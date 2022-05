Borba za pravo na abortus u SAD-u

Sad je dosta. Malo po malo, konzervativci u SAD su posljednjih godina vraćali vrijeme unatrag. Donijeli su zakone protiv pobačaja u pojedinim saveznim državama kojima su ograničavali pravo žena na abortus, pravo koje je na snazi od značajne presude „Roe protiv Wadea" iz 1973. godine. Pravo na abortus su ograničili do te mjere da su pobačaj, bez obzira na okolnosti, učinili gotovo nemogućim. A naš bijes je rastao, bijes prema nevjerojatnom licemjerju onih koji, s jedne strane, navodno brane slobodu pojedinaca, ali s druge strane, žele kontrolirati njihove najintimnije odluke.

Dakle, sada je postignut „veliki uspjeh”, cilj za koji Republikanska stranka nije čak prezala ni od toga da slijedi demagoga poput Donalda Trumpa. Jer, ako će tekst presude Vrhovnog suda SAD-a za odluku o strogom zakonu o abortusu u Mississippiju, kako ga se citira u medijima za nekoliko tjedana doista biti objavljen i postati zakon, onda će savezne države same ponovo odlučivati – o tome je li abortus ilegalan i kažnjiv. A prema Centru za reproduktivna prava, organizaciji za ljudska prava koja se zalaže za samoodređenje žena, to znači da žene u više od 50% američkih saveznih država više neće imati prava na abortus. Dijelom odmah nakon objave presude Vrhovnog suda.

Većina Amerikanaca podržava pravo na abortus

Ali, konzervativci se ne bi trebali prerano radovati. Jer, ako se sada pravna situacija u zemlji vrati na stanje u kakvom je bila prije 1973. godine, tu ipak postoji jedna velika razlika: mi žene to nećemo dozvoliti. I imamo saveznike. Većina Amerikanki ii Amerikanaca podržava pravo na abortus i protivi se poništavanju odluke Vrhovnog suda iz 1973. godine. I to je mišljenje već godinama konstantno.

Svi oni koji su se borili i imali koristi od prava na samoodređenje sedamdesetih godina prošlog stoljeća udružit će snage s onima kojima se danas oduzima to pravo. I pokazat će solidarnost - riječima, djelima i donacijama. Već postoje načini i sredstva za one žene koje žive u državama s izuzetno restriktivnim zakonima o abortusu da obave pobačaj. Ponekad je to naporno i skupo, jer naravno zakoni o zabrani "kršćanskih" fundamentalista uglavnom pogađaju žene koje su siromašne i slabije obrazovane. Ali, nije nemoguće. Abortus će i dalje biti legalan u mnogim američkim saveznim državama.

Christina Bergmann

A imamo i još nešto: društvene mreže. Protesti koji su sinoć potresli Twitter nisu se mogli ignorirati. Odmah po objavljivanju prvih medijskih izvještaja o nacrtu presude, došlo je do protesta ispred Vrhovnog suda u Washingtonu. Milijuni žena – i muškaraca – u mnogim američkim gradovima, od New Yorka i Washingtona preko Denvera do San Francisca, protestirat će zbog toga što bi se njihova najgora noćna mora uskoro trebala ostvariti. I oni će se organizirati.

Motivacija za predizbornu kampanju

Osim toga u studenom se održavaju izbori za Kongres. Bira se kompletan Zastupnički dom i trećina Senata. Izgledi za Demokratsku stranku do sada nisu bili pretjerano dobri. U Senatu imaju samo tijesnu većinu, a gubitak njihove male većine u Predstavničkom domu se već naveliko predviđao. Ako Vrhovni sud SAD-a sada ukine pravo na abortus, to će predizbornoj kampanji dati potpuno novi zaokret.

Jer, kao što stoji u Bibliji, koju konzervativci tako rado vole citirati: Tko sije vjetar, požnjet će oluju!

