Može li osuđeni Donald Trump postati predsjednik?

Donald Trump je proglašen krivim – time je po prvi put jedan bivši američki predsjednik osuđen pred sudom. Što to znači za njegovu predsjedničku kandidaturu? I što ako zaista završi u zatvoru?

Donald Trump, vjerojatni kandidat Republikanske stranke za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama u studenom ove godine, je prvi bivši američki predsjednik koji je optužen i osuđen u jednom kaznenom postupku. Porota suda u New Yorku proglasila je Trumpa krivim po svim točkama optužnice, kojih je bilo ukupno 34. Od 15. travnja se na sudu u New Yorku vodila rasprava o tome je li on za vrijeme predsjedničke kampanje 2016. godine platio novac za šutnju, kako bi prikrio priče o mogućem izvanbračnom seksualnom odnosu s jednom porno zvijezdom.

Ovaj sudski proces u New Yorku je samo prvi od ukupno četiri kaznena postupka protiv Trumpa. U saveznoj državi Georgijamu se sudi zbog, kako se kaže u optužnici, pokušaja da preokrene svoj poraz na predsjedničkim izborima u toj američkoj saveznoj državi 2020. godine. Pored toga, postoje dva postupka na saveznoj razini. U prvom se Trump tereti da je 2020. godine svjesno širio laži o izbornoj prevari kako bi ostao na vlasti. U drugom postupku se mora braniti zbog toga što je nakon izlaska iz Bijele kuće ilegalno zadržao tajne vladine dokumente.

Može li se Donald Trump usprkos ovim i drugim mogućim osudama još uvijek kandidirati za predsjednika?

Da. Bez obzira na ishod ovih slučajeva, Trump će se moći kandidirati za predsjedničku funkciju. Američki Ustav postavlja samo tri zahtjeva za osobe koje se žele kandidirati za ovu funkciju: moraju biti rođeni kao državljani Sjedinjenih Američkih Država, moraju imati najmanje 35 godina i moraju najmanje 14 godina živjeti u SAD-u. Nigdje ne stoji da se osuđeni kriminalac ne može kandidirati ili postati predsjednik.

Može li Trump biti diskvalificiran prema 14. amandmanu američkog Ustava?

Član 3. 14. amandmana američkog Ustava kaže da se osobe, koje su se "sudjelovale u pobuni ili ustanku" nakon što su položile zakletvu na Ustav, isključuju iz obavljanja "bilo koje civilne ili vojne funkcije u Sjedinjenim Američkim Državama".

Aktivisti, koji žele diskvalificirati Trumpa prema ovoj klauzuli, upućuju na njegovo ponašanje prije napada na Kapitol 6. siječnja 2021. godine. Oni kažu da je Trumpova laž, po kojoj su mu demokrati ukrali pobjedu na izborima, ohrabrila mase desničara da tog dana napadnu Kapitol. Zbog toga smatraju da njegovo ponašanje predstavlja sudjelovanje u pobuni.

U nekoliko saveznih država su tijekom predizbora za kandidaturu pokušali ukloniti Trumpa s izbornih listića na temelju ovog amandmana. U ožujku ove godine Vrhovni sud je odbacio takav pokušaj u Coloradu i jasno stavio do znanja da savezne države nemaju ovlasti isključiti osobe iz kandidature za savezne funkcije.

"Odgovornost za sprovođenje člana 3. protiv državnih službenika i kandidata na saveznoj razini leži na Kongresu", jasno je izjavio Vrhovni sud.

Stormy Daniels - hoće li veza s bivšom porno zvijezdom Trumpa stajati drugog mandata? Foto: SMG/ZUMA Wire/picture alliance

Međutim, većina u Kongresu je podijeljena: Republikanci imaju većinu u Predstavničkom domu, a Demokrati, iako tijesnu, u Senatu. Stoga je malo vjerojatno da će Trumpova kandidatura biti onemogućena na temelju 14. amandmana.

Može li Trump glasati na predsjedničkim izborima usprkos osuđujućoj presudi?

Vjerojatno ne. Trump je registriran kao birač u saveznoj državi Florida. Osuđeni kriminalci tamo nemaju pravo glasa.

"Većina osuđenih kriminalaca na Floridi može ponovo dobiti biračko pravo nakon što u potpunosti odsluže kaznu, uključujući uvjetnu kaznu i plaćanje svih kazni i naknada", objasnila je politička reporterka Maggie Astor za New York Times prije prve presude Trumpu.

Ako dobije uvjetnu kaznu, razdoblje njenog trajanja vjerojatno neće isteći na vrijeme da bi Trump mogao vratiti svoje biračko pravo. Izricanje kazne je zakazano za 11. lipnja. Nekoliko dana kasnije počinje konvencija Republikanske stranke na kojoj dolazi do nominacije kandidata za izbore.

Ali što će se dogoditi ako Trump završi u zatvoru?

To nitko ne zna. "Daleko smo od bilo čega, što se ikada ranije dogodilo", rekao je za New York Times prije početka suđenja Erwin Chemerinsky, stručnjak za ustavno pravo na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyju i dodao: "Odgovor na to pitanje je čista spekulacija."

Pravno gledano, Trump bi i dalje imao pravo na kandidaturu, čak i ako bi bio iza rešetaka - u zatvoru. Ali predsjednik, koji se bira dok sjedi u zatvoru, bio bi logistički izazov.

Novinarka Astor je spekulirala da bi Trump mogao "pokrenuti tužbu za izlazak iz zatvora, uz obrazloženje da ga boravak u zatvoru sprječava u obavljanju ustavnih dužnosti kao predsjednika".

Ali kao što je već rečeno - sve ovo je bez presedana, ovakva situacija nikada ranije nije postojala i nemoguće je predvidjeti ishod.

Koja je Trumpova uloga u pokušaju državnog udara 6. siječnja 2021? Foto: Thomas Hengge/imago images

Može li Trump, ako bude izabran, obustaviti postupke koji se vode protiv njega ili se sam pomilovati?

Teoretski, Trump bi mogao privremeno suspendirati svoju potencijalnu zatvorsku kaznu bez ukidanja presude. Također bi mogao pokušati za sebe isposlovati potpuno pomilovanje. Obje opcije bi bile ekstremni oblici provođenja predsjedničkih ovlasti i kao takve bi vjerojatno morale biti provjerene glede njihove ustavnosti pred Vrhovnim sudom (gdje konzervativci imaju većinu od 6:3). Alternativno, predsjednik Joe Biden bi na kraju svog mandata mogao pomilovati Trumpa kao pobjednika na izborima, kako bi ovaj, u tom slučaju izabrani Amerikanac, mogao vladati zemljom.

Takve mjere bi se, međutim, odnosile samo na savezna suđenja protiv Trumpa, ali ne i na slučaj u Georgiji ili postupak u New Yorku, u kojem je Trump sada proglašen krivim. Predsjednici nemaju ovlasti ukidati presude, proistekle iz postupaka koji se vode na saveznom nivou.

jr(ARD)