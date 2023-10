Nasilje na propalestinskim demonstracijama u Berlinu

U srijedu uvečer u ulici Sonnenallee, u berlinskoj četvrti Neukölln, ponovo su izbili sukobi između policije i propalestinskih demonstranata. Situacija se ni kasno uvečer nije smirila, izjavio je glasnogovornik policije za novinsku agenciju dpa.

Kako je priopćeno, demonstranti su gađali policajce kamenjem i bocama. Policajci su gađani i pirotehničkim sredstvima. Jedna glasnogovornica policije je priopćila da je ozlijeđeno 65 policajaca. Policija je upotrijebila nekoliko vodenih topova i suzavac. 174 osobe su privremeno uhićene, a pokrenuto je 65 istražnih postupaka.

Usprkos zabrani demonstracija, prosvjedi su počeli već popodne, a policija je atmosferu opisala kao „uzavrelu“ od samog početka.

S obzirom na to da se demonstranti nisu htjeli razići, policija je upotrijebila vodene topove Foto: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Nešto poslije 19 sati zapaljene su barikade na ulici Reuterstrasse, između Sonnenallee i Karl-Marx-Strasse. „Vidimo kako ljudi nasumično bacaju predmete na ulicu, pale ih i pritom se snimaju i slave", priopćila je policija na društvenoj mreži X (bivši Twitter). Zbog pirotehničkih sredstava izbio je požar na jednom balkonu, koji su policijski službenici ugasili.

Na mjesto događaja stiglo je više policijskih vozila, kako bi brže obradili osobne podatke privedenih. Oko 20 sati vodeni topovi su se približili barikadama s nekoliko strana. Policajci su pokušali opkoliti demonstrante koji se nisu pridržavali naredbe da se raziđu. Na društvenoj mreži X berlinska policija je priopćila da su policajci upotrijebili suzavac i da je protiv nekih ljudi upotrijebljena sila.

„Situacija u Neuköllnu napeta"

„Imamo nekoliko stotina ljudi na ulicama", rekla je šefica berlinske policije Barbara Slowik za javni servis rbb. „Situacija u sjevernom dijelu Neuköllna je napeta." Policija će pokušati razdvojiti ljude i odlučno intervenira.

Slowik je procijenila da će intervencija potrajati. „Očekujemo da će i večeras biti manjih i većih skupina ljudi na ulicama koji će skandirati i možda počiniti kaznena djela“, rekla je. „Mi ćemo odlučno reagirati", istakla je šefica policije.

Zapaljeno je više automobila Foto: Sven Kaeuler/dpa/picture alliance

Policija prijavila više ozlijeđenih tijekom noći

Od kasnog popodneva ljudi su se okupljali na nekoliko mjesta u Neuköllnu, usprkos zabrani propalestinskih skupova. Policija se, kako je priopćeno, više puta preko razglasa obraćala okupljenima i informirala ih o zabrani okupljanja. Međutim, nisu svi napustili taj prostor.

Kasnije se sve više ljudi okupljalo. U tom dijelu grada već je bilo nasilja u noći s utorka na srijedu.

Nekoliko stotina ljudi okupilo se popodne i ispred Ministarstva vanjskih poslova. Na skupu pod sloganom „Ne u moje ime" (Not in My Name), muslimani su prosvjedovali tražeći prekid nasilja nad Izraelcima i Palestincima. Kako je priopćila policija, skup je prekinula organizatorica, jer nije imala utjecaja na sudionike skupa. Prijavljeno je da će na skupu biti 50 ljudi, a došlo ih je nekoliko stotina.

Eskalacija sukoba u Izraelu i Gazi

Razlog za prosvjede je eskalacija nasilja na Bliskom istoku. Nakon što su pripadnici terorističke organizacije Hamas 7. listopada iz Gaze napali nekoliko sela i gradova u Izraelu. Više od 1.000 ljudi je tada ubijeno, brojni su ranjeni, a više od 200 je oteto i odvedeno u Pojas Gaze. Kao odgovor, Izrael je započeo granatiranje ciljeva u Pojasu Gaze.

br (dpa/rbb/ard)

