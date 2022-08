Uzbudljiva Bundesliga, ali ne i na vrhu tablice

Postoji li stvarno netko tko ozbiljno računa s time da na kraju sezone FC Bayern neće opet osvojiti titulu prvaka Bundeslige? Postoji li netko tko misli da bi se opet mogla voditi tijesna utrka oko nacionalne titule? Da su Borussia Dortmund, RB Leipzig ili neki drugi klub stvarno u stanju parirati bavarskom klubu tijekom cijele sezone? I na koncu iz „srušiti" s trona? Ako netko stvarno tako misli, onda se toj osobi mora diviti zbog njezinog optimizma, ili je ipak treba sažalijevati zbog bezgranične naivnosti.

Vrhunski golgeter Robert Lewandowski je doduše napustio München, ali to ne znači više jednakosti šansi za klubove. Rupa koju je iza sebe u vrhu napada Borussije iz Dortmunda ostavio Erling Haaland nakon odlaska u Englesku, još je veća nego rupa zvana Lewandowski u Bayernu – ako ta rupa tamo uopće postoji. Uvjerljiv nastup u DFL-Superkupu bila je prva mala demonstracija moći – i dokaz da nema razloga za brige po pitanju bavarskog ofenzivnog reda. U defenzivi doduše ne „štima“ baš sve, ali tako je to bilo već i u prošloj sezoni – na koncu to uopće nije utjecalo na ishod prvenstva.

Kakav utjecaj ima SP u Kataru?

Čini se da su top-transferi kao što su Sadio Mané i Matthijs de Ligt, za koje zasluge s pravom za sebe može reklamirati sportski direktor Hasan Salihamidžić, dokaz za ambicije Bayerna u Champions League, gdje opet žele barem doći do finala. To su Bayernovi standardi. Neugodno, rano ispadanje iz Lige prvaka kao prošle sezone protiv Villarreala ne smije se ponoviti. S tako pojačanim kadrom Bayern bi onako usput trebao osvojiti novu titulu prvaka Njemačke, jedanaestu u nizu, i oko toga se u Münchenu nitko pretjerano ne uzbuđuje.

Jedini faktor nesigurnosti, faktor koji za sada nitko ne zna procijeniti je pitanje kako će na formu i rezultate Bayerna utjecati zimsko Svjetsko prvenstvu u Kataru. U prošlosti se znalo često događati da bi Bayern počeo „posrtati“ nakon nekog prvenstva svijeta, odnosno znalo se događati da u sezoni nakon tog velikog turnira na koncu ne bi završio na prvom mjestu Bundeslige. Turnir se po prvi put igra usred sezone. A kako će s tim na kraj izaći Kimmich, Goretzka i ekipa, to će se tek vidjeti. Ali na koncu konca, to ne pogađa samo Bayern, i Dortmund i drugi bundesligaši u svojim redovima imaju brojne reprezentativce koji će nastupiti u Kataru.

Borba za opstanak

Andreas Sten-Ziemons

Ako će na vrhu ljestvice opet vladati dosada, utješna je činjenica da to istovremeno ne znači i dosadu u kompletnoj ligi. Mogla bi biti uzbudljiva borba za tri preostala mjesta preko kojih se ostvaruje kvalifikacija za Ligu prvaka. Osim standardnih kandidata kao što su Dortmund, Leipzig ili Leverkusen, u tu bi se borbu mogla umiješati i Borussia iz Mönchengladbacha, s novim trenerom Danielom Farkeom. A tu je i Eintracht iz Frankfurta, klub koji je u prošloj sezoni osvojio Europsku ligu i tako se plasirao za nastup u Champions League. Jaku momčad iz prošle sezone pojačao je svjetski prvak Mario Götze.

Brojni klubovi će se kao i inače boriti za plasman u europske kupove. To su na primjer ekipe poput SC Freiburga, 1. FC Kölna ili Union Berlin, klubovi koji su sve do kraja prošle sezone imali realne šanse za plasman u Ligu prvaka – to je ono što je prošloj sezoni dalo dodatni draž.

Očekuje se i tijesna borba za opstanak, odluka bi mogla pasti na samom koncu sezone. U elitni razred njemačkog klupskog nogometa vratili su se FC Schalke 04 i Werder Bremen, dva kluba s velikom tradicijom i koji tamo žele i ostati. A na vidiku nema nekog kluba koji bi već unaprijed bio „otpisan“, poput hrabrog Fürtha koji u prošloj sezoni nije imao nikakvih šansi za ostanak u Bundesligi.

Bundesliga je i dalje uzbudljiva liga. Ali ni u novoj sezoni među tim uzbuđenjima neće biti i utrka za titulu. Nažalost.

