Komentar: Borba protiv Orbana je borba za europsku demokraciju

Kao svi egomani i Viktor Orban treba stalnu pažnju. Nedavno je oko vrata jednostavno objesio šal s obrisima stare Kraljevine Ugarske. Putinovim imperijalnim snovima i njegovom ratu u Ukrajini se ionako divi. Ovdje je Puszta-car vjerojatno želio pokazati da je i on vladar carstva koje je odavno nestalo. Susjedne zemlje dale su se isprovocirati i ljutito su reagirale. Ova predstava je pri tome potpuno smiješna. 10-milijunska Mađarska neće nikoga napasti, a granice iz 1922. su već odavno povijest. Taj čin nije ništa drugo nego puka žudnja za priznanjem: mali bi Mađar volio biti veći - fizički i politički.

Konačno, nakon godina bespomoćnog kritiziranja i kukanja bez posljedica Europska komisija, koju je na to potaknuo Europski parlament, sada je odlučila privremeno blokirati novac Viktoru Orbanu. Više od 13 milijardi eura iz strukturnih i korona fondova za obnovu je na čekanju dok on ozbiljno ne provede opsežan katalog reformi. To uključuje zaustavljanje korupcije u javnim nabavama, ponovno uspostavljanje neovisnog pravosuđa i još mnogo toga. Viktor Orban mora barem djelomično poništiti demontažu demokracije u svojoj zemlji.

Do sada je dao nekoliko nejasnih obećanja, ali nijedan od zahtjeva nije realizirao. To bi ga na kraju moglo koštati moći. S druge strane, hitno mu treba novac iz Bruxellesa. Zato ponovno odgovara ucjenom i prijeti blokiranjem 18 milijardi potpore Ukrajini. Isto vrijedi i za globalni minimalni porez kao i za ulazak Finske i Švedske u NATO, koji je dosad bez razloga odgađao. Orban se opet kocka. No, postoji nada da će EU konačno raskrinkati njegov blef.

EU je sam odgojio čudovište

Barbara Wesel

Više od desetljeća europske institucije dopuštaju da ih Mađarska blamira. Gledali su kako transformira svoju državu u "izbornu autokraciju", bili su šokirani kada je proglasio antiliberalnu demokraciju i nisu pružili otpor dok je ukidao slobodu medija, preuzimao kontrolu nad pravosuđem i korupciju učinio svrhom države. Odavno nema sumnje da Viktor Orban gazi i ismijava takozvane europske vrijednosti demokracije i vladavine prava.

I on to ne skriva. Odvratni antisemitizam u njegovim izbornim kampanjama, otvoreni rasizam i razmetljiva ksenofobija u njegovoj politici, diskriminacija manjina i onih koji drugačije misle – sve se to odvijalo otvoreno i pred svima. Europa je to predugo tolerirala i tretirala kao politički folklor.

Kao što je poznato, dijelom su krivi demokršćani u Europskom parlamentu, koji su Orbana godinama pokrivali kao svog, kao i bivša njemačka kancelarka (Angela Merkel – op.ur.), koja ga je tretirala kao jednog od svojih korisnih prijatelja u istočnoj Europi. U sjeni svega toga, Orban se razvio u zaštitnika antidemokratskih, nacionalističkih i autoritarnih snaga u Europi. Njegovi najbolji prijatelji su desničarski populisti u Francuskoj, Italiji i Nizozemskoj. Od Geerta Wildersa do Mattea Salvinija, svi su hodočastili u Budimpeštu kako bi ih Orban primio u klub potencijalnih autoritarnih vladara. Do rata u Ukrajini, poljska vladajuća stranka PiS također je bila jedan od najboljih prijatelja Mađara. U međuvremenu su odnosi zahladili.

Otpor u zadnji čas

Viktor Orban financirao je svoju malu autokraciju novcem europskih poreznih obveznika i godinama vukao milijarde i milijarde iz Bruxellesa. Time je napunio džepove sebi, svojoj obitelji i svojim političkim prijateljima. Ali zašto su Europljani dopuštali Orbanu da ih toliko dugo pravi budalama? Bila je to mješavina lažne tolerancije prema posebnom “istočnoeuropskom putu” i straha od ucjena kojom se Orban služio kad god bi mu prijetila kazna.

Pri tome rješenja ima. Ili će se države članice konačno složiti i oduzeti Orbanu pravo glasa ili će pronaći druga rješenja. Tako što će, na primjer, donositi odluke samo kao međudržavne sporazume između 26 zemalja - tj. ne uključujući Mađarsku. Postoje pravnici koji bi mogli pronaći izlaze iz korzeta europskih ugovora.

Ako Europa napokon aktivno ne bude branila svoju demokraciju, onda će ju izgubiti. Kurs nove ekstremno desne šefice vlade u Italiji upozorenje je svima koji su smatrali da nacionaliste i populiste u EU-u ne treba shvaćati tako ozbiljno. Viktor Orban i njegova autoritarna demagogija pomogli su da desničarske ekstremističke ideje ponovno budu društveno prihvatljive i da se humanističke vrijednosti smiju dovesti u pitanje. Mađar je zatrovao vodu i s truleži zarazio tlo demokratske zajednice u Europi. Na čelnicima vlada EU-a je da na summitu u prosincu konačno neutraliziraju tu opasnost u vlastitim redovima.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu