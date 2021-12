Njemačka: strožije mjere od 28. prosinca

Savezna Vlada i pokrajinske Vlade su na virtuelnoj konferenciji u ponedjeljak (21.12.) odlučile poduzeti mjere protiv predstojećeg vala Omikron mutacije korono virusa. Pritom su ključnu ulogu imali savijeti stručnjaka:

„U svom prvom, jednoglasnom mišljenju, 19 članova Stručnog savijeta Savezne vlade je izjavilo da se nova varijanta korona virusa Omikron mnogo brže i lakše prenosi s jedne osobe na drugu. U drugim zemljama se pokazalo da se broj zaraženih udvostručuje u roku od 2-3 dana. To je stopa širenja bez presedana. Nova varijanta virusa također podriva postojeću zaštitu od infekcije. To znači da se inficira znatno više ljudi u vrlo kratkom vremenu, uključujujući i više rekonvalenscenata i cijepljenih. To može dovesti do eksplozivnog širenja zaraze. Njemačka je trenutno u vrlo kritičnoj fazi pandemije", piše u rezoluciji savezne Vlade i Vlada pokrajina.

Intenzivirati kampanju vakcinacije i pripremiti obaveznu vakcinaciju

Njemački politički vrh se stoga zalaže za intenziviranje kampanje cijepljenja. Dosadašnji je cilj bio da se do Nove godine cijepi 30 milijuna ljudi (onih koji se prvi puta cijepe, onih koji dobijaju drugu dozu kao i onih koji se primaju booster). Po svemu sudeći će taj cilj biti ostvaren. sada je postavljen novi: još 30 milijua cijepljenja tokom siječnja. Osim toga se predviđa proširivanje ponude cijepljenja za djecu.

Digitalna konferencija savezne Vlade i Vlada saveznih pokrajina (21.12.2021.)

Savezna vlada teži kvoti od najmanje 80 posto cijepljenih u bliskoj budućnosti.

Pojava Omikrona povećava hitnost uvođenja općeg obvezneog cijepljenja tijekom veljače 2022. Pokrajine traže od Bundestaga i savezne Vlade da nastave s pripremama te da u kratkom roku predstave raspored, piše u odluci.

Kritična infrastruktura

Savezna Vlada i pokrajinske Vlade nastojat će osigurati funkcioniranje škola čak i ako se mnogi nastavnici istovremeno zaraze Omikronom ili moraju u karantenu. To se odnosi i na tzv. kritičnu infrastrukturu poput bolnica, policija, vatrogasaca, spasilačke službe, telekomunikacija te snabdijevanje strujom i vodom.

Svi operateri kritične infrastrukture su pozvani da odmah pregledaju i prilagode planove za hitne slučajeve i osiguraju da budu u stanju aktivirati se u kratkom roku. „Novoosnovani krizni tim savezne Vlade će to podržati", kaže se u rezoluciji.

Nova ograničenja

Ponovo je nužno značajno ograničiti kontakt s drugim ljudima. Do sada je to uglavnom pogađalo necijepljene građane - a sada, zbog Omikrona, to se odnosi i na cijepljenje te one koji su zarazu preboljeli.

Proslava Božića samo u najužem obiteljskom krugu

Što ostaje na snazi

Pristup objektima i događajima za kulturne i slobodne aktivnosti (kina, kazališta, restorani, itd.) kao i maloprodaji (izuzetak su prodavaonice za svakodnevne potrebe), širom zemlje je moguć samo za cijepljene i preboljele osobe (2G). Pored toga, može se dodatno tražiti i test (2G+).

Izuzetci se odnose na osobe koje se ne mogu cijepiti iz medicinskih razloga, te za one za koje ne postoji opća preporuka za cijepljenje. Mogući su i izuzeci za djecu i mlade do 18 godina.

Necijepljenim osobama je dozvoljen rad na radnim mjestima te orištenje javnog prijevoza samo uz aktualan test od tog dana.

Poštivanje tih pravila će se strogo kontrolirati.

Privatna okupljanja na kojima je makar jedna necijepljena osoba ograničeni su na vlastito domaćinstvo + najviše dvije osobe iz drugog. Deca do 14 godina se ne računaju.

Nema ograničenja za privatne susrete na kojima sudjeluju samo cijepljeni i preboljeli.

S obzirom da su se praznici kao predstojeći Božić, ali i Uskrs, pokazali kao vrijeme kada se ljudi odgovorno ponašaju, nema posebnih pravila, jedino se apelira na dobrovoljno ograničenje broja kontakata na obiteljskim proslavama. To se naročito odnosi na susrete sa starijim ljudima.

Najkasnije od 28. prosinca u cijeloj Njemačkoj važi:

Nadregionalne sportske kulturne i slični velike manifestacije poput nogometnih utakmica održavat će se bez publike.

Bit će zatvoreni „klubovi i diskoteke u zatvorenom prostoru”, a plesni događaji će biti zabranjeni.

Dozvoljena su okupljanja od najviše 10 osoba - cijepljenih i preboljelih. Djeca do 14 godina se ne računaju.

Sastanci na kojima je makar jedna necijepljena osoba ograničeni su na vlastito domaćinstvo i najviše dvije osobe iz drugog domaćinstva.

Zbog toga su velike novogodišnje proslave tabu: „Doček Nove godine sa velikim brojem ljudi u sadašnjoj situaciji nije opravdan", navodi se. Zabrana okupljanja u novogodišnjoj noći i 1. januara je već donesena, a zabranjena je i prodaja petardi i vatrometa.

Ove godine (kao ni prošle) neće biti velikog novogodišnjeg slavlja

Ove mjere su nacionalni minimalni standardi, navodi se u rezoluciji savezne Vlade Nemačke i pokrajinskih Vlada, ali pojedinim pokrajinama je dozvoljeno da donesu i strožija pravila.

Sljedeći sastanak o pandemiji korone u Njemačkoj zakazan je za 7. siječnja, kada bi mogla biti nastavljena rasprava o ponovnom proglašenju epidemijske situacije nacionalnog obima.

