ispunjeni zahtjevi koji se odnose na Izborni zakon, kako bi mogli birati predstavnika iz dijelova s hrvatskom većinom, a Bošnjaci bi trebali prihvatiti izmjene Kaznenog zakona koje je krajem srpnja donio bivši visoki predstavnik Valentin Inzko. Izmjenama bi se, međutim, definirala zabrana negiranja svih ratnih zločina, bez spominjanja kvalifikacije genocida.

U međuvremenu je završena sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC), s koje je stigla jasna poruka.

Upravni odbor PIC-a je osudio radnje koje je poduzela vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, a koje , kako je rečeno, ozbiljno podrivaju dejtonski okvir i narušavaju stabilnost u BiH i regiji. Vlasti u Republici Srpskoj najavile su i mjere koje bi – ukoliko bi se provele – značile poništavanje 26 godina reformi u provedbi mira, koje su važne i za proces priključivanja Europskoj uniji. "Upravni odbor PIC-a upozorava da usvajanje Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavlja kršenje kako Aneksa 4 tako i Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Nadalje, usvajanjem Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ne samo da se krši Aneks 4, onemogućava efikasan odgovor na pandemiju COVID-a 19 nego se također BiH još više udaljava od usklađenosti sa standardima EU-a, među kojima je i postojanje jedinstvenog gospodarskog prostora", kaže se u zaključcima PIC-a.

U vezi sa najavom mjera jednostranog povlačenja Republike Srpske iz sporazuma o prijenosu nadležnosti na državu, između ostalog na području obrane, indirektnog oporezivanja i pravosuđa, PIC-a naglašava da "ne može biti jednostranog povlačenja iz sporazuma o prijenosu nadležnosti s entiteta na državu". Upravni odbor PIC-a dijeli zabrinutost koju su izrazili MMF i Svjetska banka o ozbiljnim posljedicama koje takvi potezi imaju za proračune, pristup financijskim sredstvima, te međunarodne projekte pomoći. Na kraju se naglašava: "Potezi koje poduzima bilo koja strana, a kojima se ugrožava Opći okvirni sporazum za mir, imat će posljedice."

Predstavnici Ruske Federacije nisu sudjelovali na sastanku političkih direktora PIC-a, održanom 7. i 8. prosinca 2021. godine.

