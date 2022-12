Rimokatolička crkva

Papa Franjo uvjetno spreman podnijeti ostavku

Možda su to već i druge pape uradile, ali Franjo to sada prvi objavljuje: on je još prije nekoliko godina napisao i potpisao izjavu o svojoj ostavci u slučaju da ne bude više mogao obavljati svoju dužnost.

Papa Franjo

Papa Franjo je objavio da je potpisao uvjetnu izjavu o ostavci u slučaju da ne bude više mogao obavljati dužnost poglavara Rimokatoličke crkve. U intervjuu za španjolske novine ABC, Papa je izvijestio da je potpisao odgovarajući dokument i predao ga kardinalu Tacisiju Bertoneu, tadašnjem državnom tajniku. Bertone je tu dužnost obnašao do sredine listopada 2013. Papa Franjo je dalje rekao kako vjeruje da je Bertone proslijedio dokument svom nasljedniku na ovoj funkciji kardinalu Pietru Parolinu. Papa je rekao kako vjeruje da su čak i pape Pio XII. (1939.-1958.) i Pavao VI. (1963.-1978.) potpisali uvjetne izjave o ostavci. O tome se uvijek nagađalo, a Franjo je prvi papa koji je objavio taj korak. "Zbog medicinskih okolnosti ili bilo čega drugog" Papa Franjo u intervjuu, međutim, nije objasnio koja instanca mora utvrditi njegovu nesposobnost za obavljanje dužnosti - primjerice u slučaju mentalne nemogućnosti ili kome - i najaviti papinu ostavku. Rekao je samo da je tu riječ o „spriječenosti usljed zdravstvenih okolnosti ili čega već". Tim je riječima Bertoneu predao svoju izjavu o ostavci. Bertone je slovio kao osoba od povjerenja pape emeritusa Benedikta XVI., koji je podnio ostavku krajem veljače 2013. godine. "On je sjajan čovjek", rekao je Franjo o Benediktu u razgovoru za ABC. I rekao je da ga još uvijek često susreće. Rođeni Bavarac, rekao je papa Franjo, ima dobar smisao za humor, jasan je, vrlo živahan, govori tiho, ali prati razgovor. Sadašnji i bivši papa i dalje se povremeno susreću. Ovo je fotografija iz 2018. godine. Pitanje ostavke aktualnog pape se stalno ponavlja. "Vrata su otvorena. To je sasvim normalna opcija", rekao je Argentinac krajem srpnja na povratku s putovanja iz Kanade. Prije toga je u jednom intervjuu izjavio da ako podnese ostavku želi ostati u Rimu, ali ne u Vatikanu, te da bi u tom slučaju bio "rimski biskup emeritus". To bi bio drugačiji status od onoga koji ima papa emeritus Benedikt XVI. Papa je proslavio 86. rođendan Poglavar Katoličke crkve u subotu je proslavio 86. rođendan i čini se da je dobrog zdravlja, osim problema s koljenom. Papa Franjo je od srpnja tri puta putovao u inozemstvo. A iduće godine od 31. siječnja do 5. veljače planiran je njegov posjet Demokratskoj Republici Kongo i Južnom Sudanu. sti/se (afp, dpa, kna)

