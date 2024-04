O čemu mediji ne izvještavaju?

Masovni mediji već odavno nisu jedini, za mnoge više nisu niti glavni izvor informiranja, ali tek rijetki korisnici znaju kako to funkcionira u redakcijama. Nema ih malo koji misle kako se i izvještavanje "naređuje" i upravlja sa političkog vrha ili nekog tajnovitog mjesta, također se "između redaka" pokušava "pročitati" nekakav interes koji ovaj ili onaj medij želi nametnuti svojim korisnicima.

Realnost u redakcijama je zapravo mnogo banalnija. Može se reći kako je čak na prvom mjestu načelo "kud svi Turci, tud i mali Mujo" tako da kad jedan medij o nečemu izvještava što ispadne zanimljivo za javnost, onda baš svi "moraju" nešto o tome javiti i dati svoj doprinos. Ali vrijedi i obratno: neke teme jesu zapravo zanimljive i važne, ali ako nitko o njima ne javlja, o tome se uopće niti ne piše.

U pravilu, samo urednici u Njemačkoj odlučuju što će biti objavljeno - ali ako se "o tome piše", onda se to svakako treba "pokriti". Foto: DW/L. von Hammerstein

Žiri njemačke udruge Initiative Nachrichtenaufklärung (Inicijativa izviđanja vijesti) svake godine objavljuje deset informacija koje su u ovoj zemlji "zaboravljene" u medijima. Naravno, i popis i redoslijed je mišljenje izbornika ove udruge: tema neosporno ima mnogo više, a i izbor je možda tipičan za javnost Njemačke.

1. Fitoremedijacija ili fitosanacija

U spektakularnim vijestima kako je negdje tlo zagađeno - prije svega teškim metalima, ne javlja se i kako postoje biljke koje "sišu" tu kontaminaciju iz tla i štoviše, nakon što se te biljke oberu se iz njih mogu i eksploatirati ti metali.

O moći "velikih" na internetu kao što je Google se doduše javlja i piše, ali možda (nikad) nije dovoljno Foto: Eibner Europa/imago

2. Groblje na internetu

O tome se doduše izvještava, ali možda nikad dovoljno: monopol velikih kao što su Google, YouTube ili Facebook. Što god njihove matematičke formule tražilica ne nađu, takva zbivanja, mišljenja, građanske inicijative i politička razmišljanja - praktično ne postoje. Možda tek zato jer takva formulacija nije tražena, zato jer ionako nemaju velik odaziv i dovoljno posjetitelja... A to jest opasnost za demokraciju.

3. Kad Google povlači državne granice

Ta tražilica "vidi" iz koje države gledate njenu kartu pa onda i povlači granice u smislu nacionalne ideologije: za Ruse su tako Krim i osvojena područja Ukrajine onda Rusija, granica preko spornog područje Kašmira se pomiče, gledate li to iz Indije ili Pakistana... A tako se stvara i dojam kako "čitav svijet" zna gdje je "prava" granica. Ne, ne zna.

Zvuči kao vijest koje ljuti samo "lokalce", ali prometnicama pokrajine Sjeverno Porajnje i Vestfalija se kotura čitava Europa - i njihovo jadno stanje izgleda da nikoga ne zanima. Foto: dapd

4. Rupe na cestama u Njemačkoj i Velikoj Britaniji

Zvuči lokalno - u Njemačkoj je prije svega riječ o pokrajini Sjeverno Porajnje i Vestfalija na zapadu zemlje, ali upravo po tamošnjim prometnicama teče praktično čitav promet između istoka i zapada Europe, sjevera i juga. A dok se ulagalo u obnovu prometnica na istoku Njemačke, na zapadu je stanje upravo katastrofalno. U Velikoj Britaniji pak zbog tamošnje štednje kod svih javnih radova.

5. Noma

Da, vjerojatno ne znate što je to i upravo je to problem: to je tropska zarazna bolest koja pogađa prije svega mališane mlađe od 7 godina, ali i trudnice. Ona praktično neopaženo hara Afrikom i dijelovima Azije, a WHO procjenjuje kako svake godine od nje umire do 90 tisuća mališana. Čak i oni koji prežive, mnogima ostaju trajne deformacije lica.

Mulikat Okanlawon je preživjela nomu, ali iako je to bakteriološko oboljenje protiv kojeg bi se trebalo moći naći lijek, deseci tisuća mališana od nje umire svake godine. Foto: Fabrice Caterini/Inediz/MSF

6. Titanov oksid

To je zapravo bijela boja koju je EK u ljetu 2022. zabranila kao dodatak prehrambenim proizvodima jer nije isključeno da on utječe na nasljedne čimbenike. Ali nije zabranjen kao sastojak tamo gdje bi najprije bilo logično: u lijekovima.

7. Svjetski socijalni forum

To je možda mišljenje angažiranih novinara koji su činili ovaj popis, ali Svjetski socijalni forum je osnovan kao demokratska protuteža sastanku u Davosu. U svakom slučaju: o sastanku najmoćnijih u Davosu se javlja nadugačko i naširoko, o Svjetskom socijalnom forumu malo ili ništa.

Baš kao i Davos, tako se svake godine održava i Svjetski socijalni forum u različitim gradovima svijeta. Ali dok se o Davosu piše mnogo, o tome se ne javlja - gotovo ništa. Foto: Carminda Mac Lorin

8. Darivanje vlastitog bubrega

Bolesnici kojima su već zakazala oba bubrega u pravilu su ovisni o aparatu dijalize dok čekaju da se nađe bubreg nekog preminulog koji bi im odgovarao. Isto tako često - to nikad ne dočekaju. Zapravo donator može biti i živa osoba: svi imamo dva bubrega i sa jednim se može živjeti. Ali o toj opciji se izvještava premalo.

9. Dvostruko opterećenje djece doseljenika

U obiteljima koje su migrirale u Njemačku često njihova djeca prije nauče njemački nego njihovi roditelji jer tu pohađaju i školu. I upravo ta djeca onda imaju dvostruku zadaću: osim školskih zadaća su oni i prevoditelji čitave obitelj, idu s njima po službenim uredima, objašnjavaju što treba pisati u formularima. Pa makar onda i njihove školske ocjene trpe, ali službene pomoći nema nikakve.

I kod nedavnih prosvjeda njemačkih poljoprivrednika se nije uopće javljalo kako je mnogima od njih "voda do grla" - i u njihovoj životnoj egzistenciji. Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

10. Samoubojstva poljoprivrednika

Ova tema možda ne spada tek na 10. mjesto i nipošto nije tipična samo za Njemačku: suicidi kod poljoprivrednika su i preko 4 puta češća nego u ostalim zanimanjima. Radni, financijski i svaki drugi pritisak na samostalne poljoprivrednike je golem, a točne i službene brojke koliko ih na koncu dignu ruku na sebe čak i ne postoje. O tome uporno javljaju udruge poljoprivrednika, njihovi portali i časopisi, ali uzalud.