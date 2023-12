Pravila za novogodišnji vatromet u Njemačkoj

Od danas (28.12.) u Njemačkoj počinje prodaja pirotehnike za vatromet. No u mnogim njemačkim gradovima bit će uspostavljene zone zabrane bacanja petardi i ispaljivanja raketa u novogodišnjoj noći.

Nigdje u Njemačkoj vatromet na dočeku Nove godine nije u potpunosti zabranjen, ali mnogi ga gradovi i općine dopuštaju samo uz ograničenja. Pritom su pravila vrlo različita.

Načelno se pirotehnička sredstva ne smiju koristiti u neposrednoj blizini crkava, bolnica, domova za djecu i umirovljenike, kao i slamnatih ili drvenih kuća – to pravilo važi posvuda i tijekom cijele godine.

Takozvani „mali vatrometi", koji uključuju petarde i rakete za privatnu upotrebu, dozvoljeni su samo 31. prosinca i 1. siječnja i to samo osobama starijim od 18 godina.

Privremene lokalne zone ograničenja

No u nekim većim gradovima na određenim mjestima ni to nije dozvoljeno. To se prije svega odnosi na trgove i popularna mjesta za velika okupljanja - jer postoji povećan rizik od ozljeda od vatrometa.

Tako je primjerice u Hamburgu prije uspostavljanja zabranjene zona često dolazilo do opasnih situacija i nesreća u gužvi. Stoga se od 2019./2020. u centru oko jezera Alster u novogodišnjoj noći mogu koristiti samo prskalice i petarde – ispaljivanje raketa je zabranjeno.

I drugi gradovi reguliraju stvari slično, a ove godine posebno veliku pozornost privlači Berlin.

U Berlinu je prošle godine došlo do pravih uličnih napada na policiju petrdama i vatrometnim raketama Foto: Julian Christian Schreiner/TNN/picture alliance/dpa

S jedne strane će ponovo biti održan veliki doček Nove godine između Stupa pobjede i Brandenburških vrata. Tamo će se okupiti 65.000 ljudi. Kao i svake godine, oni neće smjeti koristiti vlastitu pirotehniku, već će moći uživati u velikom središnjem vatrometu. Ove godine se uvodi i jedna novina: za ulazak na ograđeno područje plaća se ulaz od deset eura.

No dok se ovdje računa na dobru zabavu, u nekim dijelovima grada policija se priprema za nerede, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Osim uobičajenog žestokog vatrometa, bilo je i mnogo bacanja petardi i drugih napada na policajce, vatrogasce i bolničare. A ove godine se strahuje od još agresivnije atmosfere zbog rata na Bliskom istoku. Stoga će na berlinskim ulicama oko 2.500 tamošnjih policajaca dobiti pojačanje iz okolnih saveznih zemalja poput Saske, Saske-Anhalt – te iz redova savezne policije.

Nema vatrometa u središtu Münchena

Kao i u prošlosti, vatromet je zabranjen u Münchenu u cijeloj pješačkoj zoni u središtu grada. Razlog je „zaštita ljudi, životinja i okoliša od vatrometa".

Neka mjesta u Bavarskoj idu i korak dalje: onima koji putuju u staru jezgru Regensburga ili u gradsko središte Augsburga uopće nije dopušteno nositi pirotehnička sredstva sa sobom, a kamoli ih koristiti. Uz to u Augsburgu u novogodišnjoj noći nisu dopuštene ni staklene boce i limenke. U Nürnbergu postoji stroga zabrana i posjedovanja i korištenja pirotehnike u blizini starog dvorca – najavljena je kontrola torbe posjetitelja u novogodišnjoj noći.

Petarde su ponegdje zabranjene Foto: Andreas Franke/picture alliance

Lokalne zabrane i drugdje

I u drugim dijelovima Njemačke su najavljene zabrane. Tako, primjerice, u Mainzu, glavnom gradu pokrajine Rheinland-Pfalz neće biti opće zabrane, ali je ona na snazi u starom gradu u centru. A slično je i u Stuttgartu ili Frankfurtu. U financijskoj prijestolnici na Majni su gradske vlasti najavile i opsežne kontrole pogotovo na mostovima.

U Kölnu će po prvi put biti određena velika površina u središtu grada na lijevoj obali Rajne na kojoj nije dopušteno koristiti pirotehniku. Tko unatoč zabrani bude bacao petarde, bit će kažnjen kaznom do 200 eura. A Zakon o eksplozivima dopušta čak i kaznu do 50.000 eura za ozbiljnije prekršaje, priopćile su gradske vlasti.

U nekim drugim gradovima nema posebnih ograničenja, jer već i opće odredbe o zabrani korištenja vatrometa u blizini starih tradicionalnih kuća koje su velikim dijelom građene od drveta ne dozvoljavaju korištenje pirotehnike. To, između ostalog, važi za Erfurt. A grad Dresden ja uspostavio 27 zabranjenih područja u skladu sa Zakonom o očuvanju prirode.

U manjim gradovima i selima najčešće nema nikakvih zabrana – tu uglavnom postoji veća socijalna kontrola, ljudi se znaju i u pravilu nema velikih ekscesa. Do sada su vatrogasci i hitna pomoć uvijek uspijevali kontrolirati situaciju. A trenutno u Njemačkoj ne postoje obvezujuće odredbe o mogućim zabranama na temelju zakona o zaštiti okoliša, očuvanja prirode ili kontrole onečišćenja zraka.

