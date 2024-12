"Ospice su se vratile u Njemačku", konstatacija je glavnog instituta za zarazne bolesti u ovoj zemlji, instituta Robert Koch (RKI). Ova bolest je posebno česta kod male djece i može biti fatalna, a broj oboljelih je u tri godine porastao gotovo za strahovitih 80 puta!

Ospice su zarazna bolest koja se prenosi zrakom i obično uzrokuje osip i visoke temperature koje su izuzetno opasne za malu djecu. Ta bolest može biti smrtonosna: u 2023. godini je odnijela oko 107.000 života diljem svijeta. Od 2019. godine roditelji u Njemačkoj su zakonski obvezni voditi djecu na cijepljenje dva puta, koliko je potrebno za puni imunitet. Ako to ne učine, prijeti im novčana kazna od čak 2.500 €.

Dobro i loše nasljeđe korone

Druge bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, poput hepatitisa B i hripavca, također su u porastu. Po mišljenju stručnjaka, razlozi za ovaj porast su višestruki i složeni, a sežu od migracije pa do COVID-a 19 i sve veće podozrivosti prema cijepljenju uz prigodnu ideologiju koja se širi društvenim mrežama.

"Tijekom pandemije je smanjen broj slučajeva gotovo svih ostalih zaraznih bolesti", objašnjava pedijatar Axel Gerschlauer iz Bonna. To je bila pozitivna posljedica mjera protiv širenja pandemije koronavirusa koje su sadržavale držanje rastojanja i nošenje maski. No to doba je imalo i loše posljedice. Tako se mnogi boje odlaska liječniku ako baš ne moraju jer se boje zaraze u čekaonici liječničke ordinacije.

Jedan od bezbrojnih prosvjeda protiv mjera za suzbijanje pandemije i cijepljenja Foto: Jonas Roosens//BELGA MAG/AFP/Getty Images

“Uvezeni” slučajevi zaraznih oboljenja su također problem. Liječnica Karella Easwaran iz Kölna u razgovoru za javni servis ARD podsjeća da "danas ima mnogo ljudi koji putuju, a mnogi dolaze živjeti u Njemačku". Među njima su i mnogi mališani iz ratnih zona gdje cjepiva nisu dostupna, a čiji roditelji možda ne znaju da su ih, kada stignu u Njemačku, dužni odvesti na cijepljenje.

Malo ih je, ali su bučni

Tu je i problem sve većeg opreza prema cjepivima i negativan odnos prema samom cijepljenju. Dr. Gerschlauer upozorava kako se moraju razdvojiti ova dva fenomena: "Kod skeptičnih roditelja brige i strahovi se često mogu ukloniti razumnim objašnjenjem i statistikama. Često je jednostavni informativni letak ili kratak razgovor dovoljan." I dodaje: "Ali kod oštrih protivnika cijepljenja naše ruke su vezane. Oni žive u vlastitom staklenom zvonu zabluda u koje izvana više nema ulaza."

Prema statistici tvrtke Statista od početka studenoga nepovjerenje prema bilo kakvom cijepljenju stalno raste u Njemačkoj: 2022. skeptično je bilo 22% upitanih odraslih osoba, ove godine je to 25%.

Što se tiče "tvrdog" pokreta protiv cijepljenja, on ima dugu povijest u Njemačkoj koja datira sve od početka 19. stoljeća. Tu je bilo raznih ideologija „povratka prirodi" i „prirodnog života“, od nacionalističkih stremljenja i kasnijih nacista za koje je napredak u službenoj medicini bila tek rabota židovskih liječnika, pa do liječnika koji su bili nepovjerljivi – ne uvijek bez razloga – prema cjepivima iz ranih dana.

Prema njemačkom Centru za zdravstveno obrazovanje (BzgA), broj ljudi koji se izjašnjavaju kao kategorični protivnici bilo kakvom cijepljenju je samo blago porastao posljednjih desetljeća, s 4% u 2004. na 6% u 2020. Njihov broj može izgledati veći samo zato jer su i sve bučniji u iznošenju svog mišljenja, kako na društvenim mrežama tako i na prosvjedima protiv cijepljenja u doba pandemije.

U tom smislu neki liječnici vide zakonsku obvezu cijepljenja kao kontraproduktivnu jer tek potiče uvjerenje takvih ideologa kako im se time ograničava osobna sloboda.

Ezoterika se susreće s neonacizmom

Istraživanja su pokazala i druge značajne oblike nepovjerenja prema cijepljenju. Tako su liječnici sa Sveučilišta u Freiburgu utvrdili korelaciju između onoga što su nazvali „ezoteričnim razmišljanjem“ i nepovjerenja prema cijepljenju. Na primjer, osobe uvjerene u djelotvornost homeopatije vjerojatnije će kritički gledati na cjepiva. Istraživanje po nalogu vlade savezne pokrajine Saske 2021. godine također utvrđuje i značajan broj pristaša desničarske populističke stranke Alternative za Njemačku (AfD) među glasnim protivnicima bilo kakvog cijepljenja.

Za Dr. Gerschlauera je prvi problem cjelovito i točno informiranje javnosti: "Kad vidite koliko je truda uloženo u pozivanje na cijepljenje protiv meningokoka B u posljednjih nekoliko godina - iako ovo cjepivo tada čak nije bilo preporučeno od Njemačke komisije za cjepiva (STIKO), i koliko je ljudi obuhvaćeno ovom oglašivačkom kampanjom, onda biste poželjeli da se ista energija uloži u cijepljenje protiv ospica."

