Papina i pohvala i kritika Orbana

Već na početku svojeg trodnevnog boravka u Mađarskoj je papa Franjo održao govor o osnovama budućnosti Europe. No već tu je iznio svoje mišljenje koje se više može dopasti mađarskom premijeru Orbanunego eurokratima u Bruxellesu: Europa treba biti "razumna ravnoteža" između nacionalnih identiteta i jedinstva Europe. EU ne smije voditi "apstraktnoj naddržavi" koja se neće osvrtati na živote naroda, izjavio je papa pri susretu s političarima, predstavnicima civilnog društva i diplomatima u Mađarskoj ovog petka u Budimpešti.

Nužno je stvoriti "cjelinu koja neće zgnječiti svoje dijelove", baš kao i "dijelove koji će se dobro osjećati integrirani", izjavio je u bivšem samostanu Karmelićanki u glavnom gradu Mađarske gdje je službeno sjedište mađarskog premijera Orbana. Ipak, tu je dodao i kako populisti ne smiju Europu držati kao taoca.

Papa Franjo je dočekan uz najviše svečanosti, ali se i odužio domaćinu riječima hvale Foto: Marton Monus/REUTERS

No dogma Katoličke crkve nije baš tako udaljena od populizma mađarskog premijera jer papa isto tako oštro osudio "ideološku kolonizaciju" koja briše razlike u Europi. Kao primjer je naveo "takozvanu gender-kulturu" ili koncepte slobode koje se negativno odražavaju "tako da neosnovano 'pravo na pobačaj' uzdižu kao nekakav doseg". Pobačaj je uvijek tragičan poraz.

Crkvena dogma i populizam

Umjesto toga Europa treba postaviti u svoje središte ljude i "stvoriti djelotvorne političke instrumente za bolji demografski razvoj i u korist obitelji." I tu se mađarski premijer može osjećati polaskan svojom politikom gdje obitelji u toj zemlji s troje ili više djece ne primaju samo dječji dodatak i druge povlastice, nego i značajne porezne olakšice. Isto tako, u Mađarskoj je zabranjeno "reklamirati" istospolne bračne zajednice - a "reklama" se tamo tumači veoma široko, a to je rijetka zemlja u EU gdje nije dopušten "brak za sve".

Crkva u Mađarskoj je također izuzetno konzervativna, ali papa tu ne želi previše uznemiravati duhove. Foto: Bernadett Szabo/REUTERS

Europa je stvorena na temelju želje da više nikad ne bude rata, ali papa je razočaran da je to mirotvorstvo zaboravljeno: "Pitam se, kad pomislim na napaćenu Ukrajinu, gdje su nestali kreativni napori stvoriti mir?" Tu se stječe dojam kako "svjedočimo tužnom porazu zajedničkog sna o miru, dok usamljeni borci rata dobivaju sve više prostora". Tu poziva sve na više angažmana: "Razgovarajte i s Kijevom i s Moskvom, s Washingtonom, Bruxellesom, Budimpeštom i sa svima bez kojeg ne može biti mira."

Bodlja najprije zbog migranata

Ipak, koliko god da su domaćini u Mađarskoj rado slušali riječi pape Franje o temeljnim kršćanskim vrijednostima, on ih podsjeća i kako one znače i ljubav prema bližnjima i kod prihvata migranata. To je zadaća koja se mora riješiti zajednički: "Zato je nužno da mi kao Europa stvorimo siguran i legalan put, zajednički mehanizam obzirom na epohalni izazov koji se ne može ugušiti zatvaranjem granica."

Osim protokolarnog, našlo se vremena i za turističko pokazivanje Budimpešte Foto: Vatican Media/REUTERS

Papa Franjo je usprkos takvim primjedbama nagrađen dugačkim pljeskom svih okupljenih. Svi su dobro opazili i kako je 86-godišnji papa čitav govor održao stojećki, što je izuzetni napor obzirom na njegova bolesna koljena. Ukupno uzevši papa djeluje u mnogo boljem stanju nego što je izgledao za vrijeme Uskršnjih svetkovina. U ovu subotu je predviđen susret pape s raznim skupinama i organizacijama kao što su izbjeglice, ali i djecom i mladeži. U nedjelju je svečana misa, a uvečer se vraća u Rim.

aš(kna)