Pobačaji u SAD-u - problem republikanaca

Kako Donald Trump vidi kontroverznu temu pobačaja? Mjesecima se predsjednički kandidat nije želio jasno pozicionirati, primjerice o tome je li za nacionalnu zabranu od 15. tjedna trudnoće ili ranije.

Sada je na tu temu objavio četverominutni video. Njegova ključna izjava: Trump se u to ne želi miješati i planira ostaviti zakonsku regulaciju kakva je sada na snazi. Pobačaj je trenutno pitanje koje pojedine savezne države samostalno reguliraju. I to bi tako trebalo ostati, rekao je bivši predsjednik i vjerojatni budući predsjednički kandidat: „Što one odluče, postat će zakon.“ Tako će, kao i dosad, u nekim državama važiti stroži, a u drugima liberalniji propisi. I to je, smatra Trump, tako u redu.

Ljudi trebaju slijediti svoje srce po tom pitanju - ali, kaže Trump: „Moramo pobijediti na predstojećim izborima - da bismo spasili našu kulturu i našu zemlju.“ Osobno on podržava iznimke od zabrane pobačaja, poput, primjerice, kada se radi o trudnoćama u slučajevima incesta, silovanja ili kada je zdravlje majke u opasnosti.

Protivnici pobačaja optužuju Trumpa za izdaju

Odmah nakon objave videa uslijedio je buran protest protivnika pobačaja: „Vrlo smo razočarani!“ - rekla je, primjerice, evangelikanska podcasterica Rebekah Haynie na CNN-u. To što se Trump nije jasno izjasnio za temeljno pravo na život od trenutka začeća i umjesto toga govori kao ljevičari o „pravu na pobačaj“ - to je pravi korak unatrag i čak izdaja. Ona je upozorila da bi to moglo koštati Trumpa glasova te važne skupine birača.

Protivnici pobačaja žele putpunu zabranu - Plakat s natpisom "Ne ubijaj svoju bebu" u Carbondaleu, Illinois Foto: Chris Kenning/USA TODAY Network/IMAGO

„Trump i njegovi republikanci su se po pitanju pobačaja doveli u slijepu ulicu“, kaže Jessica Waters, stručnjakinja za pitanja prava na pobačaj s Američkog sveučilišta u Washingtonu. Otkako je Vrhovni sud prije gotovo dvije godine ukinuo opće pravo na pobačaj u Sjedinjenim Državama, 17 saveznih država je zakonski gotovo u potpunosti zabranilo pobačaja, mnoge već od šestog tjedna i gotovo bez iznimaka.

Ali, čak i ako to raduje evangelikalce: prema anketama, jasna većina Amerikanaca je u načelu za legalnu mogućnost prekida trudnoće. Trump dobro zna da se jaz između republikanske politike i volje birača u vezi s ovim pitanjem sve više povećava, kaže Waters. Pitanje pobačaja koštalo je republikance mnogo glasova na međuizborima.

Sada Trump pokušava svima ugoditi: „Mislim da on tako govori iz straha“, smatra Waters.

Arizona se vraća zakonu iz 1864.

Koliko je to osjetljiva tema za republikance pokazuje primjer Arizone: dan nakon Trumpove izjave o pobačaju, Vrhovni sud Arizone odlučio je da će ubuduće ponovno biti na snazi zakon iz 1864., iz vremena Građanskog rata, kada Arizona još nije bila savezna država i žene još nisu imale pravo glasa. Time su pobačaji zabranjeni od trenutka začeća, a liječnici koji obavljaju pobačaje pod određenim okolnostima mogu biti osuđeni na do pet godina zatvora.

Trump je rekao da to ide predaleko, ali ima povjerenje da će zakonodavci u Arizoni već pronaći način. Waters je uvjerena: „To je upravo situacija koju on ne želi. Jer ni njegovoj stranci ni republikanskim kandidatima ne odgovara da tamo sada vrijedi tako ekstreman zakon.“

Zagovaračice prava na pobačaj u Arizoni su srdite nakon odluke Vrhovnog suda Foto: Joel Angel Juarez/The Republic/USA TODAY Network/IMAGO

Mobilizacija demokratskih biračica?

Arizona je jedna od potencijalno odlučujućih „Swing States“, američkih saveznih država koje povremeno glasaju za demokrate, a povremeno za republikance. Sadašnji predsjednik Joe Biden tamo je pobijedio 2020. godine s vrlo malom prednošću. Tema pobačaja će sada još više mobilizirati njegove pristaše, vjeruje Waters. Jer u studenom se u Arizoni, kao i u nekim drugim saveznim državama, ne glasa samo o predsjedniku, već i o uključivanju prava na pobačaj u ustave.

Na sličnim referendumima proteklih mjeseci uvijek je postojala većina za to - čak i u konzervativnim državama poput Ohia i Kentuckya. Waters zaključuje: „Rezultati pokazuju da ova tema mobilizira prije svega demokratske biračice. Tako je bilo u protekle dvije godine. I mislim da će tako biti i u studenom.“

za/Julia Karsten (ard)