Dug put do „zelenoga“ krstarenja

U 2030. godini će biti postignut cilj, tada će prvi kruzeri ploviti klimatski neutralno, obećavaju iz ove branše. Tada će konačno biti moguće mirne savjesti provoditi godišnji odmor na morskoj pučini, kažu oni. Dosad je putovanje kruzerom bilo dvojben užitak zbog velike količine štetnih plinova koje izbacuju veliki brodski motori.

Ekološki aktivisti unatoč takvim najavama oštro kritiziraju tu branšu. Njemački savez za zaštitu okoliša NABU kaže da se smanjivanje izlučivanja stakleničkih plinova ne odvija dovoljno brzo. „Krstarenje i zaštita klime ne idu skupa", piše u ovogodišnjem izvještaju NABU-a. Ova organizacija za zaštitu okoliša pitala je 13 brodarskih tvrtki, koje napore poduzimaju s ciljem zaštite klime. Čak ni ona poduzeća koja su dobila najbolje ocjene nisu dobila više od 9 od mogućih 14 bodova. I ti ponuđači krstarenja su još jako daleko od „krstarenja mirne savjesti", kaže NABU.

Poboljšanja samo na novim brodovima

Ni jedno poduzeće si ne može dopustiti da ne poduzme nikakve mjere za smanjenje izlučivanja štetnih plinova, kaže NABU. Ali, brodovi koji su sada u prometu ne postaju čišći, a brodari provode poboljšanja isključivo na novim brodovima. „Izlučivanja u branši krstarenja i dalje rastu", kaže Sönke Diesener, stručnjak za brodarstvo u organizaciji NABU. I američka organizacija za zaštitu okoliša Friends of the Earth ne štedi s kritikom. Jedan putnik na kruzeru izaziva osam puta više izlučivanja stakleničkih plinova nego netko tko godišnji odmor provodi na kopnu, pokazala je nedavno predstavljena studija te organizacije. Studija je načinjena na temelju podataka dobivenih u Seattleu.

Kruzer AIDA mira ispred španjolske Palma de Mallorce Foto: Andrea Warnecke/tmn/picture alliance

„Kruzerski brodari rado se hvale da smanjuju zagađenje plastikom i da manje energije troše na brodu", kaže Marcie Keever, stručnjak za brodarstvo u organizaciji Friends of the Earth. „Ali, oni ignoriraju čimbenik koji ima najveći utjecaj na izlučivanje ugljičnog dioksida: veliku količinu i lošu kvalitetu goriva koje oni koriste." Vrijeme je da ta branša ozbiljno uzme svoju odgovornost za naš planet, kažu u ovoj organizaciji. Po navodima organizacije NABU polovica brodova za krstarenje koji su sad u prometu kao pogonsko gorivo koristi teško ulje, čija bilanca je za okoliš osobito loša. Barem bi prelazak na mornarički dizel i ugradnja filtera za mikro-čestice i katalizatora već odavno trebala biti standard, kažu zaštitnici okoliša.

Potpuni prestanak korištenja teškog ulja još nije moguć

U ovogodišnjem izvještaju NABU-a najbolje je ocijenjen norveški brodar Havila Voyages. On, kao i mnogi drugi predstavnici te branše, sve više prelazi na ukapljeni plin. „Po našem mišljenju to je trenutno ispravan odabir", kaže šef uprave Bent Martini. Tako stvari vidi i Helge Grammertorf, direktor za Njemačku saveza brodarskih tvrtki Clia. Branša želi napustiti teško ulje, naglasio je on nedavno prilikom saslušanja u Odboru za turizam Njemačkog Bundestaga. Ukapljeni plin tu donosi „stvarne prednosti", kaže on.

Wybcke Meier, predsjednica uprave u tvrtki Tui Cruises GmbH, tvrdi da je njezina firma odlučna da do 2050. cijela njezina flota bude klimatski neutralna. Do 2030. će ponuditi prva klimatski neutralna krstarenja. Ali, kada će biti moguće odustati od korištenja teškog ulja, trenutno nije moguće reći, kaže Meier. To je i pitanje raspoloživosti alternativnih goriva, kaže ona. Sönke Diesener, međutim, smatra da je korištenje ukapljenog plina krivi put. Stručnjaci već godinama upozoravaju da to rješenje nije ni u kojem slučaju klimatski neutralna varijanta, kako ju predstavlja ta branša, kaže on. Razlog je izlučivanje metana koje je s time povezano. Jer, on je 80 puta štetniji za klimu nego ugljični dioksid, tvrdi NABU.

Dva norveška kruzerska brodara dobila su najbolje ocjene NABU-a. Ovo je brod MS Nordnorge tvrtke Hurtigruta Foto: NTB/picture alliance

Zeleni metanol za klimatsku neutralnost

Kao gorivo koje najviše obećava trenutno vrijedi zeleni metanol. To su nedavno utvrdili znanstvenici Öko-Instituta iz njemačkog Freiburga. Ako ga se dobiva uz pomoć energije iz obnovljivih izvora i ugljičnog dioksida koji se uzima iz atmosfere, brodovi za krstarenje mogu s njim ploviti klimatski neutralno, tvrdi Nora Wissner, jedna od autorica studije. Problem je što se zeleni metanol još ne proizvodi u dovoljnim količinama. „Trenutno stanje je takvo da nije moguće ploviti kruzerom klimatski neutralno", zaključuje Wissner.

I tu se vidi dilema u kojoj se nalazi ova branša. Gradnja jednog broda traje više godina i stoji više stotina milijuna eura. Životni vijek broda je onda u pravilu više desetljeća. S obzirom na brz razvitak koji se događa na području alternativnih goriva, nemoguće je cijelu flotu držati na najsuvremenijoj razini. Ali, neke brodarske tvrtke već kod gradnje novih brodova računaju sa zelenim metanolom. TUI Cruises i Norwegian Cruise Lines već su naručile nove brodove koji bi trebali koristiti to gorivo, kažu u organizaciji NABU. „Postoje prve obećavajuće najave koje daju nadu u krstarenje koje neće biti štetno za okoliš." Tako bi san o godišnjem odmoru na morskoj pučini i mirnoj savjesti mogao ipak postati stvarnost.

