Merz i Scholz - pakt protiv migracije?

28.08.2024 28. kolovoza 2024

Sastanak kod kancelara je već bio odavno planiran. No sada je on, nakon Solingena, dobio na težini. Vođa demokršćanske oporbe Friedrich Merz želi s kancelarom uvesti kontrolu u kaos migracije. No Scholz se dvoji.