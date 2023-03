Od slova Z do kukastog križa – zabranjeni simboli

Javno isticanje „simbola terorističkih organizacija i onih koje narušavaju ustavni poredak" je zabranjeno u Njemačkoj. To određuje članak 86a Kaznenog zakona. Izuzetak je dozvoljen ako se ti simboli „koriste za edukaciju građana, suprotstavljanju protuustavnih težnji, u umjetnosti ili znanosti, istraživanju ili nastavi, izvještavanju o povijesnim zbivanjima ili u slične svrhe“ – kao što je na primjer i ovaj tekst.

Simbol Z

Najnoviji slučaj zabrane je ustvari izuzetak, jer se ovdje ne radi o simbolu neke „protuustavne ili terorističke organizacije" kako to tumače državne službe. Jedan Nijemac ruskog porijekla je osuđen na globu od 1500 eura jer je, kako izvještava list Frankfurter Allgemeine Zeitung, došao na radno mjesto s majicom na kojoj je simbol Z. Daljnji postupak protiv te osobe je obustavljen nakon što je platio kaznu.

Tko je prvi izmislio slovo "Z" kao simbol ruskih jedinica u njihovoj agresiji na Ukrajinu, to nije jasno.Ali je potpuno jasno kako je to postao instrument propagande Kremlja u svim razmjerima, za Rusiju tradicionalnog državnog kiča. Foto: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/IMAGO

Simbol Z ističu ruske jedinice u svojem pohodu protiv Ukrajine. On je postao i instrument državne propagande Kremlja kao znak podrške za taj rat. Prema obrazloženju nadležne sutkinje suda u Wiesbadenu o novčanoj kazni, doduše još nema odluke viših sudskih instanci o zabrani tog simbola, ali ona određuje novčanu kaznu jer njegovo isticanje može uzrokovati „remećenje javnog reda i mira".

Kukasti križ

Najveći dio zabranjenih simbola u Njemačkoj su iz doba nacionalsocijalizma. Kukasti križ je vjerojatno najpoznatiji nacistički simbol, iako je sam kukasti križ daleko stariji simbol i nipošto nije izum nacista. No kao i svi drugi nacistički simboli, on je znak neljudske i rasističke ideologije čije je isticanje u Njemačkoj zabranjeno. On je dozvoljen jedino kao muzejski primjerak tog doba, a iznimka je i u ponešto nejasnoj zakonskoj odredbi o „suprotstavljanju protuustavnih težnji“: naime bilo je zabranjeno isticanje čak i jasno prekriženog kukastog križa što je bio simbol protivnika nacista. Ovom formulacijom je to onda dozvoljeno.

Za ovako nešto nema sumnje: to je definitivno zabranjeno u Njemačkoj Foto: Matthias Balk/picture alliance/dpa

Hitlerov lik

Baš kao što je fotografija i lik Adolfa Hitlera u doba nacista bila baš posvuda, tako je isticanje njegovog lika nakon rata potpuno zabranjeno. To vrijedi čak i kad je neki dalekoistočni proizvođač keramike ukrasio šalicu i poštanskom markom iz doba nacizma – na kojoj je naravno Hitlerov lik. I to je zabranjeno i kažnjivo, jer za zabranu čak nije niti potrebno dokazivanje protuustavnih nakana u njegovom korištenju.

Rune SS-a

Zaštitna jedinica nacista, Schutzstaffel – poznatija po slovima SS-a je usponom Hitlera na vlast zapravo postala institucija ministarstva unutrašnjih poslova, ali zvjerstva koja su počinile te jedinice, stvaranje koncentracionih logora i počinjeni holokaust je doveo do toga da je ta organizacija na suđenju ratnim zločincima u Nürnbergu proglašena zločinačkom organizacijom.

I starogermanske rune su zapravo mnogo starije od nacističkog doba. Bez obzira na to, SS je počinio tolika zvjerstva da je zabranjeno baš sve što čak i izdaleka podsjeća na tu organizaciju. Foto: Sammlung Foedrowitz/akg-images/picture alliance

Znak SS koji se sastoji od dvostruke starogermanske rune sig je zabranjen, baš kao i sva druga obilježja te organizacije, od stjegova pa do njihovih pjesama. Uzgred rečeno, njemačke automobilske oznake nose, osim oznake grada i najviše četveroznamenkastog broja i dva slova – ali to u niti jednom gradu ne može biti SS.

Hitlerov pozdrav

Osim simbola zabranjene mogu biti i geste, a to najprije vrijedi za takozvani „starorimski pozdrav" talijanskih fašista kojeg su prihvatili i Hitlerovi nacisti. On je zabranjen u svakoj prilici, potpuno ispružene ruke ili tek naznačen. Iznimke su jedino moguće u filmovima ili kazališnim predstavama, ali gdje je jasno kako je riječ o zbivanjima iz tog zločinačkog doba.

Zapravo je "Hitlerov pozdrav" došao od fašista Italije gdje je pak Mussolini vjerovao kako će tako povratiti slavu starog rimskog carstva. Rimski ili Hitlerov - u Njemačkoj je zabranjen. Foto: KHARBINE-TAPABOR/IMAGO

Zastava IS-a

Islamističke organizacije poput Al-Qaide ili takozvana „Islamska država" (IS) su zabranjene u Njemačkoj. To važi i za zastavu IS-a, često nazivana „crnom zastavom" koja je 2014. u Njemačkoj proglašena protuustavnom organizacijom tako da je i isticanje njenih simbola zabranjeno. Zapravo te ekstremističke organizacije na svojim simbolima i zastavama ističu vjerske poruke islamske vjere tako da se i njemačko ministarstvo unutrašnjih poslova požurilo objasniti kako se time ne zabranjuju simboli islamske vjere, nego tek simboli organizacija koje krše ustavni poredak.

Makar islamističke organizacije na svojim simbolima imaju tek poruke zaklinjanja u Alaha i "pravu vjeru", to je ipak zabranjeno, Foto: picture-alliance/dpa/S. Pförtner

Zastava PKK-a

Kurdistanska radnička stranka PKK, ne na kraju zbog ustrajanja Turske je u Njemačkoj i čitavoj Europskoj proglašena terorističkom organizacijom. Kako je zabranjena stranka, tako su zabranjeni i njeni simboli i isticanje njenih zastava. Doduše te zastave se uvijek iznova mogu vidjeti na prosvjedima Kurda protiv politike Erdogana koji se održavaju u Njemačkoj, ali policija bi barem načelno trebala oduzimati te zastave i kažnjavati prijestupnike.

