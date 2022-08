Nogomet: Dominacija liga pet najvećih

Prazni stadioni. Jeziva tišina. Tu i tamo se čuje sučev zvižduk. Igrači viču. Komuniciraju na terenu. Treneri se deru s klupe. Nogomet bez publike je i za navijače i za same aktere na zelenim travnjacima bio nešto na što su se teško mogli naviknuti. A za klupske čelnike je to bio put u nepoznato. Pogotovo u financijskom smislu. I usprkos svemu tome, europske profesionalne lige su u sezoni u kojoj su tijekom pandemije najduže trajale restrikcije zbog pandemije ostvarile puno bolji poslovni rezultat nego što su strahovali.

Promet u sezoni 2020./2021. je u prosjeku porastao za deset posto. Ne računajući prohode od transfera, kompletan promet na europskom nogometnom tržištu je u toj sezoni porastao za 2,4 milijardi eura na ukupno 27,6 milijardi. To su podaci koji stoje u upravo objavljenoj studiji konzultantske kompanije Deloitte.

Bundesliga u doba korone...

Prazne tribine

Bila je to posebna sezona, kao niti jedna ranija – vlasti su uvele restrikcije, naložena je fizička udaljenost, klubovi su bili prisiljeni organizirati utakmice pred praznim tribinama. Preko noći su ostali bez jednog od najvažnijih prihoda – prodaje ulaznica.

Puno nije pomoglo ni liberaliziranje mjera u jesen 2020. kad se ograničeni broj gledatelja smio vratiti na tribine bundesligaša. Zabilježen je pad prohoda od prodaje ulaznica i svega onoga na čemu se zarađuje na sam dan utakmice - od 94%. U apsolutnim iznosima to je bio minus od 203 milijuna eura, odnosno šest posto manji promet. U Bundesligi je on iznosio oko tri milijarde eura. Najveći dio prometa bundesligaši tradicionalno ostvaruju prodajom medijskih prava – oni čine 55% prometa, odnosno 1,7 milijardi eura.

Nakon popuštanja mjera u ljeto i s početkom jesenskih dana, od studenog je sezona 2020./2021. ponovno bila u znaku globalne COVID19-pandemije, u znaku restrikcije i novih mjera. Veći dio sezone su obilježile utakmice bez publike ili u najboljem slučaju s nekoliko tisuća ljudi na tribinama.

„Petica" prosperira

Pet velikih liga u Europi dominira tržištem: u Engleskoj, Španjolskoj, Njemačkoj, Italiji i Francuskoj. One su u sezoni 2020./2021. povećale prihode za prosječno tri posto – talijanska Serie A je pritom ostvarila rast od čak 23% na 2,5 milijardi eura. A engleska Premier League je „porasla" za osam posto na 5,5 milijardi eura.

Od svih liga „petice" samo je engleska Premier League uspjela zabilježiti porast profita za 49 milijuna funti (58 milijuna eura) na ukupno 479 milijuna funti (568 milijuna eura).

Neto zaduženje elitnog razreda engleskog klupskog nogometa u istom je razdoblju također porasla, za 4% na 4,1 milijardu funti. U nižim ligama je dug narastao za 32%. Već četvrtu godinu zaredom, u tim ligama su izdaci za plaće bili znatno veći od ostvarenih prihoda.

Kod liga „petice“ Bundesliga se s ostvarenim prometom od tri milijarde eura nalazi na drugom mjestu - iza Premier League (5,5 milijardi). Na trećem mjestu je La Liga (2,9 milijardi), a onda slijedi Seria A (2,5 milijardi) i na koncu Ligue 1 (1,6 milijardi eura).

Pozitivna očekivanja

Nakon opterećenja povezanih s pandemijom koronavirusa, Bundesliga i ostale europske nogometne lige u budućnosti očekuju pozitivan razvoj. Veliki dio sponzora i navijača bio je vjeran klubovima tijekom krize korone, a stadioni su nakon ukidanja restrikcija opet dupkom puni, barem u Njemačkoj.

...i nakon ukidanja restrikcija zbog korone.

Osim toga, UEFA bi se mogla izboriti za više novca za klubove u sezonama 2021./2022. do 2023./2024. Pogotovo od prodaje TV-prava. Za Bundesligu je DFL (udruženje klubova koji nastupaju u Bundesligi i 2. Bundesligi, nap. red.) usred pandemije, u ljeto 2020., uspio ishoditi prodaju medijskih prava sve do sezone 2024./2025. Po sezoni je dogovorena cijena od 1,1 milijarde eura. To je doduše minus od 5% u odnosu na prethodno razdoblje. Ali u tadašnjim ekonomski nesigurnim uvjetima, tvrde stručnjaci kompanije Deloitte, to se može smatrati uspjehom. Taj novac je, tvrde autori studije, otvorio njemačkim klubovima novu perspektivu za budućnost, a time im omogućio i sigurnost planiranja budućih aktivnosti.

