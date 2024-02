SAD: Trump ide pred Vrhovni sud

Bivši američki predsjednik Donald Trump pokreće sudski postupak protiv odluke Žalbenog suda da nije uživao imunitet za svoje postupke dok je bio na dužnosti predsjednika. Žalbeni sud za okrug Kolumbije jednoglasno je donio tu odluku 6. veljače 2024. Trumpovi odvjetnici podnijeli su u ponedjeljak Vrhovnom sudu SAD-a zahtjev za odgodu izvršenja te presude.

Sada o sucima najvišeg suda u zemlji ovisi hoće li i kada u Washingtonu početi suđenje Trumpu za pokušaj izborne prijevare.

Ozbiljne optužbe

Trump je optužen za pokušaj izborne prijevare. Njegove pristaše upale su u Kapitol u Washingtonu 6. siječnja 2021. godine. Kongres se tamo sastao kako bi službeno potvrdio pobjedu demokrata Joea Bidena na predsjedničkim izborima. Trump je ranije u svom obraćanju pristašama tvrdio da mu je ukradena izborna pobjeda. U neredima je poginulo pet osoba.

Trump i njegovi odvjetnici žele da optužbe za izborne prijevare budu odbačene. Oni se pozivaju na to da je Trump u to vrijeme još uvijek imao predsjednički imunitet. Također tvrde da Trump ne može biti pravno gonjen za radnje koje su bile dio njegovih dužnosti kao predsjednika. Javni tužitelj je, međutim, naglasio da Trumpovi pokušaji da poništi izborne rezultate nisu bili dio njegovih predsjedničkih dužnosti. Žalbeni sud u glavnom gradu SAD-a presudio je prošli tjedan u korist tužitelja i odlučio da 77-godišnji bivši predsjednik može biti kazneno gonjen zbog onog što je činio dok je bio na dužnosti.

Trumpovi pristaše su 6. siječnja 2021. upale u zgradu Kapitola Foto: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Vrhovni sud bi mogao presudu staviti na čekanje

Vrhovni sud SAD-a bi za početak mogao staviti na čekanje presudu Žalbenog suda kako bi razmotrio žalbu. Trumpovi odvjetnici i tužiteljstvo bi tada pokušali obrazložiti svoje stavove različitim podnescima. Ukoliko Vrhovni sud ne prihvati Trumpovu žalbu, to bi otvorilo put da u Washingtonu počne suđenje. No ako Vrhovni sud prihvati žalbu, onda se već može očekivati odluka Vrhovnog suda po pitanju imuniteta. Ako bi Vrhovni sud došao do drugačijeg zaključka od Žalbenog suda, slučaj izborne prijevare u Washingtonu bi vjerojatno bio završen.

Suđenje bi trebalo početi početkom ožujka. Nadležna sutkinja je odgodila početak na neodređeno vrijeme dok se konačno ne razjasni pitanje imuniteta.

Postupci s dalekosežnim značajem

Pitanje kaznenog gonjenja bivšeg predsjednika ima ogroman značaj za buduće predsjednike. Ako zaista uživaju imunitet, mogli bi počiniti kaznena djela na dužnosti bez straha od posljedica. Za izbornu kampanju je također ključno je li Trump u pravu. Do sada sve ukazuje na ponovnu predizbornu utrku za Bijelu kuću između njega i aktualnog predsjednika Bidena.

Vrhovni sud je pod Trumpom doživio pomak udesno. Republikanac je tijekom svog mandata imenovao veliki broj konzervativnih sudaca. Međutim, u prošlosti sud ipak nije uvijek presuđivao u korist bivšeg predsjednika.

ss(reuters, ard)