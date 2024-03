Polagana vožnja kruzera prema klimatskoj neutralnosti

Kada je „MSC Euribia" prošlog ljeta u četiri dana prošla rutu iz Saint-Nazairea u Francuskoj preko Amsterdama do Kopenhagena, brodska kompanija MSC Cruises to je proslavila kao „prvoklimatski neutralno krstarenje na svijetu". Švicarska tvrtka potrošila je mnogo novca na kupnju 400 tona organskog ukapljenog prirodnog plina posebno za ovo visoko reklamirano putovanje. „Ovo prvo klimatski neutralno putovanje u industriji, označava još jedan važan korak na našem putu do nulte emisije", rekao je Pierfrancesco Vago, izvršni predsjednik tvrtke MSC Group Cruise Division.

Klimatska neutralnost do 2050.

Cilj kompanije je potpuna klimatska neutralnost do 2050. godine. To se podudara s planovima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i udruge industrije krstarenja Clia. No, još je potpuno nejasno kako bi se to moglo ostvariti. U svom najnovijem izvještaju o održivosti, MSC Cruises detaljno opisuje napore koje ulaže u smanjenje emisije stakleničkih plinova, ali ne navodi precizne ciljeve za sljedećih nekoliko godina.

TUI Cruises je konkretniji. Ova kompanija planira 2030. ponuditi prva klimatski neutralna krstarenja i do tada smanjiti ukupne emisije CO2 za 27,5 posto u odnosu na 2019. godinu. Očekuje se da će „Mein Schiff 7" početi prevoziti putnike u lipnju i na kraju će raditi na metanol – u idealnom slučaju bi to bio zeleni metanol proizveden korištenjem energije iz obnovljivih izvora. Pogon broda neće biti bez emisija, ali će klimatska ravnoteža biti neutralna.

Sirova nafta ostaje do daljnjeg

Međutim, još uvijek je teško formulirati jasne međuciljeve. Tako, primjerice, ne postoji rok u kojem TUI Cruises namjerava sasvim prestati koristiti sirovu naftu koja je posebno štetna za okoliš, a ne postoji ni datum do kada bi se postojeća flota trebala prebaciti na ekološki prihvatljivije pogone. „To ima veze s tehničkom izvedivošću i dostupnošću alternativnih goriva", kaže glasnogovornik tvrtke Lars Nielsen. Jednostavno nema smisla navoditi određeni rok, a da nije jasno hoće li tada biti dostupno dovoljno alternativnih goriva.

Još se ne zna kako će rastuća potražnja industrije za sintetičkim gorivima moći biti zadovoljena u budućnosti. „E-goriva se trenutno ne proizvode komercijalno, a sustavi najavljeni do 2035. uglavnom nisu sigurno financirani", kaže organizacija Njemačka pomoć za okoliš (DUH). „Čak i da je to gorivo na tržištu, količina proizvedena u cijelom svijetu ne bi mogla nadomjestiti ni dva posto današnje potrošnje fosilnih goriva u globalnom pomorskom prometu", napominju u DUH-u.

Po njihovom mišljenju su najave brodarskih tvrtki poput TUI-Cruises o ponudi klimatski neutralnih krstarenja bez navođenja konkretnih rokova naprosto „greenwashing" i „obmanjivanje potrošača". Zbog toga je udruga za zaštitu prirode sada čak i podigla tužbu protiv tvrtke.

Nedostaju jasni rokovi

Sönke Diesener iz organizaciju za zaštitu prirode Nabu smatra da bi kruzeri mogli učiniti više. Zadržavanje teške nafte, na primjer, čisto je pitanje novca. Prijelaz na manje štetne vrste pogona moguć je već sada, ali se i danas u more porinjuju kruzeri koji koriste sirovu naftu. Jasni rokovi za uvođenje klimatski neutralnih goriva bi imali jak signalni učinak za proizvođače takvih alternativa, kaže Diesener.

Neke brodarske tvrtke ulaze u suradnju s energetskim tvrtkama kako bi unaprijedile razvoj alternativnih goriva. TUI Cruises je, primjerice, nedavno potpisao odgovarajuću izjavu o namjerama s hamburškom tvrtkom Mabanaft. Oleksandr Siromakha tamo je voditelj razvoja održivih goriva. Trenutnu dilemu opisuje na sljedeći način: "Ako danas naručite novi brod za krstarenje koji je dizajniran za pogon metanolom, tada želite biti sigurni da će ga biti dovoljne količine. Proizvođači metanola, s druge strane, kažu: Kako da donesemo odluku o ulaganju kad takvi brodovi još niti ne postoje?" Zato se od političara traži da ovdje osiguraju jasne okvirne uvjete.

Električna energija s obale

Trenutno najveći pritisak u tom smjeru vrši EU. Od početka godine je i brodarstvo uključeno u europski sustav trgovanja emisijama štetnih plinova. Postoje i obvezujuće kvote prema kojima se u nadolazećim godinama mora smanjiti intenzitet stakleničkih plinova za goriva koja se koriste u industriji. Naposljetku, do 2030. godine uporaba električne energije s obale bit će obvezna u europskim lukama.

No razvoj je vrlo polagan. Kompanija MSC Cruises za sada ne planira svoje sljedeće klimatski neutralno krstarenje. "Potrebna nam je veća dostupnost obnovljivih goriva za cijelu pomorsku industriju kako bismo ponovili ovaj pothvat", kaže Michele Francioni, viši potpredsjednik za optimizaciju odjela MSC Grupe za krstarenja. Za sada, “MSC Euribia” ponovno radi na normalni ukapljeni prirodni plin.

