Pet stvari koje do sada znamo o ofanzivi Izraela u Libanonu

Izraelska vojska ušla je u Libanon. Što Izrael time želi postići i što to znači za stanovnike Libanona?

1. Što se trenutno događa na jugu Libanona? Što se zna o izraelskoj ofenzivi?

Prema priopćenju izraelske vojske, operacija se trenutno ograničava na sela u neposrednoj blizini izraelsko-libanonske granice. Cilj su položaji i tuneli Hezbolaha. Još nije jasno koliko daleko izraelska vojska planira napredovati: samo nekoliko kilometara ili čak do rijeke Litani, koja se nalazi oko 30 kilometara sjeverno od granice? Najnovija vijest je upozorenje izraelske vojske libanonskom stanovništvu: „Molimo vas, ne idite južno od Litanija".

2. Što Izrael želi postići u južnom Libanonu što do sada nije mogao postići zračnim napadima?

Službeni cilj rata jest omogućiti stanovnicima sjevernog Izraela povratak u njihove gradove i sela. Da bi to postigla, izraelska vojska očigledno želi pomaknuti tampon-zonu dalje na sjever kako Hezbolah više ne bi mogao granatirati sjever Izraela. Nakon toga bi trebali uslijediti masovni zračni udari po većim dijelovima Libanona. Cilj je temeljno poraziti Hezbolah kako bi ta organizacija što duže prestala predstavljati prijetnju Izraelu.

Izraelski helikopter ispaljuje raketu na cilj u Libanonu (1.10.2024.) Foto: Ilia yefimovich/dpa/picture alliance

3. Je li Hezbolah, oslabljen zračnim napadima, sposoban suprotstaviti se izraelskim kopnenim snagama?

Hezbolah je priopćio da je već otvorio vatru na izraelske kopnene snage. Međutim, to se ne može provjeriti, kao ni neke informacije koje je iznijela izraelska vojska. Jučer je Naim Kassem, zamjenik ubijenog vođe Hezbolaha Hasana Nasrallaha, izjavio da je milicija spremna za izraelsku invaziju, ali da će biti potrebno strpljenje. Hezbolah je trenutno zatečen snagom kojom Izrael djeluje protiv njega. Ta organizacija, barem kratkoročno, ima vrlo malo sredstava kojima može uzvratiti. No, to bi se moglo promijeniti, posebno ako izraelska vojska duže ostane u Libanonu.

4. Što znače snažni zračni udari i kopnena ofenziva za civilno stanovništvo u Libanonu?

Tijekom noći ponovno je došlo do masovnih zračnih udara na južna predgrađa Bejruta, gdje je Hezbolah vrlo jak i ima mnogo pristaša. Mnogi stanovnici su pobjegli prema centru grada. Mnogi su proveli još jednu noć na otvorenom – ali sada u vrlo nepovoljnim uvjetima, jer je tijekom noći u Bejrutu padala jaka kiša.

5. Što najnoviji razvoj događaja znači za narod Libanona? Ponavlja li se ono što se već događa u palestinskom Pojasu Gaze – da izraelska vojska gađa terorističku miliciju i istovremeno pogađa mnoge civile?

To je iznimno teško procijeniti. Izraelska vojska provodi prilično ciljane akcije protiv Hezbolaha, ali pogođeni su i civili. Podaci libanonske vlade ne daju precizne informacije. Moguće je i da s porastom intenziteta napada libanonske vlasti ne uspijevaju ažurirati svoje podatke.