Njemačka: raste pritisak na bande krijumčara ljudi

U rangiranju kriminalnih aktivnosti u području organiziranog kriminala (OK), krijumčarenje ljudi u Njemačku spada među četiri najčešća prekršaja. Broj te vrste istražnih postupaka je, prema najnovijem izvješću Saveznog kriminalističkog ureda (BKA), porastao za oko 18 posto u odnosu na prošlu godinu, s 49 na 58 slučajeva. Na vrhu liste OK-delikata i dalje su kaznena djela povezana s drogom, kao i gospodarski i imovinski kriminal.

Prema saznanjima istražnih organa, bande krijumčara često koriste male kamione u kojima prevoze što je moguće više ljudi na duljim relacijama. "To može dovesti do smrti tijekom puta. I takve slučajeve smo već imali", rekao je predsjednik BKA, Holger Münch, prilikom predstavljanja najnovijih podataka u Berlinu.

Više graničnih kontrola u Europi

Pritisak na krijumčarske bande raste zbog graničnih kontrola, dodala je tom prilikom njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser. "Imamo vrlo dobru, umreženu međunarodnu suradnju", rekla je ona i kao primjer navela Srbiju. Time socijaldemokratkinja (SPD) objašnjava blagi pad registriranog kriminala povezanog s krijumčarenjem ljudi u prvih osam mjeseci 2024. Koliko je ova trenutna procjena pouzdana, pokazat će se tek u konačnom obračunu za cijelu godinu.

Prvi čovjek BKA smatra da je najveći problem sigurnosnih službi međunarodna povezanost krijumčarskih bandi i njihova struktura podjele rada: "U principu, oni su specijalizirani. To znači da se neki ljudi vjerojatno fokusiraju na falsificiranje dokumenata, kao i na određene dijelove ruta kojima se putuje." To dovodi do toga da je izuzetno teško pratiti krijumčarenje na cijeloj ruti i otkriti osobe koje su odgovorne za organizaciju tih putovanja, rekao je on.

Osumnjičeni iz europskih i azijskih zemalja

Prije svega, Savezna policija, koja je odgovorna za osiguranje granica, pojačava akcije protiv navodnih krijumčarskih bandi. Nedavno su u Njemačkoj izvršene racije u pet saveznih pokrajina. Osumnjičeni su od 2023. godine u zemlju prokrijumčarili najmanje 140 ljudi preko takozvane zapadnobalkanske rute, kao i preko Slovačke i Češke. Osumnjičene osobe, prema navodima njemačkih medija, potječu iz Sirije, Iraka i Bugarske.

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser i predjednik Saveznog kriminalističkog ureda Holger Münch Foto: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Prema izvješću Saveznog kriminalističkog ureda (BKA), o organiziranom kriminalu za 2023. godinu, većina osumnjičenih u vezi s krijumčarenjem ljudi bili su njemački državljani. Kada se pogledaju svi prekršaji - od krijumčarenja droge, preko pranja novca, trgovine oružjem, pa do cyber-kriminala - slika se mijenja: U 642 istrage identificirano je 7347 osumnjičenih, od kojih 4243, odnosno oko 58 posto njih, nisu posjedovali njemačku putovnicu.

U usporedbi s 2022. godinom, to predstavlja relativni porast od oko osam posto. Ključni razlog za ovo je tek prijavljeni slučaj s više od 250 osumnjičenih iz Srbije, navode iz BKA. Kod osumnjičenih s neutvrđenim državljanstvom zabilježen je porast od čak 29 posto, na 695 osumnjičenih. Identifikacija osumnjičenih u području internet-kriminala u virtualnom prostoru često je vrlo komplicirana.

Šteta udvostručena na 2,7 milijardi eura

Koliko je profitabilan organizirani kriminal koji se u 70 posto slučajeva odvija prekogranično, pokazuje utvrđeni iznos štete u 2023. godini: 2,7 milijardi eura. Riječ je o udvostručavanju u roku od jedne godine.

Velik broj sudskih postupaka u vezi s organiziranim kriminalom s posebnim osvrtom na europske zemlje, prema riječima predsjednika BKA-a Holgera Müncha i njemačke ministrice unutarnjih poslova Nancy Faeser, prije svega pokazuje jedno: koliko je važna globalna suradnja u borbi protiv organiziranog kriminala.